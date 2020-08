The Home Depot se moviliza para apoyar a las comunidades que enfrentan al huracán Laura

ATLANTA, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras el huracán Laura avance hacia la Costa del Golfo, The Home Depot® activará su Centro de Comando de Huracanes para apoyar a las comunidades que se preparan para la tormenta.

Este año, el Centro de Comando de Huracanes operará de manera virtual para priorizar la seguridad y el distanciamiento social. Más de 250 asociados de los equipos de mercadotecnia, operaciones y cadena de suministro de la compañía están trabajando a toda hora para llevar camiones cargados de productos a las tiendas de Texas y Luisiana. Hasta ahora, más de 230 camiones han llegado al área con productos tales como generadores, agua, lonas, baterías y linternas.

Hay más de 50 tiendas de The Home Depot en las áreas que podrían sufrir el impacto del huracán Laura. Las tiendas permanecerán abiertas mientras sea seguro.

"Nuestros empleados son vitales para ayudar a nuestras comunidades a prepararse para esta tormenta que se acerca, y les estamos sumamente agradecidos por su ardua labor", dice Hector Padilla, presidente de la División Sur de The Home Depot. "Seguiremos esperando un impacto mínimo de esta tormenta y priorizaremos la seguridad de nuestros empleados y clientes en esta activa temporada de huracanes".

The Home Depot Foundation está trabajando con organizaciones sin fines de lucro asociadas nacionales, entre ellas, Team Rubicon, Convoy of Hope, Operation Blessing, All Hands and Hearts y ToolBank Disaster Service.

The Home Depot Foundation trabaja junto a sus socios nacionales sin fines de lucro antes de la temporada de desastres para fortificar por adelantado los almacenes con suministros de emergencia para que puedan actuar rápidamente en las comunidades afectadas. Operation Blessing ha enviado agua y suministros de limpieza de emergencia para tormentas y desplegará más después de que el huracán se debilite.

"Nuestros pensamientos están con las comunidades que pueden sufrir el impacto de esta tormenta", comenta Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Estamos trabajando junto a nuestros socios sin fines de lucro para identificar necesidades críticas para poder ofrecer apoyo inmediato. Además del apoyo financiero, los voluntarios asociados de nuestro Team Depot trabajarán junto a nuestros socios de alivio de desastres para ayudar a las personas y las áreas azotadas".

The Homer Fund, el programa de asistencia a los empleados de Home Depot, también está listo para procesar donaciones para asociados afectados por la tormenta. En 2019, The Homer Fund donó más de US$ 16 millones a asociados, incluso casi US$ 1 millón para ayudar a familias afectadas por desastres naturales.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, con 2,293 establecimientos minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot tuvo ventas por US$ 110,200 millones y ganancias por US$ 11,200 millones. La Compañía tiene más de 400,000 empleados. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa figura en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor 500.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, entrenar a trabajadores calificados para eliminar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de US$ 350 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado más de 47,000 viviendas e instalaciones de veteranos en 4,500 ciudades. La Fundación se ha comprometido a invertir US$ 500 millones en causas relacionadas con los veteranos para 2025. Para más detalles sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook + Instagram @HomeDepotFoundation.

