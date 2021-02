The Home Depot y Allstate lanzan nuevo plan de protección extendida de máximo nivel

ATLANTA, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anunció hoy su alianza con Allstate para crear un nuevo plan de protección extendida líder en la industria, que permitirá que los clientes obtengan beneficios más amplios y servicios de reparación más rápidos. Este nuevo programa cubre la mayoría de dispositivos, equipos eléctricos para exteriores, asadores, herramientas eléctricas, electrodomésticos y otros productos comprados en la tienda o por internet.

Los productos que tienen cobertura con Allstate en el Plan de Protección de The Home Depot cuentan con los mejores beneficios del mercado, incluyendo:

Garantía de rapidez en el servicio: se les garantiza a los clientes una cita de servicio en tres días o menos, a nivel nacional

Ventanas para citas más breves: los clientes pueden elegir ventanas de citas para servicios de entre dos y cuatro horas, la mitad del tiempo que ofrecen otros planes

Resolución de problemas avanzada: el servicio al cliente de Allstate puede resolver hasta el 25 % de los problemas por teléfono. Si no es posible solucionar el problema, el agente definirá las partes que se requieren para la reparación, programará la visita de un técnico y tendrá disponibles las partes necesarias para el día siguiente

Profesionales de confianza: todas las reparaciones son realizadas por técnicos certificados por Allstate, y la mayoría se concluyen en la primera visita

Política "No Lemon" líder en la industria: todo dispositivo o producto que requiera tres reparaciones por un mismo problema será reemplazado o reembolsado

"Queremos que los clientes puedan confiar en su compra en Home Depot, y que sepan que si algo sale mal nosotros vamos a arreglarlo", indicó Scott Anderson, vicepresidente de servicios financieros y pagos de The Home Depot. "Nuestros clientes no tienen tiempo para esperar reparaciones o soluciones demoradas, y nos llena de orgullo trabajar con Allstate para ofrecer los mejores planes de protección y servicio dando prelación a nuestros clientes".

Los clientes pueden obtener más información en www.hdprotectionplan.com o llamando al (833) 763-0688.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en reformas para el hogar más grande del mundo, con 2,296 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $110.200 millones y ganancias por $11.200 millones. La compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

Related Links

http://www.homedepot.com



SOURCE The Home Depot