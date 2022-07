The Hundred dá vida ao estádio de críquete dos sonhos das crianças no Minecraft

Os jovens aspirantes a construtores do Minecraft usaram toda sua imaginação, e os dez melhores projetos incluíram tudo o que era necessário para o estádio virtual. Construído no espaço Minecraft, o mundo conta com um postigo transparente, montanha-russa, arco nas cores do arco-íris, fosso com criaturas marinhas e jardim natural no telhado. Trata-se do primeiro estádio esportivo já construído na plataforma de jogos mundialmente famosa por meio de uma competição infantil.

O mundo virtual do estádio já está aberto para todos explorarem e interagirem em PC. Para baixar o estádio, acesse www.thehundred.com/every-block-counts.

Crianças vencedoras e seus projetos:

Polly, de New Malden, apresentando um fosso fronteiriço e pisos de vidro

Ethan, de Broadstairs, apresentando um estádio em forma de nave espacial com fogos de artifício

Samuel, de Broadstairs, apresentando uma piscina com criaturas marinhas

Rosie, de Castleford , apresentando luzes de discoteca

, apresentando luzes de discoteca Joe, de Poulton-Le-Fylde, apresentando uma mão gigante exibindo o placar

Ben, de Carnforth, apresentando um jardim natural no telhado

Joseph, de Notting Hill, apresentando um enorme palco principal para entretenimento

Samuel, de Leeds, apresentando elementos de parque de diversões, incluindo uma montanha russa

Thea, de Newmarket , apresentando um arco nas cores do arco-íris

, apresentando um arco nas cores do arco-íris Isaac, de Bexleyheath, apresentando camarotes VIP em forma de bolas de críquete

Os finalistas impressionaram o júri, que contava com o jogador do Birmingham Phoenix e aficionado por games Issy Wong e o campeão de Minecraft e fundador da BlockWorks, James Delaney.

Ao comentar sobre o lançamento do mundo, Issy Wong disse: "O número de inscrições superou nossas expectativas mais loucas, e a construção final realmente é um estádio de críquete incrível. Foi incrível fazer parte dessa iniciativa; outro pioneirismo da The Hundred, uma vez ela continua a expandir os limites do esporte e do entretenimento."

"Assim que li a descrição, soube que tinha que fazer algo colorido. O arco sobre o estádio é um arco-íris para celebrar a diversidade", disse Thea, vencedora de 12 anos. Rosie, de oito anos, comentou: "No Minecraft, você pode liberar sua imaginação! Parti para criaturas marinhas nadando ao redor do campo."

A The Hundred está de volta para seu segundo ano, com um sucesso de entretenimento familiar e críquete de ação. Os jogos masculinos e femininos começam nos dias 3 e 11 de agosto. Para mais informações, acesse thehundred.com.

