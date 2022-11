The Information nombra a Shanghai Bangbang Robotics como uno de los Top 50 Most Promising Startups 2022

SHANGHAI, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Bangbang Robotics Co. Ltd (Bangbang Robotics), un líder mundial en servicios de sillas de ruedas eléctricas y scooters de movilidad, ha sido nombrado nº 1 en Asia en Top 50 (TI50) Most Promising Startups 2022 de The Information.

Como una de las publicaciones de medios tecnológicos más autorizadas de Silicon Valley, The Information cuenta con decenas de miles de suscriptores de pago en 84 países y regiones de todo el mundo. TI50 es una lista anual que elige a 50 empresas de todo el mundo que tienen el potencial de ser los negocios más valiosos en sus respectivos campos.

BangBang Robotics tiene una valoración actual de la empresa de aproximadamente 83 millones de dólares y está en camino de triplicar sus ingresos en 2022. Con su desarrollo pionero de sillas de ruedas eléctricas con inteligencia artificial (IA), la empresa ha sido incluida en el TI50 2022 tras analizar sus ingresos actuales, su modelo de negocio y sus perspectivas de crecimiento.

A continuación se explica con más detalle por qué se ha incluido a Bangbang Robotics en TI50 2022:

1. Fuerte competitividad del producto:

La competitividad comercial de Bangbang Robotics se deriva de las ventajas del software y el hardware de desarrollo propio de la empresa.

La cadena de valor de Bangbang Robotics incorpora el diseño de I+D, la producción y las ventas, y sienta una sólida base para que la empresa sea competitiva en el mercado nacional e internacional.

2. Amplio alcance del mercado:

BangBang Robotics vende sus sillas de ruedas eléctricas no sólo en China, sino también en más de 20 países de Europa, Oriente Medio y Asia. Alrededor del 35% de las ventas proceden de los mercados extranjeros.

Al mismo tiempo, la población china de 65 años o más representará en 2021 alrededor del 12% de la población total de China, que asciende a 1.400 millones, frente al 8% de hace una década. En el futuro, se espera que este grupo demográfico siga creciendo.

Con la fuerte demanda del mercado, como empresa líder en el sector, Bangbang Robotics tiene un enorme potencial para atender a más usuarios en los próximos años.

Bangbang Robotics fundada en 2016, es el principal proveedor de servicios y fabricante de dispositivos de asistencia para la rehabilitación del mundo y ha ganado una gran cantidad de premios por su innovación, incluyendo el Premio Red Dot por su silla de ruedas de pie XZ-Droid (Esta serie de productos no está disponible para el mercado alemán), y, el Premio de Diseño iF de Alemania por su silla de ruedas eléctrica Robooter.

