THE KING OF FIGHTERS ARENA ATINGE A MARCA DE MAIS DE DOIS MILHÕES DE PRÉ-REGISTROS E JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO MUNDO TODO

Os fãs podem baixar THE KING OF FIGHTERS ARENA via iOS, Android e PC a partir de hoje

Mais de dois milhões de fãs fizeram o pré-registro antecipado em todo o mundo

LOS ANGELES, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos móveis de alta qualidade, lançou THE KING OF FIGHTERS ARENA, seu novo jogo player-versus-player (PVP) de combate em tempo real. Essa sequência do jogo THE KING OF FIGHTERS ALL STAR conta com o retorno do jogo de combate acelerado que os jogadores adoram, com controles simples para o combate ao estilo arcade, e já está disponível no Google Play, na App Store e também em uma versão para PC.

O THE KING OF FIGHTERS ARENA contará com integração de blockchain, que permite aos jogadores comprar seu próprio controlador de NFTs, o que possibilita um crescimento mais rápido, e vivenciar o mundo da tokenomia nessa batalha envolvendo criptomoedas. O controlador pode ser adquirido por meio do MARBLEX NFT Launchpad ou na loja dentro do jogo por um tempo limitado, e mais detalhes estão disponíveis na página oficial do jogo.

As recompensas apresentam a Fighter Illust Collection e Fighter Background Collection, incluindo os personagens de Iori ou Leona, que podem ser usados para decorar o lobby do jogo do jogador, além de uma versão limitada do Special Title e Title Panel.

A Netmarble também tem o prazer de anunciar que o THE KING OF FIGHTERS ARENA ultrapassou dois milhões de pré-registros em todo o mundo. Ele já está disponível no Google Play e na App Store e também em uma versão para PC no mundo todo. Os jogadores participarão de batalhas PVP aceleradas em todo o mundo, em ambientes otimizados oferecidos pela gestão estável da Netmarble. O jogo será disponibilizado em inglês, chinês tradicional, indonésio, tailandês, espanhol, italiano, francês, português, russo e alemão.

©SNK CORPORATION © Netmarble Corp. e Netmarble Neo Inc. Todos os direitos reservados.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e da SpinX Games e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com

©SNK CORPORATION TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Netmarble Corp. e Netmarble Neo Inc. Todos os direitos reservados.

