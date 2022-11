THE KING OF FIGHTERS ARENA obtuvo más de dos millones de prerregistros, y ahora está disponible en todo el mundo

Los fanáticos pueden descargar THE KING OF FIGHTERS ARENA a través de iOS, Android y PC a partir de hoy

Hay más de dos millones de fanáticos prerregistrados en todo el mundo

LOS ÁNGELES, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de juegos para dispositivos móviles de alta calidad, lanzó su nuevo juego de combate PVP (jugador contra jugador) en tiempo real: THE KING OF FIGHTERS ARENA. Esta continuación del juego THE KING OF FIGHTERS ALL STAR presenta el regreso del juego de combate de ritmo acelerado que le encanta a los jugadores con controles sencillos para batallas al estilo arcade, y ahora está disponible en Google Play y App Store, además de tener una versión para PC.

THE KING OF FIGHTERS ARENA contará con una integración de cadena de bloques que les permitirá a los jugadores comprar su propio mando NFT, lo que habilitará un crecimiento más rápido y una experiencia del mundo de la tokenómica en esta criptobatalla. El mando se puede comprar a través de MARBLEX NFT Launchpad o la tienda dentro del juego por un tiempo limitado, con más detalles disponibles en la página oficial del juego.

Las recompensas incluyen la colección Fighter Illust y la colección Fighter Background, incluidos los personajes de Iori o Leona, que se pueden utilizar para decorar la zona de espera al juego de cada jugador, así como una versión limitada especial del Título y el Panel del título.

Netmarble también se complace en anunciar que THE KING OF FIGHTERS ARENA ha superado los dos millones de prerregistros en todo el mundo. Ahora está disponible a nivel mundial en Google Play y App Store, así como en una versión de PC. Los jugadores experimentarán batallas PVP rápidas en todo el mundo en entornos optimizados provistos por la gestión estable de Netmarble. El título tendrá versiones en inglés, chino tradicional, indonesio, tailandés, español, italiano, francés, portugués, ruso y alemán.

Para mantenerse al día con todas las novedades y actualizaciones de THE KING OF FIGHTERS ARENA, siga el sitio oficial aquí, además de Discord, Facebook, Twitter y YouTube.

©SNK CORPORATION © Netmarble Corp. y Netmarble Neo Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de Netmarble Corporation

Creado en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y MARVEL Future Fight. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

