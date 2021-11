The Kripto Odyssey (T.K.O) Summit 2021 : Voyage exploratoire au pays de la crypto-monnaie et de la base de la technologie blockchain

JAKARTA, Indonésie, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur le succès du sommet Total Kripto Overview (T.K.O) Summit 2021, auquel se sont joints plus de 37 000 participants virtuels de plus de 11 pays, Toko Token (TKO), le jeton utilitaire natif de Tokocrypto, qui est l'opérateur d'échange numérique d'actifs cryptographiques le plus fiable d'Indonésie et également la première entité en Indonésie à être enregistrée auprès de l'agence de réglementation du commerce des produits à terme du pays (BAPPEBTI), organisera The Kripto Odyssey (T.K.O) Summit 2021. L'événement, qui se tiendra le 4 décembre 2021, fournira une vue d'ensemble à 360° du paysage cryptographique et couvrira les sujets tendances actuellement au cœur des débats du monde des crypto-monnaies, notamment DeFi, GameFi et NFT.