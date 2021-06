The Lancet Publica Resultados de Programa de Estudo Global de Fase 3 que Avalia Upadacitinibe em Dermatite Atópica (DA)

SÃO PAULO, 10 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou que o periódico científico The Lancet publicou análise inicial dos estudos globais -pivotais de Fase 3 – Measure Up 1, Measure Up 2 e AD Up – que avaliam upadacitinibe em adultos e adolescentes com dermatite atópica (DA) moderada a grave que eram candidatos a tratamento sistêmico. Os resultados foram publicados em dois manuscritos separados e que fazem parte da edição de 22 de maio de 2021 do The Lancet.

A publicação de Measure Up 1 e Measure Up 2 apresenta os resultados de eficácia e segurança de pacientes com DA tratados com upadacitinibe, em monoterapia (15 mg ou 30 mg diariamente), versus pacientes que receberam placebo por 16 semanas1. A publicação sobre o estudo AD Up compartilha os resultados de eficácia e segurança de pacientes tratados com qualquer uma das dosagens de upadacitinibe com corticosteroides de uso tópico (CT) versus os resultados dos pacientes que receberam placebo com CT por 16 semanas2. Nos três estudos, upadacitinibe atingiu todos os desfechos primários e secundários estabelecidos1,2.

Sobre Dermatite Atópica (DA)

A dermatite atópica é uma condição inflamatória crônica e recorrente, caracterizada por ciclos de coceira e prurido intensos, levando a fissuras, descamação e secreções na pele3,4 . A DA afeta cerca de 10% dos adultos e 25% das criancas4,5. Entre 20 e 46% dos adultos com dermatite atópica apresentam a doença moderada a grave6. A gama de sintomas impõe um grande impacto físico, psicológico e econômico para as pessoas que vivem com a doença 4,7

Sobre upadacitinibe

Descoberto e desenvolvido pelos cientistas da AbbVie, upadacitinibe é um inibidor seletivo e reversível de JAK, que vem sendo estudado em várias doenças inflamatórias imunomediadas 1,2,8-14. Em ensaios com células humanas, upadacitinibe inibe as vias de sinalização de JAK1 ou JAK1/3, com seletividade funcional sobre os receptores das ocitocinas que utilizam vias pareadas de sinalização de JAK 21,4. Em fevereiro de 2020, upadacitinibe recebeu aprovação da ANVISA para tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide moderada a grave com resposta inadequada ou intolerância a metotrexato13. Estão em desenvolvimento estudos de Fase 3 com upadacitinibe em dermatite atópica, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, arterite de células gigantes e arterite de Takayasu1,2,8. O uso de upadacitinibe em dermatite atópica ainda não está aprovado pelas autoridades regulatórias.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

