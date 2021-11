The Macallan fortalece parceria com Le Clos no Aeroporto Internacional de Dubai com evento de lançamento para clientes da The Anecdotes of Ages Collection

A The Anecdotes of Ages Collection é uma colaboração extraordinária da arte e do uísque com o renomado artista pop britânico Sir Peter Blake. No centro da coleção estão 13 garrafas únicas de uísque excepcional de 1967. Cada garrafa conta com sua própria arte de colagem original de Sir Peter Blake no rótulo, detalhando relatos únicos relacionados à história da The Macallan, à comunidade e à linda paisagem natural da propriedade da The Macallan.

Foram apresentados aos convidados do evento duas das garrafas tão procuradas da coleção – a Anecdotes of Ages: Down to Work Limited Edition e a Anecdotes of Ages: An Estate, a Community and Distillery.

A Anecdotes of Ages: Down to Work Limited Edition conta uma história muito importante que reflete um marco na trajetória da The Macallan: um momento em se tomou a decisão, diante de muita pressão, de continuar utilizando barris de carvalho envelhecidos com xerez.

A garrafa com o rótulo original que retrata essa história especial foi colocada nos arquivos da The Macallan, e as réplicas digitais desse rótulo estão disponíveis como edição limitada com a mesma bebida valiosa de 1967 e apenas 322 garrafas disponíveis.

A Anecdotes of Ages: An Estate, a Community and Distillery é uma homenagem a alguns dos personagens coloridos do passado e do presente da The Macallan. Ela celebra a visita de Sir Peter Blake à The Macallan Estate, às margens do lendário Rio Spey, e conta com um rótulo desenhado digitalmente por Sir Peter.

Com base na parceria de longa data entre a The Macallan e a Le Clos, a The Macallan Boutique by Le Clos no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai será a guardiã de uma das 13 garrafas originais da coleção. A Anecdotes of Ages: Journey to Market homenageia as longínquas viagens da The Macallan conforme sua reputação crescia no mundo todo. Uma vitrine especialmente encomendada está exibindo esse uísque extraordinário.

Jeremy Speirs, diretor administrativo regional da Edrington da Global Travel Retail, disse: "A Anecdotes of Ages Collection é uma celebração incrível da história da The Macallan e das personalidades que contribuíram para sua notável reputação e patrimônio. Nos últimos anos, a Le Clos tem sido uma parceira importante na trajetória de crescimento da The Macallan no varejo global de viagens, e temos orgulho de reconhecer essa parceria, apresentando garrafas da coleção em nossa loja de Dubai."

Ben Odgers, gerente geral da Le Clos, acrescentou: "Com os passageiros internacionais voltando a voar, temos o prazer de dar vida ao The Anecdotes of Ages Collection em nossa loja. Isso tem como base nossa reputação inigualável de oferecer aos entusiastas e colecionadores de uísques algumas das garrafas mais raras e mais procuradas do mercado."

Para mais informações, acesse themacallan.leclos.net.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1697610/Ben_Odgers.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1697609/Anecdotes_of_Ages.jpg

FONTE Le Clos; The Macallan

