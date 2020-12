The Macallan Red Collection se estrena con un gran comienzo en The Macallan Boutique By Le Clos con ventas por más de USD 2 millones

The Macallan Boutique by Le Clos ha continuado con sus operaciones durante todas las fases de la pandemia. La empresa visualizó la necesidad de cambiar rápidamente y adoptar un enfoque digital más sólido con el fin de brindar servicio a los clientes cuando fuera posible a través de una versión en línea de la boutique (www.leclos.net/themacallan). A través de las campañas en línea y de marketing directo de la boutique, Le Clos y The Macallan han obtenido resultados de ventas sobresalientes de forma constante durante un período sumamente difícil.

Jeremy Speirs, director general regional de Edrington Global Travel Retail comentó: "Tras haber seleccionado una variedad tan notable de whiskies para The Red Collection, es apropiado que Le Clos sea uno de los pocos minoristas selectos que dan vida a su historia en el lanzamiento en The Macallan Boutiques. Con su conocimiento incomparable del consumidor de bebidas espirituosas de lujo y su historial de ofrecer una plataforma de lanzamiento para algunas de las expresiones de mayor nivel y más buscadas de The Macallan, Le Clos se ha convertido en una verdadera autoridad en la marca y sus tiendas, en un destino de referencia".

Ben Odgers, gerente general de Le Clos, agregó: "Durante estos tiempos sin precedentes, lograr ventas tan excepcionales es un testimonio de la exclusividad de The Red Collection, nuestra asociación con The Macallan y la lealtad y el apoyo continuos de nuestros clientes. Nuestra colaboración con The Macallan y nuestro compromiso mutuo con la innovación han permitido que The Macallan Boutique by Le Clos sea una de las ubicaciones de referencia a nivel mundial para los coleccionistas y conocedores del whisky de The Macallan".

Los productos centrales de The Red Collection son The Macallan 40 Years Old, The Macallan 50 Years Old y The Macallan 60 Years Old, que son las expresiones en curso más antiguas jamás ofrecidas por The Macallan. A ellos se les unirán, ocasionalmente, lanzamientos especiales de alto añejamiento, comenzando con The Macallan 71 Years Old, The Macallan 74 Years Old y The Macallan 78 Years Old. Estos whiskies de malta increíblemente exóticos se encuentran entre los whiskies escoceses más antiguos del mundo, con The Macallan 74 Years Old y The Macallan 78 Years Old entre las botellas más antiguas jamás puestas a la venta por la marca.

El lanzamiento exclusivo es el último capítulo de la asociación galardonada de larga data entre The Macallan y Le Clos, y los clientes de todo el mundo pueden ver The Red Collection y la cartera de The Macallan en leclos.net/themacallan

