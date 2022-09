The Marina @ CROSSROADS auf den Malediven: Das erste integrierte Lifestyle-Urlaubsressort

EMBOODHOO LAGOON, Malediven, 20. September 2018 /PRNewswire/ -- Das erste integrierte Lifestyle-Urlaubsresort in der Republik Malediven:CROSSROADS von Singha Estate kann Anfang 2019 seine Tore in der Embudu-Lagune öffnen. Das Entwicklungsprojekt ist vom Velana International Airport und von der Hauptstadt Malé in gerade einmal 15 Minuten per Schnellboot zu erreichen und wartet mit einer Vielzahl von Angeboten, wie Restaurants, Einkaufmöglichkeiten, Unterhaltungsangebote und Freizeitaktivitäten, auf.

CROSSROADS auf den Malediven wird sich bei seiner Eröffnung über 9 Inseln erstrecken und 8 Hotels und Ressorts umfassen. Es wird eine Verkaufsfläche von über 11.000 Quadratmetern geben, und für Hotelgäste stehen eigene Anlegestellen und Transportmöglichkeiten zwischen den Inseln zur Verfügung. The Marina @ CROSSROADS heißt Besucher jeden Alters willkommen – aus dem In- und Ausland. Diese können hier das einmalige Angebot genießen, wozu auch eine noble Strandpromenade gehört, auf der es stilvolle Restaurants mit gefeierten Gastköchen und weltbekannten DJs zu erleben gibt.

Zu dem integrierten Projekt gehört auch die erste Marina für Luxusyachten auf den Malediven, die für die Gesamtanlage von The Marina at CROSSROADS namensgebend ist und wo Gäste mit ihrer Privatyacht anlegen können. Die Marina wird auch bei der Neudefinition des Tourismus auf den Malediven eine wichtige Rolle spielen.

Hard Rock Cafe Maldives – Gäste können hier eine authentische amerikanische Küche inmitten der ultimativen Rock-Atmosphäre genießen. Es gibt 185 Plätze im Außen- und Innenbereich und einen exklusiven Zugang zum Strand, wo man mit Blick auf einen völlig neuen Horizont zu Abend essen kann. Das Hard Rock Cafe Maldives ist ein perfekter Treffpunkt, wo Urlauber zum Essen zusammenkommen und sich unter die Leute mischen können. Hier gibt es erstklassiges Essen und ausgezeichnete Musik sowie Cocktails und selbstgemachte amerikanische Klassiker. Mit seinem exklusiven Strandbereich mit Sonnenliegen lädt das Hard Rock Cafe Maldives ebenso zu gemütlichen Treffen wie zu Partyveranstaltungen ein.

Cafe del Mar Maldives -- Der weltbekannte Strandklub aus Ibiza bietet ein exklusives Erlebnis zum Entspannen und Essengehen. Hier findet man in einer naturnahen Umgebung eine kunstvolle Auswahl an Speisen, Getränken und exquisiter Musik. Café del Mar Maldives pflegt ein einzigartiges Design, bei dem moderner Komfort, Faszination der Tropen und maledivische Kunst ineinander verwoben sind. Der Klub bietet in Sachen Geschmack eine großartige Vielfalt – von leichten Snacks bis zum besonderen Dinner, mit Holzofenpizza und Eisbar sowie besonderen Cocktails. Neben seinen 300 Liegen am Pool und 400 Sitzplätzen wird der Klub auch 3 private Umkleidehütten und eine schwimmende Pool-Bar haben.

Zwei der 50 besten Restaurants Asiens, die dem visionären Chefkoch und Restaurantbetreiber Dharshan Munidasa gehören, werden ebenfalls an The Marina @ CROSSROADS ihre Türen öffnen und damit zum ersten Mal auf den Malediven vertreten sein:

Ministry of Crab -- Ein wahrhaftiger Himmel für Liebhaber von Schalentieren, wo Krabben aus Sri Lanka gefeiert werden, von „kleinen" 500-g-Krabben bis zu 2 kg schweren Riesenkrabben;

The Marina @ CROSSROADS wird zudem einen Mix aus großen Restaurantketten und Luxusgeschäften bieten. Dazu gehören: Coffee Bean & Tea Leaf, eine amerikanische Kette für Röstkaffee und exotische Teesorten, Cafe'ier, ein angesagter und angenehmer Ort, an dem man besondere, frisch geröstete Kaffeesorten bekommt, Saint Trop by Crepes & Co., ein einzigartiges und zeitloses südfranzösisches Café, das sich im Herzen von TheMarina @ CROSSROADS versteckt, Albahr by Seahouse Maldives, ein authentisches arabisches Restaurant, Kenny Rogers Roasters, ein eher legeres Abendrestaurant, in dem man gegrilltes Huhn nach Kennys berühmten Hausrezept bekommt.

Zu den Einzelhandelsgeschäften gehören Xerjoff Perfume, eine italienische Luxus-Parfümerie, Divine Schmuck und Souvenirs. Puma – ein Laden für Sport- und Freizeitbekleidung, andere Bekleidungswaren und Accessoires, der hier ebenfalls seine Aufwartung macht, mit limitierten Editionen, Spitzenmode und neusten Produkten.

Herr Thiti Thongbenjamas, Chief Operating Officer von CROSSROADS, sagte: „Singha Estate sieht hier die große Chance, neue Marktbereiche zu erschließen, indem es sich für MICE- und Familien-Reisen öffnet. Das einzigartige Verkaufsargument für unser Projekt als erstes integriertes Urlaubsressort auf mehreren Inseln und sein komplettes Angebotsspektrum mit internationalen Restaurants und Outlet-Läden wird CROSSROADS dabei helfen, die Vorlieben aller Besucher zu bedienen."

The Marina @ CROSSROADS verkörpert die Werte von Singha Estate im Hinblick auf den Ausdruck kultureller Identität und auf Nachhaltigkeit. Dafür stehen insbesondere folgende Einrichtungen: Das Erlebniszentrum der Malediven – ein einzigartiger kultureller Anziehungspunkt mit bewundernswerten Designs, die den Charme der Kunst und des handwerklichen Könnens vor Ort präsentieren und wo lokale Künstler gefördert werden, das Meeres-Erlebniszentrum – eine Einrichtung für den Meeresschutz, die eine weltweit erstklassige Vorreiterrolle bei der Ausbreitung von Korallen einnimmt und das Ziel verfolgt, eines der größten Gebiete auf den Malediven für den Korallenschutz zu werden, die CROSSROADS-Veranstaltungshalle – eine riesige Mehrzweckanlage, die sich ideal für Meetings oder Workshops eignet und die für exklusive Treffen, Dîners und Feste gemietet werden kann – unterstützt durch ein Profi-Team für die Veranstaltungsplanung und das Catering, sowie das Tauchzentrum – hier werden Freizeitaktivitäten im Wasser organisiert und hier ist auch das Zuhause des ersten schwimmenden Wasserparks der Malediven und die Basis eines Glasboden-Unterseeboots.

Wenn Sie sich für Verkaufsflächen auf dem Gelände von TheMarina @ CROSSROADS, dem ersten und größten integrierten Urlaubsressort auf den Malediven, interessieren, wenden Sie sich bitte an [email protected] oder per Telefon +66-85-055-9098.

Informationen zu CROSSROADS auf den Malediven

Die Entwicklung des CROSSROADS-Projekts ist mittlerweile so weit vorangeschritten, dass es als größtes integriertes Urlaubsressort für Freizeit und Erholung das Urlaubserlebnis auf den Malediven neu definiert. Das Projekt wird Familien, die ihren Urlaub planen, auf die Malediven locken und für das Land begeistern.

Das Projekt, das durch seine Lage an einer Schnittstelle der „Seidenstraße zur See" von den Kulturen aus Ost und West inspiriert ist, befindet sich in der 7 km langen Lagune, die gerade einmal 15 Minuten per Boot entfernt vom Male International Airport liegt und dadurch leicht zu erreichen ist. Urlauber und Hauptstadtbewohner finden hier einzigartige Angebote. Neben seiner Marina für Luxusyachten und einem reichhaltigen Mix aus Hotels, Unterhaltung, einem unverwechselbaren Lifestyle-Strandklub, Einzelhandelsgeschäften und edlen Restaurants bietet das Projekt auch ein Kulturzentrum, wo das Leben und die handwerklichen und künstlerischen Fertigkeiten der Inselnation gefördert und globale Konzepte für einen umsetzbaren nachhaltigen Tourismus vorgestellt werden. Diese sollen dem Schutz der Biodiversität des wertvollen maritimen Ökosystems der Malediven und dem Wohl der Gemeinden vor Ort dienen.

Singha Estate Public Company Limited

123, Suntowers Building B, 22nd Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,

Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel.: +66 (0) 2050-5555

www.singhaestate.co.th

