The Match Lab, AES Küresel Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı

Şirketin, oyuncuların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan e-spor eğitim teknolojisi çözümü çok beğenildi.

SEUL, Güney Kore, 16 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Küresel büyüme potansiyeli ile tanınan Koreli bir girişim, 1 Kasım 2022'de Tokyo'da düzenlenen 3. Asya Eğitim Teknolojileri Zirvesi (AES) Küresel Ödülleri'nde en yüksek ödül olan Platin Ödülü kazandı. Bu şirket yenilik, güvenilirlik, yararlılık, teknolojinin uygulanması ve ticari gelişme gibi değerlendirme konularında yüksek puanlar aldı. Bu şekilde onurlandırılan şirket artık sektörde daha fazla ilgi görüyor.

Ödülü alan şirket The Match Lab'dir (CEO Byun Sungchul).

Platinum Prize being granted at award ceremony of AES Global Award

Born2Global Centre'ın (CEO Kim Jong-kap) üyesi ve Kore e-spor eğitim sektöründeki en güvenilir girişimlerden biri olan The Match Lab, 1999'dan beri kariyerini geliştiren birinci nesil profesyonel oyuncu, oyun takımı koçu ve küresel e-spor etkinliği organizatörü CEO Byun Sungchul ve 15 yılı aşkın bir süredir kültürel içerik oluşturucusu ve eğitim planlayıcısı olarak çalışan CGO Won Youngju tarafından ortaklaşa kuruldu.

"MY GAME TIPS /mgt.gg", amatör oyuncuları profesyonel olmaları için eğiten çevrimdışı bir akademinin yerleşik uzmanlığına dayalı olarak iki yıldır araştırılan ve geliştirilen bir koçluk aracı ve oyuncu eğitim teknolojisi çözümüdür. Kullanıcılar, sadece oyundaki takma adlarına göz atılarak, kullanıcılar, oyun becerileri ve zayıflıkları ile profesyonel koçların verdiği ipuçlarını içeren uygun video içeriği önerileri açısından değerlendirilebilir.

Özellikle, videodaki optimize edilmiş ipuçları, koçların istenen durum verilerini aramalarını sağlayan Arama aracı kullanılarak belirli tekrarlar çıkarıldıktan sonra üretilir. Dahili testlerin tamamlanmasından sonra, bu video içeriği koçluk aracına bağlanacaktır.

13 Eylül'de resmen başlatılan MY GAME TIPS /mgt.gg, bu yılın temmuz ve ağustos aylarında e-spor koçu olarak kariyer yapmak isteyen üst düzey oyuncular için oluşturulan bir veri koçluğu programı için kullanıldı. 2020 ve 2021'deki ilk araştırma aşamasında, veri koçluğu programımızı Kore, Türkiye ve Vietnam'daki 1. Kademe profesyonel oyun takımlarının veri analizi, koçluğu ve oyuncu seçimlerine uyguladık. Bunu yaparken gerçekçi koçluk çözümleri sağlamak için çeşitli denemeler yaptık.

Platin Ödül, The Match Lab'e eğitim hizmetlerini oyun üretiminden eğitim ekosistemine kadar genişleterek e-sporun ötesine geçme fırsatı verdi. Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren küresel pazara girmek için oyun ekipleri, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmayı planlıyor.

The Match Lab, sorunların belirlenmesi ve sorun çözme teknolojilerinin geliştirilmesi yoluyla oyuncuların yeteneklerini geliştirmek amacıyla Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir e-spor laboratuvarı akademisini de yönetti. 2022 yılında Pangyo'daki Born2Global Centre'ın üyesi olan şirket, oyunculara yönelik eğitim teknolojisi çözümü olan "mgt.gg"nin ilerlemesini ve küresel genişlemesini destekliyor.

Born2Global Centre Hakkında

Born2Global tarafından işletilen Born2Global Centre, gelecek vaat eden şirketlerin küresel genişlemesini destekleyen tam döngülü bir hizmet platformudur. 2013 yılında Bilim ve BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) Bakanlığı bünyesinde kurulan Born2Global, Kore'de başarılı bir girişim ekosistemi için standartları belirliyor ve girişimleri cazip, iyi donanımlı ve küresel pazarla bağlantılı olacak şekilde genişletmeye ve dönüştürmeye devam ediyor.

Daha fazla bilgi için lütfen born2global.com adresini ziyaret edin

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1945784/image1.jpg

SOURCE Born2Global Centre