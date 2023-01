The Network of Giving se dará a conocer durante la reunión anual del Foro Económico Mundial 2023 en Davos

PHOENIX, 3 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- The Network of Giving será presentada ante los invitados al Foro Económico Mundial 2023 en The Network of Giving House en Davos, Suiza. El Foro Económico Mundial es una plataforma confiable para que todas las partes interesadas de la sociedad mundial se integren y agreguen sus esfuerzos para mejorar la situación del mundo. Más Acerca del Foro Económico Mundial: weforum.org

The Network of Giving es una plataforma digital hiperlocal única y potente habilitada por servicios financieros. La plataforma promueve un movimiento centrado en la comunidad mediante la conexión de los consumidores y los comerciantes locales con las organizaciones comunitarias, a la vez que genera eficiencia en la recaudación digital de fondos. A través del comercio digital y las microdonaciones definidas por los comerciantes, The Network of Giving democratiza las herramientas digitales que los comerciantes locales necesitan para hacer crecer sus negocios. Sin costo para los clientes, The Network of Giving proporciona el canal que ellos necesitan para apoyar los negocios y organizaciones locales a fin de beneficiar la economía y las comunidades donde viven.

Las Olimpiadas Especiales y United Way, con la colaboración de The Network of Giving, adoptan esta solución digital innovadora y totalmente automatizada que los une en sus misiones. La plataforma de The Network of Giving ofrece oportunidades de colaboración a las instituciones financieras, los comerciantes y las comunidades para llegar a los consumidores locales solidarios.

"Nos entusiasma llevar The Network of Giving al escenario mundial en Davos. La plataforma está comprometida con el impulso del empoderamiento financiero y social y la generación de un cambio positivo en las comunidades", señaló Rob Bennett, director ejecutivo de SMB4.0, la organización que impulsa The Network of Giving.

"The Network of Giving proporciona otras bases para mejorar y fortalecer nuestras comunidades y se alinea con nuestro impacto y misión", afirmó Gordon McHenry, Jr., director ejecutivo de United Way of King County. Información adicional sobre United Way: unitedway.org

"Como organización, siempre nos esforzamos por lograr tres objetivos principales: mejorar las experiencias de los atletas, llegar a más atletas y recaudar más recursos. Este programa se alinea con esos objetivos y esperamos con interés lo que nos depara el futuro", manifestó Dave Breen, presidente y director ejecutivo de las Olimpiadas Especiales de Illinois. Información adicional sobre las Olimpiadas Especiales: specialolympics.org

"En Davos destacaremos el impacto colectivo de nuestra plataforma en colaboración con nuestros socios estratégicos en las Olimpiadas Especiales y United Way. Esto forma parte del espíritu de The Network of Giving, como lo demuestran los principios fundamentales que garantizan que las donaciones no tienen costo alguno para los consumidores, el 100 % se transfiere, la rendición de cuentas es del 100 %, los comerciantes definen el 100 %, y el 100 % se destina a los consumidores, honrando al mismo tiempo el corazón de The Network of Giving", agregó Bennett.

La plataforma de software como servicio de The Network of Giving está impulsada por SMB4.0 y posibilita oportunidades de mercadeo digital para los negocios locales, mediante la utilización de datos enriquecidos tokenizados para impulsar las decisiones comerciales con resultados medidos de los gastos de mercadeo. De este modo, los propietarios de los negocios pueden obtener análisis clave e información práctica en tiempo real a partir de los datos. Información adicional sobre The Network of Giving: networkofgiving.com

