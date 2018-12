The New York Women's Foundation recibe una subvención de $2.25 millones de CBS para apoyar el fondo para el movimiento "Me Too" y sus aliados

NEW YORK, 14 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The New York Women's Foundation (en adelante denominada la Fundación) anunció hoy que ha recibido una subvención de $2.25 millones de parte de CBS Corporation. La donación apoyará el Fondo de la Fundación para el movimiento "Me Too" y sus aliados (en adelante denominado el Fondo), con el fin de garantizar que el movimiento prosiga más allá de los ciclos de noticias y los hashtags. El Fondo se centra en invertir en organizaciones dirigidas por sobrevivientes y para sobrevivientes de la violencia sexual y está anunciando una asociación con fundaciones comunitarias de mujeres para ampliar su alcance nacional.

Dirigido por Ana Oliveira, presidenta y directora ejecutiva de The New York Women's Foundation, y Tarana Burke, fundadora y líder del movimiento "Me Too", el Fondo, que tiene su sede en Nueva York, apoya a organizaciones de todo el país que trabajan para prevenir e interrumpir la violencia y el acoso sexual, al mismo tiempo que apoya la recuperación individual y comunitaria. Su creación se basa en el largo historial de The New York Women's Foundation de apoyar a mujeres líderes locales que están construyendo movimientos de transformación e invirtiendo en soluciones dirigidas por la comunidad que luchan contra la violencia de género.

"Este financiamiento permitirá que el Fondo para el movimiento Me Too y sus aliados amplíe su apoyo a las mujeres activistas de color en todo el país, en particular en áreas con pocos recursos donde el apoyo y la inversión son muy necesarios", dijo Oliveira. "Sabemos que las mejores soluciones para los problemas que enfrentan las comunidades provienen de los líderes dentro de dichas comunidades. Por eso nos estamos asociando con fundaciones de mujeres en todo el país, con el fin de aprovechar su experiencia para ayudar a identificar y apoyar a las organizaciones regionales y locales dirigidas por supervivientes, y destinar la inversión a las mismas".

Entre los primeros miembros de la asociación se encuentran la Washington Area Women's Foundation, la Women's Foundation for a Greater Memphis, la Women's Foundation of Minnesota, la Women's Foundation of California, el Women's Fund of Western Massachusetts y la Women's Funding Network. Otras fundaciones públicas de mujeres son bienvenidas a unirse a la asociación.

"El trabajo centrado en apoyar a las sobrevivientes de la violencia sexual se ha llevado a cabo en nuestras comunidades durante años, pero demasiadas personas y organizaciones luchan por conseguir cambios notables, debido a que simplemente no tienen los recursos necesarios", dijo Burke. "Nuestra meta es que el Fondo haga que dicha realidad sea menos común, pues sabemos que el cambio real ocurre cuando apoyamos y empoderamos a los organizadores y las organizaciones de base".

Los primeros premios del Fondo, anunciados en octubre de 2018, fueron otorgados a ocho organizaciones que dan voz a mujeres, inmigrantes y personas LGBTQ de color.

The New York Women's Foundation fue una de las dos fundaciones que recibieron una subvención de CBS. Se distribuyó un total de $20 millones a 18 organizaciones.

Las organizaciones interesadas en solicitar subvenciones del Fondo para el movimiento Me Too y sus aliados deberán enviar un correo electrónico a metoofund@nywf.org.

FUENTE The New York Women's Foundation

