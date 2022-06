The Or Foundation e SHEIN pavimentam bases para a mudança global para o Fundo de Responsabilidade Estendida do Produtor por mais de um ano

ACCRA, Gana, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A The Or Foundation, uma organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos e em Gana, que luta na interseção pela justiça ambiental, educação e desenvolvimento da moda, e a SHEIN, uma varejista on-line de produtos de moda, beleza e estilo de vida, anunciaram hoje um acordo inovador e plurianual que lançará o Fundo de Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR) da SHEIN. O Fundo ajudará o avanço da concepção e implementação de estratégias de sustentabilidade ecológica e social focadas no vestuário que entrou no comércio mundial de segunda mão e que, muitas vezes, trata o comércio de segunda mão como lixo.

O acordo entre a The Or Foundation e a SHEIN é pioneiro, e estabelece um compromisso anual da marca para apoiar os esforços de gestão de resíduos em comunidades sob o impacto profundo dos resíduos têxteis. O acordo faz parte do recém-anunciado fundo EPR da SHEIN, ao qual a empresa dedicará 50 milhões de dólares nos próximos cinco anos. Os fundos serão destinados a causas globais alinhadas com o compromisso da SHEIN de abordar a gestão global de resíduos têxteis e ampliar o desenvolvimento de uma economia circular, bem como quaisquer outras obrigações da EPR.

Liz Ricketts, cofundadora e diretora executiva da The Or Foundation, afirmou: "Estamos convocando as marcas a pagar a conta devida às comunidades que gerenciam os resíduos delas, e isso é um passo significativo para a assunção de responsabilidade. O que vemos como verdadeiramente revolucionário é o reconhecimento da SHEIN de que suas roupas podem ir parar em Kantamanto, um simples fato que nenhuma outra grande marca de moda está disposta a afirmar até agora."

Adam Whinston, diretor global do ESG na SHEIN, disse: "A SHEIN estabeleceu uma ambiciosa agenda de impacto e estamos entusiasmados em ser parceiros da The Or Foundation, a destinatária inicial do fundo pioneiro da SHEIN para o próximo passo em nossa jornada. Abordar os resíduos de segunda mão é uma parte importante do ecossistema da moda que muitas vezes é negligenciado. Temos a oportunidade de fazer mudanças neste espaço e esperamos trabalhar com a The Or Foundation nesse primeiro esforço pioneiro."

Como beneficiário inicial, recebendo cinco milhões de dólares anuais durante três anos do Fundo Global, a The Or Foundation utilizará os recursos para expandir seu Programa de Aprendizagem Mabilgu (irmandade) para jovens mulheres que carregam fardos de roupas de segunda mão em suas cabeças, incubar empresas comunitárias que transformam resíduos têxteis em novos produtos, iniciativas-piloto de fibra-para-fibra com fabricantes têxteis ganenses e equipar o Mercado de Kantamanto através de uma visão comunitária para garantir que o maior mercado mundial de roupas de segunda mão seja um lugar seguro e digno de trabalho. A The Or Foundation também redistribuirá uma parte do subsídio inicial para organizações aliadas em Gana. A SHEIN trabalhará com a The Or Foundation para identificar beneficiários de subsídios adicionais em outros países afetados pelo problema do desperdício da moda nesse e nos próximos anos.

Daniel Mawuli Quist, membro do Conselho da The Or Foundation, afirma: "Essa é uma contribuição de empoderamento para a The Or Foundation, como esperamos que seja para outras organizações ao redor do mundo, e não devemos perder de vista o valor que Kantamanto e outras comunidades como ela trazem para o movimento em direção à circularidade. Esperamos que outras marcas sigam o exemplo para focar nas pessoas que fazem uma verdadeira diferença."

Tanto SHEIN quanto a The Or Foundation estão empenhadas em apoiar o trabalho no local para manter as roupas em circulação, reduzir o desperdício e limpar e regenerar as áreas impactadas pelo desperdício têxtil. No início desse ano, a SHEIN anunciou que é signatária de parcerias e iniciativas globais para abordar a reutilização e reciclagem de produtos.

Além disso, a The Or Foundation continua a se dedicar a uma visão de prosperidade ecológica e econômica, que inspira os cidadãos globais a formar uma relação com a moda que vai além de seu papel como consumidor. Até agora, a The Or Foundation tem sido impulsionada pela boa vontade dos cidadãos individuais e proprietários de pequenas empresas, a maioria dos quais não está contribuindo diretamente para a crise do desperdício da própria moda. Esse fundo EPR marca um ponto de virada.

Sobre a The Or Foundation

A The Or Foundation é uma organização sem fins lucrativos baseada nos EUA e em Gana que vem trabalhando entre os dois países pela interseção da justiça ambiental, educação e desenvolvimento da moda desde 2011. A The Or Foundation trouxe a consciência global para a crise do desperdício da moda através de extensas pesquisas e ações em torno do comércio de roupas de segunda mão, como se manifesta em Accra, Gana, lar do maior mercado de roupas de segunda mão do mundo. Para saber mais sobre a The Or Foundation, acesse www.theor.org.

Sobre a SHEIN

A SHEIN é uma varejista global de moda e estilo de vida, comprometida em tornar a beleza da moda acessível a todos. Utilizamos tecnologia de fabricação sob demanda para conectar os fornecedores à nossa ágil cadeia de fornecimento, reduzindo o desperdício de estoque e permitindo a entrega de uma variedade de produtos acessíveis aos clientes em todo o mundo. Em abril de 2022, a empresa anunciou a evoluSHEIN, uma coleta voltada para o propósito feita com materiais preferenciais, tais como poliéster reciclado e viscose ecológica. Em nossos escritórios globais, alcançamos clientes em mais de 150 países. Para saber mais sobre a SHEIN, acesse www.SHEIN.com.

