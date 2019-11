The Ritz-Carlton é inaugurado na dinâmica metrópole de Pune, na Índia

Criado para elevar o luxo em Pune, o design do hotel reflete uma união perfeita do grandiosidade clássica com a eterna sofisticação, oferecendo os pontos de vista tanto clássicos quanto modernos. Pequenos detalhes tais como os temas de design inspirados em silhuetas indianas e candelabros clássicos evocam graciosamente o senso de local. Celebrando a história e o espírito da cidade, os hóspedes serão convidados todas as noites para fazerem um brinde à hora dourada do por do sol no Aasmana , o salão no terraço do hotel, onde poderão conhecer o significado do nome do local, enquanto desfrutam as vistas da linha do horizonte.

O hotel apresenta 198 quartos de hóspedes elegantemente decorados, incluindo 35 suítes luxuosas, projetadas para serem santuários refinados e relaxantes, as quais também são as maiores de toda a cidade. O The Ritz-Carlton, Pune oferece uma excepcional Suíte Presidencial que ocupa 293 metros quadrados e inclui dois quartos, um grande closet, uma espaçosa sala de estar e área para refeições, um bar privativo e uma sala para tratamentos na suíte. Os hóspedes dos andares do Nível do Clube terão acesso ao Club Lounge exclusivo do Ritz-Carlton, um santuário no 18o. andar que apresenta vistas pitorescas do campo de golfe, check-in privativo, um concierge exclusivo do Clube e uma variedade de apresentações culinárias durante todo o dia.

Celebrando o cenário culinário distinto da região, The Ritz-Carlton, Pune captura a essência do destino com cinco experiências emblemáticas de jantar. Cozinha gourmet mundial no Three Kitchens and Bar, recebe os hóspedes oferecendo três cozinhas do estilo residencial. O moderno restaurante japonês Ukiyo apresenta um longo balcão de sushi e grill robata complementados por uma grande variedade de saquês enquanto que o The Ritz-Carlton Tea Lounge traz a consagrada tradição do chá da tarde para a cidade. O Alta Vida Bar & Grill é o destino para os coquetéis artesanais e o Aasmana, um salão no terraço que serve cozinha indiana, reúne vistas de 180 graus do campo de golfe e adaptações inventivas das cozinhas reais da Índia.

O andar de bem-estar de 2.300 metros quadrados inclui um Fitness Studio e um Yoga Deck, permitindo que os hóspedes mantenham suas rotinas de bem-estar mesmo durante as viagens. O The Ritz-Carlton Spa com 8 salas de tratamento e módulos expressos (Express Pods) combinam serviços sob medida, tratamentos faciais personalizados e tratamentos exclusivos mergulhados nas tradições Ayurveda e energia dos charas convidando os hóspedes a aproveitarem o relaxamento enquanto mergulham na descoberta da cultura local.

O hotel também ostenta instalações para banquetes de 3.250 metros quadrados elegantemente projetadas que são adequadas para reuniões de todos os tipos, desde encontros de negócios a eventos sociais. Com acesso ao lindo saguão externo e área do deck, os salões de dança são perfeitos para festas particulares e também para casamentos românticos.

Para mais informações ou reservas, visite o endereço http://www.ritzcarlton.com/pune.

FONTE Panchshil Realty

