The Royal Mint celebra 50 anos de diversão com uma nova coleção comemorativa de moedas com os personagens de Mr. Men e Little Miss

A coleção de moedas comemorativas Mr. Men Little Miss apresenta Mr. Happy, Little Miss Sunshine e Little Miss Giggles com Mr. Strong em uma moeda de £5. Todos os três designs de moedas foram criados exclusivamente por Adam Hargreaves, filho do criador Roger Hargreaves, para comemorar o 50º aniversário dos personagens. A edição brilhante da moeda não circulante apresenta as mais recentes técnicas de impressão de cores que mostram os personagens Mr. Men Little Miss em cores vívidas, capturando suas personalidades vibrantes. A The Royal Mint também esconderá 50 bilhetes dourados de Mr. Tickle entre todas as três moedas comemorativas de cores brilhantes e não circulantes. Cada cliente que encontrar um bilhete dourado de Mr. Tickle terá direito a um pacote de prêmios de Mr. Men e Little Miss.

Clare Maclennan, diretora da divisão de moedas comemorativas na The Royal Mint, conversou com Adam Hargreaves em uma chamada de zoom, em que discutiram os designs e personagens, a empolgação pelo fato de Mr. Men Little Miss fazerem 50 anos e quais as medidas que o The Royal Mint toma para produzir uma moeda que comemora uma ocasião como esta.

Clare comenta: "Todos os anos celebramos em moedas comemorativas os ícones britânicos, aniversários e momentos da história, e esta é uma nova e divertida adição à coleção. Com este ano marcando o 50º aniversário desde que os personagens Mr. Men Little Miss foram apresentados ao mundo, pareceu certo celebrar os personagens amados com suas próprias moedas comemorativas.

"Todos os três designs de moedas foram desenhados exclusivamente por Adam Hargreaves, filho de Roger Hargreaves, o criador e ilustrador original do Mr. Men Little Miss. Tive o prazer de conversar com Adam em uma recente chamada de zoom e foi incrível ouvir sua opinião positiva sobre a linha de moedas."

Adam Hargreaves, filho de Roger Hargreaves, autor principal e ilustrador de Mr. Men e Little Miss e designer da coleção de moedas comemorativas do Mr. Men Little Miss disse: "É uma honra absoluta não só ter os personagens Mr. Men Little Miss em moedas comemorativas oficiais do Reino Unido, mas também ter a oportunidade de criar os designs que aparecem nas moedas. Ao longo dos últimos 50 anos, os personagens de Mr. Men Little Miss cresceram para se tornar um favorito global entre muitos e estou muito satisfeito por comemorar 50 anos de diversão com a The Royal Mint e espero que os fãs da série Mr. Men Little Miss ficarão tão entusiasmados quanto eu com esta coleção de moedas comemorativas."

Criado pelo prolífico ilustrador Roger Hargreaves em 1971, os livros Mr. Men Little Miss e seu mundo cada vez maior de "Happyland" se tornaram, entre muitos, favoritos globais. A inspiração veio na forma de uma pergunta simples: como são cócegas? A resposta foi Tickle, que agora é um dos mais de 90 personagens de uma coleção em constante expansão, lida em vários idiomas em mais de 24 países em todo o mundo. Hoje, os personagens Mr. Men Little Miss são ilustrados pelo filho de Roger, Adam, cativando uma nova geração de fãs a cada década que passa.

Para comemorar ainda mais o 50º aniversário de Mr. Men Little Miss, a convidada especial, Little Miss Inventor, também assumiu a responsabilidade como guia de turismo virtual na The Royal Mint Experience. Enquanto a porta da The Royal Mint Experience permanece temporariamente fechada, os clientes podem ir virtualmente aos bastidores da The Royal Mint para descobrir como as moedas encontradas em seus bolsos são produzidas.

A primeira moeda da série apresenta Mr. Happy e está disponível como edições de prova em ouro e prata, bem como uma edição brilhante não circulante e uma edição especial estampada em cor brilhante e não circulante, disponível com exclusividade na The Royal Mint. Acesse www.royalmint.com/MrMen para ver a coleção completa de moedas comemorativas. A moeda não entrará em circulação geral.

