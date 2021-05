The Royal Mint coloca The Who no centro das atenções em uma nova série de moedas colecionáveis

A moeda colecionável do The Who é a quarta da série "Music Legends" (Lendas da Música) da The Royal Mint e vem após as moedas em homenagem ao Queen, Elton John e David Bowie. O design dinâmico da moeda inclui alguns dos símbolos mais icônicos das apresentações ao vivo e em alto som da banda, incluindo a bandeira britânica, o logotipo do Ministério da Defesa e uma guitarra Rickenbacker capaz de estourar alto-faltantes. Juntos, os símbolos na moeda formam uma mesa de pinball, uma homenagem à música Pinball Wizard e ao álbum Tommy , uma das criações mais famosas da banda. Com a mais recente tecnologia de impressão em cores, os elementos da moeda foram impressos digitalmente para exibir o vermelho, branco e azul vibrantes do emblema da banda.

Utilizando as mais modernas inovações tecnológicas e técnicas de fabricação, inúmeras moedas contarão com um efeito especial de "shockwave", que irradiará a partir do alto-falante, destacando os detalhes da moeda. Designers e artesãos da The Mint desenvolveram esse efeito em homenagem ao grande e intenso show do The Who que quebrou o recorde - recorde que se manteve por uma década.

Clare Maclennan, diretora da divisão de moedas comemorativas da The Royal Mint, disse: "O The Who é uma banda britânica icônica com um legado musical incrível, então parecia certo homenageá-la com uma moeda oficial do Reino Unido. A moeda do The Who é a mais recente em nossa estonteante série Music Legends, que homenageia artistas britânicos lendários por meio de novos designs originais. Foi um privilégio receber a visita de Roger Daltrey na The Mint para cunhar uma das primeiras moedas e conhecer a equipe de idealizadores desse design maravilhoso. Nossa série Music Legends está interessando novas gerações de colecionadores de moedas, e esperamos que esse design se torne uma parte preciosa das recordações dos fãs."

Roger Daltrey, cofundador e vocalista do The Who, disse: "É uma honra ter uma moeda produzida para homenagear o legado musical do The Who. O design da moeda capta a verdadeira essência da banda e o que representamos. Foi um momento fantástico poder cunhar uma das primeiras peças da coleção e ver a gama de tecnologias e processos envolvidos na fabricação da moeda."

Pete Townshend, guitarrista líder do The Who, disse: "Estou muito feliz que o trabalho da banda esteja sendo reconhecido por essa fantástica série de moedas da The Royal Mint."

A The Who começou com três estudantes que compartilhavam o amor pela música, desde o jazz e skiffle até o rock e o rhythm & blues. A banda foi inicialmente formada por John Entwistle, Pete Townshend e Roger Daltrey e, posteriormente, Keith Moon se uniu a ela. Com um legado musical de mais de 50 anos e um recorde impressionante de 100 milhões de álbuns vendidos no mundo todo, mais de um bilhão de streams mundiais, o The Who, que é membro do Rock & Roll Hall of Fame e do UK Music Hall of Fame e é vencedor dos prêmios BRIT e GRAMMY, é considerado por muitos atualmente "a maior banda de rock and roll do mundo".

Reunida pela The Royal Mint e pela Bravado, a principal empresa de gestão de merchandise e marcas do Universal Music Group, a moeda do The Who está disponível como edições à prova de metais preciosos de edição limitada bem como uma edição Brilliant Uncirculated. A moeda Brilliant Uncirculated também está disponível em cores exclusivas da The Royal Mint. Veja a coleção completa no site da The Royal Mint www.royalmint.com/the-who

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515880/Royal_Mint_The_Who.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515585/Celebrate_coin_launch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg

FONTE The Royal Mint

