The Royal Mint envia uma moeda ao espaço em homenagem ao "Starman" David Bowie

A moeda comemorativa de David Bowie é a terceira na coleção "Music Legends" (Lendas da Música) do The Royal Mint, e acompanha as moedas em homenagem à Rainha e a Elton John. A moeda mais recente celebra o camaleão definitivo do rock com um design inspirado na imagem de David Bowie do período em que ele morou e gravou em Berlim. O design da moeda inclui o icônico motivo do relâmpago de Aladdin Sane e captura a trajetória da carreira de Bowie.

Usando as mais recentes tecnologias e técnicas de fabricação inovadoras, o relâmpago que é exibido em uma série de moedas de edição especial aparece atado com poeira estelar para criar um efeito de brilho - elevando os detalhes impressionantes da moeda.

Clare Maclennan, diretora de divisão de moedas comemorativas do The Royal Mint, declarou:, "Estamos entusiasmados em divulgar a terceira moeda da série 'Music Legends' do The Royal Mint, honrando o legado intergaláctico e a carreira de David Bowie. Em reconhecimento ao primeiro single de Bowie 'Space Oddity', achamos que seria apropriado enviar sua moeda para o espaço e celebrar o Starman em seu próprio estilo pioneiro. A música de David Bowie inspirou e influenciou gerações de músicos e esperamos que esta moeda comemorativa seja apreciada por fãs em todo o mundo."

Nascido em Brixton, sul de Londres, em 1947, Bowie começou sua vida como David Robert Jones. Aos 19 anos, ele assumiu seu nome icônico e começou a seguir carreira na música pop. Cinco dias antes do lançamento da Apollo 11 em julho de 1969, o "Space Oddity" foi lançado no Reino Unido. O single alcançou a quinta posição nas paradas, tornando-se o primeiro sucesso de Bowie como letrista e artista. A influência de David Bowie pode ser vista e ouvida em todos os lugares e ele continua a inspirar centenas de milhões de músicos em todo o mundo.

Disponível como edições limitadas de metal precioso Proof e uma edição padrão Brilliant Uncirculated, a moeda Brilliant Uncirculated também está disponível em três capas diferentes exclusivas para o The Royal Mint - um tributo adequado à carreira de um dos ícones mais antigos da música britânica. Confira a coleção completa no site do The Royal Mint www.royalmint.com/DavidBowie

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1357913/The_Royal_Mint_David_Bowie.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg

FONTE The Royal Mint

