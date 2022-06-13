The Second City 宣佈新喜劇系列《The Tam and Kevin Show》將於 6 月 13 日在 The Second City YouTube 網絡首播

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The Second City

Jun 13, 2022, 15:08 ET

芝加哥2022 年6 月13日 /美通社/ -- The Second City 欣然宣佈其首個原創網絡系列《The Tam and Kevin Show》全球首映，將於 6 月 13 日在 The Second City YouTube 頻道首播。按此處查看預告片和系列。

穿梭 Karens 一家的故事，Tamberla Perry 和 Kevin Douglas 試圖撫養孩子成為社會務實的人和面對「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)，他們要處理太多的事情。這兩位演員能完成任何事情是一個奇蹟。在四個簡短、有趣的小品劇集中，觀眾將體驗一個令人喜愛的系列，諷刺婚姻、父母身份、荷里活以及這對現實生活的已婚夫婦發現自己的荒謬情況。

與他們一起在 Lookingglass Theatre Chicago 擔任導演的 David Schwimmer 表示：「Tam 和 Kevin 是我認識的兩位最搞笑的喜劇演員， 他們捕捉的時機令人難以置信，他們的化學作用也是如此，這是一件好事，因為他們碰巧結了婚。觀看並學習。」

The Second City 的領導人在他們自己的 YouTube 頻道上首次看到這對夫婦的自製作品後，要求 Tam 和 Kevin 製作該系列。多年來，他們會在表演工作和生孩子之間發佈小品，以自娛自樂，並希望能吸引一批追隨者。接到 Second City 的電話後，兩人欣然接受了挑戰。

Kevin 表示：「我們不知所措。Second City 的支持使我們能夠提高自己的水平。六年前，我們用 iPhone 5 開始在客廳拍攝，在 Second City 付錢給我們之後，我們就可以升級到 iPhone 8！」

Tam 補充：「不……說真的。我們很高興 Second City 問我們。我們喜歡更好的手機，一個完整的製作團隊可以為我們的節目帶來不同。我們很高興能在更大的平台上分享，讓我們的媽媽更容易吹牛、吹噓和發貼文！」

新系列涉及的主題從種族、家庭生活再到母乳餵哺，以及您可能不應該在新聞稿中寫的內容。只需按此處觀看預告片，您就會明白我們的意思。該節目將於 6 月 13 日在 YouTube.com/SecondCityNetwork 全球首播。

實用連結： 按此處觀看 The Second City 的《Tam and Kevin Show》。
此處查看 Tam 和 Kevin 的原創 YouTube 頻道
Instagram：@tamandkevinshow、@tamberlaperry、@hereiskevindouglas

關於演員 

Tamberla Perry 和 Kevin Douglas 是一對生活在加州洛杉磯的已婚喜劇小品二人組合。Second City Chicago 的節目將二人撮合一起。

KEVIN DOUGLAS（男性）在多倫多出生，但聲稱芝加哥是他的家鄉。 他是一名演員、即興創作者、作家和導演，曾在 Second City 做小品和即興表演。Kevin 是地區東尼獎獲獎公司 Lookingglass Theatre 的劇團成員。他的黑人劇院聯盟 (Black Theatre Alliance) 授予Thaddeus and Slocum: A Vaudeville Adventure和由 David Schwimmer 執導、在 Lookingglass Theatre 上全球首映的Plantation!戲劇奬項。Lookingglass 作品名單包括Mr. Rickey Calls a Meeting》（Jeff 提名最佳劇團成員）、《The Great FireBlack Diamond: The Years the Locusts Have EatenLookingglass AliceAround the World in 80 Days》（Jeff 提名最佳男配角）、Anna D. Shapiro 和 Jessica Thebus 聯合執導的Our Town。Kevin 的其他作品名單包括在 Court Theatre 的Orlando和在 Northlight 的A Civil War Christmas。電視作品名單包括《Lucifer》和 HBO 的《Insecure》。

TAMBERLA PERRY-DOUGLAS（女性）在芝加哥出生和長大， 她是一名演員、即興演員、作家和導演。除了在 Second City 表演小品和即興表演外，Tamberla 還在 Sketchfest、Just for Laughs Comedy Festival 和 Second City 的 Words Fest 演出。Tamberla 也出現在許多舞台上，包括 Off Broadway: The Public Theatre, New York (Barbecue)。 Goodman Theatre（Race、By the WayMeet Vera Stark）Lookingglass Theatre（PlantationBlack DiamondFedra:Queen of HaitiIcarus Steppenwolf（The Brother Sister PlaysMarie AntoinetteHushabyeThe North Plan Victory Gardens TheatreIn the Next Room  Vibrator Play）、Congo Square Theatre (Bulrusher)Northlight Theatre (Eclipsed)Portland Stage (Piano Lesson) 電視作品名單包括：Boss》、《Crisis》、《The Jamz》、《Madame Secretary》、《APB》、《Bosch》、《How to Get Away With Murder》、《Dare Me》、《Suits》、《The Good Fight》、《The Good Lord Bird》、《All American: Homecoming》。 電影：《They Cloned Tyrone》（即將在 Netflix 播放）。 

Tam 和 Kevin 有兩位漂亮的女兒 Charlie Pearl 和 Frankie Jean。

關於 The Second City 
The Second City 於 1959 年作為一家小型喜劇歌舞劇院開業，此後已發展成為世界上即興表演和喜劇界最具影響力的名字。遍佈北美的 The Second City 舞台、旅遊公司和培訓中心一直自豪地成為地球上許多最有趣的表演者、作家、導演和喜劇頭腦的起步點和藝術之家。

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