The Second City 宣佈新喜劇系列《The Tam and Kevin Show》將於 6 月 13 日在 The Second City YouTube 網絡首播

芝加哥2022 年6 月13日 /美通社/ -- The Second City 欣然宣佈其首個原創網絡系列《The Tam and Kevin Show》全球首映,將於 6 月 13 日在 The Second City YouTube 頻道首播。按此處查看預告片和系列。

穿梭 Karens 一家的故事,Tamberla Perry 和 Kevin Douglas 試圖撫養孩子成為社會務實的人和面對「黑人的命也是命」(Black Lives Matter),他們要處理太多的事情。這兩位演員能完成任何事情是一個奇蹟。在四個簡短、有趣的小品劇集中,觀眾將體驗一個令人喜愛的系列,諷刺婚姻、父母身份、荷里活以及這對現實生活的已婚夫婦發現自己的荒謬情況。

與他們一起在 Lookingglass Theatre Chicago 擔任導演的 David Schwimmer 表示:「Tam 和 Kevin 是我認識的兩位最搞笑的喜劇演員, 他們捕捉的時機令人難以置信,他們的化學作用也是如此,這是一件好事,因為他們碰巧結了婚。觀看並學習。」

The Second City 的領導人在他們自己的 YouTube 頻道上首次看到這對夫婦的自製作品後,要求 Tam 和 Kevin 製作該系列。多年來,他們會在表演工作和生孩子之間發佈小品,以自娛自樂,並希望能吸引一批追隨者。接到 Second City 的電話後,兩人欣然接受了挑戰。

Kevin 表示:「我們不知所措。Second City 的支持使我們能夠提高自己的水平。六年前,我們用 iPhone 5 開始在客廳拍攝,在 Second City 付錢給我們之後,我們就可以升級到 iPhone 8!」

Tam 補充:「不……說真的。我們很高興 Second City 問我們。我們喜歡更好的手機,一個完整的製作團隊可以為我們的節目帶來不同。我們很高興能在更大的平台上分享,讓我們的媽媽更容易吹牛、吹噓和發貼文!」

新系列涉及的主題從種族、家庭生活再到母乳餵哺,以及您可能不應該在新聞稿中寫的內容。只需按此處觀看預告片,您就會明白我們的意思。該節目將於 6 月 13 日在 YouTube.com/SecondCityNetwork 全球首播。

關於演員

Tamberla Perry 和 Kevin Douglas 是一對生活在加州洛杉磯的已婚喜劇小品二人組合。Second City Chicago 的節目將二人撮合一起。

KEVIN DOUGLAS(男性)在多倫多出生,但聲稱芝加哥是他的家鄉。 他是一名演員、即興創作者、作家和導演,曾在 Second City 做小品和即興表演。Kevin 是地區東尼獎獲獎公司 Lookingglass Theatre 的劇團成員。他的黑人劇院聯盟 (Black Theatre Alliance) 授予《Thaddeus and Slocum: A Vaudeville Adventure》和由 David Schwimmer 執導、在 Lookingglass Theatre 上全球首映的《Plantation!》戲劇奬項。Lookingglass 作品名單包括《Mr. Rickey Calls a Meeting》(Jeff 提名最佳劇團成員)、《The Great Fire》、《Black Diamond: The Years the Locusts Have Eaten》、《Lookingglass Alice》、《Around the World in 80 Days》(Jeff 提名最佳男配角)、Anna D. Shapiro 和 Jessica Thebus 聯合執導的《Our Town》。Kevin 的其他作品名單包括在 Court Theatre 的《Orlando》和在 Northlight 的《A Civil War Christmas》。電視作品名單包括《Lucifer》和 HBO 的《Insecure》。

TAMBERLA PERRY-DOUGLAS(女性)在芝加哥出生和長大, 她是一名演員、即興演員、作家和導演。除了在 Second City 表演小品和即興表演外,Tamberla 還在 Sketchfest、Just for Laughs Comedy Festival 和 Second City 的 Words Fest 演出。Tamberla 也出現在許多舞台上,包括 Off Broadway: The Public Theatre, New York (Barbecue)。 Goodman Theatre(Race、By the Way、Meet Vera Stark)Lookingglass Theatre(Plantation、Black Diamond、Fedra:Queen of Haiti、Icarus) Steppenwolf(The Brother Sister Plays、Marie Antoinette、Hushabye、The North Plan) Victory Gardens Theatre(In the Next Room 或 Vibrator Play)、Congo Square Theatre (Bulrusher)、Northlight Theatre (Eclipsed)、Portland Stage (Piano Lesson) 電視作品名單包括:《Boss》、《Crisis》、《The Jamz》、《Madame Secretary》、《APB》、《Bosch》、《How to Get Away With Murder》、《Dare Me》、《Suits》、《The Good Fight》、《The Good Lord Bird》、《All American: Homecoming》。 電影:《They Cloned Tyrone》(即將在 Netflix 播放)。

Tam 和 Kevin 有兩位漂亮的女兒 Charlie Pearl 和 Frankie Jean。

關於 The Second City

The Second City 於 1959 年作為一家小型喜劇歌舞劇院開業,此後已發展成為世界上即興表演和喜劇界最具影響力的名字。遍佈北美的 The Second City 舞台、旅遊公司和培訓中心一直自豪地成為地球上許多最有趣的表演者、作家、導演和喜劇頭腦的起步點和藝術之家。

