The Shepherd Color Company annonce la pleine approbation du YInMn Blue

Outre la disponibilité longtemps attendue pour une utilisation dans le matériel pour les artistes en raison de sa couleur, le YInMn Blue est apprécié pour son équilibre unique entre sa durabilité et son facteur de réflexion des rayons infrarouges. Connu sur le plan commercial sous le nom de Blue 10G513, le YInMn peut faire l'objet d'un usage industriel dans le cadre d'une exemption pour faible volume (LVE en anglais) depuis 2017. Les entreprises de revêtements très performants et de plastiques techniques ont été impressionnées par son opacité visuelle, sa couleur et ses propriétés de réflexion du proche infrarouge. Cet équilibre entre l'aspect visuel et la fonctionnalité infrarouge lui confère des propriétés uniques qui permettent aux produits de construction de se parer de teintes bleues, somptueuses et profondes, et de rester plus frais lorsqu'ils sont exposés au soleil. Le Blue 10G513 a également montré d'excellentes propriétés de résistance aux intempéries.

Shepherd Color s'est associée à des entreprises du monde entier pour pouvoir commercialiser le YInMn Blue dans une large gamme de matériel pour les artistes. Vous pouvez consulter notre site www.shepherdcolor.com/products/yinmn/ pour obtenir une liste complète de ces fournisseurs.

La composition chimique du pigment YInMn Blue a été découverte par hasard à l'université d'État de l'Oregon et a été cédée sous licence à The Shepherd Color Company qui peut la commercialiser. Devant son nom aux éléments chimiques de l'yttrium, de l'indium et du manganèse réunis dans une structure bipyramidale trigonale, le YInMn Blue illustre la façon dont de nouvelles substances chimiques enthousiasmantes sont découvertes.

Le lancement sur le marché de nouvelles technologies intéressantes de pigments illustre l'expertise technique, la capacité d'analyse, la compétence de production de Shepherd Color et les relations mondiales qu'elle entretient avec les principales entreprises de revêtements et de plastiques de l'industrie, dans le respect de son objectif fondamental qui est de « Créer de la valeur, égayer les vies ». Pour en savoir plus sur YInMn Blue, rendez-vous sur www.shepherdcolor.com/products/yinmn/.

À PROPOS DE THE SHEPHERD COLOR COMPANY

Fondée en 1981, The Shepherd Color Company produit une large gamme de pigments colorés inorganiques complexes (PCIC) très performants, qui sont utilisés dans différents secteurs. Ces pigments composent une catégorie extraordinaire de pigments inorganiques, qui offrent une couleur stable à longue durée et qui sont destinés à de nombreuses applications. Ils présentent une résistance imbattable aux intempéries, à la chaleur et aux produits chimiques, ne se déforment pas et se propagent facilement. Plus d'expertise. De meilleurs résultats. Une valeur ajoutée. C'est l'essence même de Shepherd Color. Rendez-vous sur www.shepherdcolor.com et www.linkedin.com/company/shepherdcolor.

