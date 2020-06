The Shepherd Color Company anuncia novo preto IV para reciclagem de plástico preto

CINCINNATI, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Parece que a equipe de P&D da Shepherd Color está em ação novamente. 'Criando valor, iluminando vidas' ('Creating Value, Brightening Lives') é há muito tempo o principal valor da The Shepherd Color Company. A equipe de P&D acompanha de perto os setores de revestimentos e plásticos para entender as necessidades de seus clientes: para criar qualidade, produtos inovadores, os quais proporcionam valor não somente para seus clientes, mas para a sustentabilidade do meio ambiente.