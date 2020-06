The Shepherd Color Company ogłasza nowy barwnik IR black do recyklingu czarnego plastiku

Jednym z takich produktów jest oszczędny barwnik IR Black do opakowań, który może odbijać fale podczerwone w obiektach sortowania produktów, aby plastik mógł trafić do recyklingu. Czarny to popularny kolor używany w opakowaniach plastikowych, zazwyczaj występujący w formie czarnego pigmentu węglowego. Taki pigment pochłania światło ze źródeł światła stosowanych w obiektach sortowania plastiku, co uniemożliwia identyfikację rodzaju użytego polimeru przez czujnik, w wyniku czego materiał nie trafia do recyklingu.

Firma Shepherd Color od 40 lat opracowuje, optymalizuje i wytwarza pigmenty IR Black. W oparciu o nową recepturę stworzoną z myślą o recyklingu, aby sprostać nowym potrzebom, firma zaprojektowała, stworzyła prototyp i wprowadziła na szerszą skalę pigment IR Black. Wersją ulepszoną pigmentu IR Black jest Arctic®Black 10P925. Pigment jest zoptymalizowany pod kątem sortowania plastików z użyciem podczerwieni I ma następujące właściwości:

głęboki, intensywny kolor,

niemagnetyczność,

odporność na wielokrotne wytłaczanie,

jeden roztwór z pigmentem,

znajduje się w wielu rejestrach chemicznych, co zapewnia dostępność na całym świecie,

zgodność z przepisami dotyczącymi opakowań żywności na kluczowym rynku UE.

Black 10P925 jest doskonały nie tylko do barwienia artykułów plastikowych do produkcji, pakowania i transportu żywności, ale również może być stosowany w innego rodzaju powłokach. Nowy pigment jest efektem specjalistycznej wiedzy zespołu B+R Shepherd Color w opracowywaniu produktów, które zapewniają unikatowe narzędzia do sprostania wyzwaniom stawianym przez klientów w branży powłok i tworzyw sztucznych.

The Shepherd Color Company

Założona w 1981 r. The Shepherd Color Company wytwarza szeroką gamę wysokiej jakości złożonych pigmentów nieorganicznych (Complex Inorganic Color Pigments, CICP) o zastosowaniach w rozmaitych branżach. Pigmenty te należą do niezwykłej klasy pigmentów nieorganicznych, które zapewniają stabilny, długotrwały kolor o wielu zastosowaniach. Charakteryzują się one niezrównaną odpornością na wpływ warunków atmosferycznych, wysoką temperaturę i odpornością chemiczną, nie powodują odkształceń i są łatwe w rozprowadzaniu. Więcej fachowej wiedzy. Lepsze działanie. Najwyższa wartość. To właśnie Shepherd Color. Odwiedź nas na www.shepherdcolor.com i www.linkedin.com/company/shepherdcolor .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1192394/IRBlackRecycle_10P925.jpg

KONTAKT:

Mark Ryan

kierownik ds. marketingu

tel. 513.874.0714

e-mail: [email protected]

Related Links

www.shepherdcolor.com



SOURCE The Shepherd Color Company