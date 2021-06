The Spanish Group, empresa de traducción, está rompiendo tendencias y derribando predicciones en medio de una economía en dificultades

NUEVA YORK, 15 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Inc. Magazine ha revelado que The Spanish Group se encuentra situada en la posición número 107 de su prestigiosa lista anual que incluye a las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con un crecimiento de 167 % en los ingresos en dos años. La lista regional representa una mirada única a las empresas más exitosas dentro del segmento más dinámico de la economía de Estados Unidos: sus pequeñas empresas independientes. Under Armour, Microsoft, Patagonia y muchos otros nombres conocidos obtuvieron su primera exposición nacional como homenajeados en la lista Inc. 5000.

Los resultados completos del listado Inc. 5000, incluidos los perfiles de las empresas y una base de datos interactiva que se puede clasificar por industria, región y otros criterios, se pueden encontrar en www.inc.com/inc5000. Las 500 principales empresas también se destacan en la edición de septiembre de Inc., disponible en los kioscos a partir del 18 de agosto.

"Incluso en tiempos difíciles, estas empresas se centran en la reinvención. La visión que llevó a los fundadores de Inc. 5000 a un rápido crecimiento los está ayudando a prosperar durante esta insólita crisis". -Leigh Buchanan, editor general de Inc. Magazine.

Este logro es aún más notable porque surge cuando una mayor parte de nuestro mundo se está digitalizando y automatizando, y se prevé que los servicios de idiomas, en particular, enfrentarán cada vez más dificultades. Durante más de una década, las principales empresas de tecnología, como Google y Microsoft, han invertido millones de dólares en soluciones lingüísticas automatizadas e innumerables expertos anunciaron un final previsible para los traductores. Pero lo que estamos aprendiendo es que muchas de nuestras interacciones (y el idioma que las facilita) no pueden ser recreadas ni siquiera mediante el aprendizaje automático más avanzado.

En el marco de una rápida expansión hacia nuevas regiones e industrias, incluido el campo médico, The Spanish Group aborda una necesidad en constante crecimiento que ha surgido a raíz de la globalización, una necesidad que, según lo que muchos habían asumido, sería satisfecha por la tecnología, pero que desde entonces no ha estado a la altura de las expectativas. Numerosas marcas en proceso de globalización han aprendido de la peor manera que la traducción es más que un simple reemplazo de palabras; se basa en la comprensión cultural y social y, en el futuro previsible, no existe un reemplazo adecuado para un hablante nativo capacitado.

"Al centrarse en la elección de hablantes nativos y contratar a los profesionales de idioma más exitosos en sus campos, The Spanish Group ha creado un servicio que es a la vez integral a las operaciones diarias de múltiples empresas de la lista Fortune 500, así como un recurso de salvataje para miles de familias e individuos que tratan de entender las enrevesadas políticas y exigencias de los procesos de inmigración", afirma el director ejecutivo de The Spanish Group, Salvador Ordorica.

La continua y creciente necesidad mundial de servicios lingüísticos rápidos, precisos y fáciles de usar se demuestra en el modo en que el crecimiento de The Spanish Group se ha disparado. El reconocimiento de The Spanish Group por parte de la lista anual Inc. 5000 es un premio muy merecido y un reconocimiento revelador del futuro del comercio y los negocios internacionales; que puede no ser tan automatizado como creímos alguna vez.

El evento anual de Inc. 5000 que rinde homenaje a las empresas incluidas en la lista se llevará a cabo en modalidad virtual desde el 23 hasta el 27 de octubre de 2021. Como siempre, los oradores se referirán a algunos de los innovadores y líderes comerciales más destacados de nuestra generación.

The Spanish Group LLC es un servicio de traducción certificada de primera clase que atiende de manera confiable las necesidades modernas del comercio mundial, la ley y la inmigración. El nombre de The Spanish Group es sinónimo de servicios lingüísticos fáciles de usar y asequibles para personas, organizaciones y corporaciones multinacionales.

The Spanish Group comenzó con un solo empleado y se convirtió en una historia increíble de visión y éxito. En 2021, múltiples agencias gubernamentales y empresas de numerosos sectores confían en The Spanish Group para llevar a cabo sus operaciones cotidianas. La compañía se ha vuelto indispensable para diversas comunidades de inmigrantes de todo el mundo y realiza un gran esfuerzo por trabajar con personas desde sus idiomas nativos. The Spanish Group ayuda a facilitar miles de solicitudes de inmigración exitosas cada año.

La marca de medios comerciales más confiable del mundo, Inc. , ofrece a los empresarios el conocimiento, las herramientas, las conexiones y la comunidad para crear grandes empresas. Su galardonado contenido multiplataforma llega a más de 50 millones de personas todos los meses a través de una variedad de canales que incluyen sitios web, boletines, redes sociales, podcasts y material impreso. Su prestigiosa lista Inc. 5000, que se produce cada año desde 1982, analiza datos corporativos para reconocer las empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. El reconocimiento a nivel mundial derivado de la inclusión en la lista 5000 brinda a los fundadores de las mejores empresas la oportunidad de interactuar con una comunidad exclusiva de pares, al igual que credibilidad que les ayuda mejorar las ventas y contratar personal talentoso. La Inc. 5000 Conference asociada es parte de una cartera muy aclamada de eventos a medida producidos por Inc. Para obtener más información, visite www.inc.com.

Para obtener más información sobre la Inc. 5000 Conference, visite http://conference.inc.com/.

