The Sphere erhält bei den Global Carrier Awards 2018 von Capacity Auszeichnung als Best Cloud Innovation

Globale Telekomumgebung mit Blockchain, maschinellem Lernen und verteilter Cloud-Infrastruktur gewinnt kurz nach der Vorstellung wichtigen Branchenpreis

DUBLIN, 26. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- The Sphere, eine globale Blockchain-Umgebung für die Telekommunikationsbranche, erhielt am Mittwoch, 24. Oktober, wenige Monate nach der Vorstellung im Mai, auf den Global Carrier Awards 2018 von Capacity die Auszeichnung „Best Cloud Innovation". The Sphere stellt die dringend benötigte, beste Lösung ihrer Kategorie der Probleme dar, denen Telekommunikationsfirmen, Netzbetreiber und Wiederverkäufer sich seit Jahren gegenübersehen, darunter sinkende Gewinnspannen, Anstieg von Betrug und Probleme bei der Dienstqualität.

Das bahnbrechende, global verteilte Hochleistungs-Cloudnetzwerk der Plattform mit firmeneigenen, verteilten Switching- und Routingengines ermöglicht harmonischen Betrieb zwischen Regionen und Unabhängigkeit innerhalb der Regionen. Mit der patentierten Blockchain-Technik ermöglicht The Sphere Mehrparteien-Chain-Trading, Routing und Abrechnungen in Echtzeit und beseitigt so wirtschaftliche Hindernisse, finanzielle Bedrohungen und betriebliche Probleme.

The Sphere war zudem in vier weiteren Kategorien auf der Shortlist: Best Network Technology Innovation, Best Voice Service Innovation – Emerging Market, Best European Project sowie Best Anti-Fraud Innovation. Die Zeremonie der Preisvergabe, welche die größte Feier der globalen Telekommunikationsbranche ist, fand im Rahmen der Konferenz Capacity Europe 2018 in London statt.

„Innovation und Zusammenarbeit stehen im Zentrum der Ziele und Zwecke von The Sphere. Wir fühlen uns geehrt, dass Experten der Branche unsere bahnbrechende Plattform als Best Cloud Innovation ausgezeichnet haben, und dass wir die Gelegenheit besaßen, mit Kollegen und Partnern den Fortschritt der Telekommunikationsbranche zu feiern", sagte John Tolton, Chief Commercial Officer von The Sphere. „Wir freuen uns darauf, den Markt zusammen mit anderen progressiven Firmen, die ausgezeichnet wurden oder sich auf der Shortlist der Global Carrier Awards befanden, in die Zukunft zu führen. Wir gratulieren ihnen allen!"

Zu den Diensten von The Sphere gehören eine Live-Börse mit Blockchain für nie da gewesene Möglichkeiten der geschäftlichen Entwicklung und des Handels, Betrugsbekämpfung, QoS-Routing sowie Abrechnung in Echtzeit und mehr. Um zu sehen, wie ein Gebot sich durch den sicheren und geschützten Raum von The Sphere bewegt, hier klicken.

Informationen zu The Sphere

The Sphere ist eine globale Telekommunikationsumgebung, die um eine Tauschplattform herum aufgebaut ist. Sie ermöglicht Mehrparteien-Chain-Trading, Routing und Abrechnungen in Echtzeit. Mit zwei Jahren strategischer Entwicklung und nahezu 10 Millionen USD Investitionen beseitigt The Sphere wirtschaftliche Hindernisse, finanzielle Bedrohungen und betriebliche Probleme auf den Telekommärkten unserer Tage und der Zukunft. Die Umgebung verfügt über eine patentierte Blockchain-Technik, firmeneigene, modernste Algorithmen und ein bahnbrechendes, global verteiltes Cloud-Netzwerk. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.TheSphere.IO.

Medienanfragen bitte an:

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

+1 866.695.3629 ext. 13

jsa_sphere@jsa.net

