The Sphere galardonada con el premio a Mejor Innovación en la Nube en los Premios Global Carrier 2018 de Capacity

DUBLÍN, 25 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- The Sphere, un ecosistema global basado en blockchain para la industria de las telecomunicaciones, fue designado como Mejor Innovación en la Nube en los Premios Global Carrier 2018 de Capacity, el miércoles 24 de octubre, solo unos meses después de su presentación en mayo. The Sphere ofrece una solución muy necesaria, la mejor en su raza, para los desafíos que durante años han venido siendo un lastre para operadores, carriers y revendedores de telecomunicaciones, entre los que se incluyen márgenes decrecientes, un aumento del fraude y desafíos para la calidad del servicio.

La pionera red en la nube de alto rendimiento y distribuida a nivel global de la plataforma, incorporada con conmutación distribuida patentada y motores de enrutamiento, permite operaciones armoniosas entre regiones globales e independencia dentro de las regiones. Con tecnología patentada basada en blockchain, The Sphere facilita la comercialización en cadena entre múltiples partes, enrutamiento y liquidaciones financieras en tiempo real, eliminando barreras comerciales, amenazas financieras y desafíos operativos.

The Sphere fue además finalista en otras cuatro categorías: Mejor Innovación en Tecnología de Redes, Mejor Innovación en Servicio de Voz – Mercado emergente, Mejor Proyecto Europeo y Mejor Innovación Antifraude. La ceremonia de entrega de premios – la mayor celebración de la industria global de las telecomunicaciones a gran escala – tuvo lugar durante la conferencia Capacity Europe 2018 en Londres.

"La innovación y la colaboración están en el corazón de la misión y la visión de The Sphere. Nos sentimos honrados de que los expertos de la industria hayan reconocido nuestra plataforma pionera con este premio a la Mejor Innovación en la Nube, y que hayamos tenido la oportunidad de celebrar el avance para toda la industria de las telecomunicaciones junto a nuestros pares y socios", comentó John Tolton, Director Comercial en Jefe de The Sphere. "Esperamos guiar al mercado hacia la próxima era junto con las otras organizaciones de vanguardia ganadoras y finalistas en los premios Global Carrier. ¡Felicitaciones a todos!"

Los servicios de The Sphere incluyen una central en vivo basada en blockchain que ofrece un desarrollo de negocios y oportunidades de intercambio comercial sin paralelo, antifraude en vivo, enrutamiento QoS en vivo, liquidaciones financieras en tiempo real y mucho más. Para ver cómo se desplaza una llamada a través de la burbuja segura y protectiva de The Sphere, pulse aquí.

The Sphere es un ecosistema global de telecomunicaciones con una plataforma de intercambio en su núcleo, que facilita la comercialización en cadena entre múltiples partes, enrutamiento y liquidaciones financieras en tiempo real. Respaldada por dos años de desarrollo estratégico y cerca de los $10 millones en inversión de capital, The Sphere elimina barreras comerciales, amenazas financieras y desafíos operativos en el mercado de las telecomunicaciones de hoy y de mañana. El ecosistema funciona con una tecnología patentada de blockchain, algoritmos avanzados exclusivos y una red pionera en la nube distribuida a escala global. Para obtener más información, visite www.TheSphere.IO.

