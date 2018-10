The Sphere recebe prêmio de melhor inovação em nuvem no Global Carrier Awards 2018 da Capacity

DUBLIN, 25 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- The Sphere, um ecossistema global impulsionado por blockchain para o setor de telecomunicações, foi escolhido Melhor Inovação em Nuvem no Global Carrier Awards 2018 da Capacity na quarta-feira, 24 de outubro, apenas alguns meses após ser lançado em maio. The Sphere oferece uma solução muito necessária que é a melhor da categoria para os desafios estão atrasando as operadoras de telecomunicações, prestadoras e revendedores há anos, incluindo a redução das margens, aumento de fraudes e desafios na qualidade de serviço.

A pioneira rede na nuvem de alto desempenho e globalmente distribuída da plataforma, incorporada com motores de roteamento e comutação distribuída proprietária, permite operações harmoniosas entre regiões globais e independência dentro das regiões. Com tecnologia patenteada baseada em blockchain, a The Sphere facilita a negociação entre várias partes, roteamento e acordos financeiros em tempo real, removendo barreiras comerciais, ameaças financeiras e desafios operacionais.

The Sphere também foi listada em quatro outras categorias: Melhor Inovação em Tecnologia de Rede, Melhor Inovação em Serviços de Voz - Mercados Emergentes, Melhor Projeto Europeu e Melhor Inovação Antifraude. A cerimônia de premiação - a maior celebração global do setor de telecomunicações no atacado - ocorreu durante a conferência Capacity Europe 2018, em Londres.

"Inovação e colaboração estão no centro da missão e visão da The Sphere. É uma honra que os especialistas do setor tenham reconhecido nossa plataforma pioneira com o prêmio Melhor Inovação na Nuvem e que tivemos a chance de comemorar o progresso do setor de telecomunicações por atacado junto com nossos colegas e parceiros", disse John Tolton, diretor comercial da The Sphere. "Estamos ansiosos para conduzir o mercado para a próxima era junto com outras organizações inovadoras que ganharam e foram selecionadas no Global Carrier Awards. Parabéns a todos!"

Os serviços da The Sphere incluem um intercâmbio ao vivo via blockchain que oferece oportunidades e desenvolvimento de negócios inigualáveis, antifraude ao vivo, roteamento de QoS ao vivo, acordos financeiros em tempo real e muito mais. Para ver como uma chamada se move através da bolha segura e protetora da The Sphere, clique aqui.

Sobre a The Sphere

The Sphere é um ecossistema global de telecomunicações com uma plataforma de intercâmbio em seu núcleo, facilitando a negociação entre várias partes, roteamento e acordos financeiras em tempo real. Apoiado por dois anos de desenvolvimento estratégico e perto de US$ 10 milhões em investimento de capital, a The Sphere remove barreiras comerciais, ameaças financeiras e desafios operacionais no mercado de telecomunicações de hoje e de amanhã. O ecossistema é alimentado por tecnologia patenteada de blockchain, algoritmos avançados proprietários e uma pioneira rede na nuvem globalmente distribuída. Para mais informações, visite www.TheSphere.IO.

