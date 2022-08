The Standard, Bangkok Mahanakhon ouvre officiellement ses portes en tant que fleuron asiatique du groupe mondial

Installé à l'intérieur de l'emblématique King Power Mahanakhon, ce lieu de retraite urbaine offre un design exceptionnel, des boutiques et une programmation culturelle complétée par une offre dynamique de nourriture, de boissons et d'activités nocturnes

BANGKOK, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- The Standard est ravi d'annoncer l'ouverture de The Standard, Bangkok Mahanakhon, son fleuron en Asie et la dernière addition au portefeuille du King Power Group. L'hôtel tirera parti de l'architecture et de l'énergie du bâtiment emblématique et offrira le mélange de culture, de design, de divertissement et d'hospitalité propre à la marque dans la capitale thaïlandaise. Avec ses 155 chambres et suites et son emplacement en plein centre-ville de Bangkok, l'établissement constitue une escapade parfaite à Old Town, où une multitude d'attractions culturelles et une scène artistique dynamique vous attendent. Pour refléter l'énergie inimitable de la capitale thaïlandaise, la philosophie « tout sauf standard » de l'établissement The Standard se traduit par des équipements attrayants, une programmation culinaire unique dans six espaces de restauration et des salles de réunions qui sortent des sentiers battus.

Tease, The Standard, Bangkok Mahanakhon Suite Spot, The Standard, Bangkok Mahanakhon

Srettha Thavisin, président du conseil d'administration de Standard International, a déclaré : « Nous sommes incroyablement ravis du lancement de The Standard, Bangkok Mahanakhon, en Thaïlande. Cet hôtel phare emblématique de The Standard représente un événement extraordinaire dans l'industrie hôtelière, non seulement en Asie, mais également dans le monde entier. Nous sommes convaincus que The Standard, Bangkok Mahanakhon connaîtra un énorme succès en offrant une expérience hôtelière unique, sans équivalent en Thaïlande. »

En harmonie avec la ville

Pour conceptualiser cette propriété hypersociale, l'artiste et designer espagnol Jaime Hayon et l'équipe de design interne primée de The Standard se sont penchés sur la synergie entre le melting-pot de cultures de Bangkok et l'exploration artistique libre. Les espaces qui en résultent sont rafraîchissants et entremêlés de réinterprétations de repères culturels, tels que le monument vidéo de Marco Brambilla sur les rêves et les excès d'Hollywood, dans le hall. Intitulée « Heaven's Gate », cette œuvre d'art provocante est le premier volet de la série « Box », un concept inspiré de la première propriété de la marque à Hollywood, qui présentait une série d'installations artistiques en constante évolution.

Un régal pour les sens

Avec six restaurants, bars et lieux de vie nocturne, The Standard, Bangkok Mahanakhon promet de révolutionner le quartier en plein essor de Bangkok. The Standard Grill, une brasserie américaine inspirée du célèbre établissement The Standard, High Line, dans le Meatpacking District de New York, alterne aisément entre petit-déjeuner et lieu de rencontre le soir venu. Au menu, des classiques du quotidien comme le Standard BKK Wagyu Burger au foie gras, ainsi que le tartare de bœuf et les côtes entières découpées, servis à table sur des chariots en bois et en marbre faits sur mesure.

Au 76e étage, les clients pourront découvrir l'un des restaurants les plus attendus de Bangkok cette année, en collaboration avec le chef primé Francisco « Paco » Ruano. Son restaurant d'inspiration mexicaine, Ojo, s'inspire de l'esprit progressiste de Bangkok et du design fantaisiste du lieu, en faisant référence aux anciennes civilisations du Mexique pour proposer des saveurs inédites en Thaïlande ou dans la région, telles que les crevettes de saison à l'aguachile et les tortillas à la moelle, ainsi que des cocktails innovants et une carte des vins bien pensée. Grâce aux prouesses culinaires du chef Paco, à sa vue panoramique, à son offre de boissons créatives et à son décor novateur, Ojo deviendra l'un des plus prestigieux établissements panoramiques au monde, aux côtés du légendaire Boom Boom Room de The Standard à New York et de Decimo, l'attraction phare de Londres.

Pour profiter d'une vue à 360 degrés depuis le sommet du 78e étage, vous trouverez le Sky Beach, le plus haut bar panoramique de Bangkok, qui propose une ambiance décontractée, des rythmes endiablés, une sélection de cocktails audacieux préparés par l'un des plus célèbres mixologues thaïlandais et des rosés glacés toute la journée. Vous pourrez également déguster une cuisine chinoise primée sur la terrasse en plein air du Mott 32 Bangkok, parsemée de verdure luxuriante. Le célèbre canard laqué rôti au bois de pommier est à ne pas manquer, tout comme les cocktails sélectionnés par des experts et l'authentique cuisine cantonaise, pékinoise et sichuanaise. Au Tease, un salon de thé noir et blanc au graphisme saisissant, la pièce déborde de fantaisie et d'émerveillement. Vous pourrez y découvrir des boissons infusées alcoolisées, de délicieuses gourmandises salées et sucrées telles que la tarte à la caille et au whisky, le chocolat praliné et les milk-shakes aux fruits rouges, que l'on ne trouve nulle part ailleurs à Bangkok, le tout dans un cadre inspiré des grands cafés de Vienne. L'élégante porcelaine de Fuerstenberg-porzellan parachève cette expérience singulière.

Pour des plats réconfortants agrémentés de la programmation culturelle de The Standard, vous pouvez vous rendre à The Parlor. Le menu propose une authentique cuisine thaïlandaise, un petit-déjeuner tout au long de la journée et des cocktails tels que Honey Trap et Be Wild, créés par « Milk » Thanaworachayakit, le responsable des boissons de l'hôtel. En plus d'une playlist éclectique mettant en avant des talents locaux et internationaux, sélectionnée par la division musicale de The Standard, le pôle social décontracté de l'hôtel accueille des conférences et des ateliers, notamment des séances d'astrologie, des spectacles vivants et des soirées de bingo à thème inspirées des légendaires sessions de bingo de The Standard, High Line.

Touches artistiques

Les espaces publics de l'hôtel plongent les clients dans la communauté locale et leur font découvrir la scène créative dynamique de Bangkok grâce à des éléments artistiques dissimulés aux yeux de tous. Un étonnant et vibrant Marc Quinn, « Flood Plain of the Tributaries of Orinocco », 2018, de la collection privée de King Power, rehausse la couleur et la personnalité de la réception. Une sculpture originale à couper le souffle de Joan Miro, intitulée « Personnage » (sculpture en bronze au L4), 1976, provenant également de la collection King Power, est visible dans les couloirs menant à l'ascenseur et à The Parlor. Dans le hall, les visiteurs sont accueillis par le portrait d'un couple enlacé, incrusté dans le sol. Au-dessus des têtes, des lampes en rotin fabriquées localement créent un baldaquin complexe, tandis que les objets présentés dans la galerie sont le fruit de l'amour d'artistes locaux ainsi que de The Standard et de ses collaborateurs. La conceptrice en chef, Verena Haller, et l'équipe de concepteurs ont trié sur le volet des œuvres d'art, des antiquités et des curiosités, créant ainsi leur version d'un marché aux puces où l'on peut faire ses courses, mettant en valeur les meubles conçus sur mesure et ceux provenant de la région, pour offrir des espaces soigneusement aménagés et incroyablement accueillants où il fait bon vivre.

Le Standard, Bangkok Mahanakhon propose désormais son offre d'ouverture « Bite into Bangkok ». Permettant aux clients séjournant entre le 29 juillet et le 30 septembre 2022 de découvrir les concepts de restauration les plus intéressants de Bangkok, l'offre comprend jusqu'à 5 000 THB de crédits hôtelier et de restauration par jour, en fonction de la catégorie de chambre.

Pour plus d'informations sur l'hôtel, vous pouvez consulter le site www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok , appeler le 02 085 8888, envoyer un e-mail à [email protected] ou nous contacter via LINE OA @TheStandardBangkok.

The Standard, Bangkok Mahanakhon : Instagram / Facebook

À propos de The Standard, Bangkok Mahanakhon :

Créé en partenariat avec King Power Group et Standard International, The Standard, Bangkok Mahanakhon est le fleuron asiatique de The Standard et une destination de premier ordre à l'échelle mondiale. L'esprit d'innovation et de non-conventionnalité de Bangkok a fait de cette ville le lieu idéal pour The Standard, Bangkok Mahanakhon. Situé dans l'un des bâtiments les plus emblématiques de Bangkok, le King Power Mahanakhon, l'hôtel composé de 155 chambres est déjà un symbole. Offrant des chambres allant de 40 m² à un penthouse de 144 m², une piscine panoramique, une salle de sport et un spa, des salles de réunion et une variété de restaurants, de bars et de lieux de vie nocturne, l'hôtel répond aux besoins de tous les voyageurs, à toute heure du jour et de la nuit. Vous y trouverez Parlor, le cœur de l'hôtel pour les enregistrements et les départs, les cocktails, le travail ou le farniente, l'éclectique et inattendu salon de thé, les célèbres grillades américaines à The Standard Grill et la cuisine chinoise primée du Mott 32, ainsi que deux expériences culinaires vertigineuses : Ojo, un restaurant d'inspiration mexicaine dirigé par l'un des meilleurs chefs du Mexique, et Sky Beach, le plus haut bar en plein air sur le toit de Bangkok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1869639/Tease_The_Standard_Bangkok_Mahanakhon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1869640/Suite_Spot_The_Standard_Bangkok_Mahanakhon.jpg

SOURCE The Standard, Bangkok Mahanakhon