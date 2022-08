The Standard, Bangkok Mahanakhon, se inaugura oficialmente como la insignia asiática del Global Group

Al instalarse dentro de la icónica torre King Power Mahanakhon, este refugio urbano ofrece un diseño de clase mundial, comercios y una programación cultural centrada en una dinámica oferta gastronómica, de bebidas y actividades nocturnas

BANGKOK, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- The Standard se complace en anunciar la apertura de The Standard, Bangkok Mahanakhon, su insignia en Asia y la última adición a la cartera del grupo King Power. El hotel aprovechará la icónica arquitectura y energía del edificio y llevará la emblemática mezcla de cultura, diseño, entretenimiento y hospitalidad de la marca a la capital tailandesa. Con 155 habitaciones y suites y una céntrica ubicación en el centro de Bangkok, la propiedad ofrece la escapada perfecta al casco antiguo, donde una vasta variedad de atracciones culturales y un dinámico escenario artístico esperan. Para reflejar la energía inconfundible de la capital tailandesa, el espíritu de "todo menos estándar" de The Standard se traduce en servicios atractivos, una programación culinaria única en seis ambientes de alimentos y bebidas, y espacios para reuniones fuera de lo común.

Salón Tease, The Standard, Bangkok Mahanakhon Suite Spot, The Standard, Bangkok Mahanakhon

Srettha Thavisin, presidenta de Standard International, reveló: "Estamos increíblemente emocionados por el lanzamiento de The Standard, Bangkok Mahanakhon en Tailandia. El icónico hotel insignia de The Standard representa un fenómeno extraordinario en la industria hotelera no solo en Asia, sino también a nivel mundial. Estamos seguros de que The Standard, Bangkok Mahanakhon, tendrá un enorme éxito en ofrecer la mejor experiencia hotelera, como ninguna otra en Tailandia".

En armonía con la ciudad

Para conceptualizar la propiedad comunitaria, el artista y diseñador español Jaime Hayon y el galardonado equipo de diseño interno de The Standard profundizaron en la sinergia entre el crisol de culturas de Bangkok y la exploración artística de formato libre. Los espacios resultantes son frescos y están entrelazados con reinterpretaciones de señales culturales, como el video monumento de Marco Brambilla a los sueños y excesos de Hollywood, en el vestíbulo. Titulada "Heaven's Gate" ("La puerta del cielo"), esta obra de arte provocadora es la primera entrega de la serie "Box", un concepto inspirado en la primera propiedad de la marca en Hollywood que exhibía una variedad de instalaciones de arte en constante cambio.

Un festín para los sentidos

Con seis lugares distintivos de comida, bebida y vida nocturna, The Standard, Bangkok Mahanakhon promete revolucionar el vecindario de Bangkok de forma positiva. The Standard Grill, un animado café-restaurante estilo estadounidense inspirado en el famoso y original de la marca en The Standard, el High Line en el Meatpacking District de Nueva York, pasa fácilmente de un desayuno energético a un lugar de encuentros sociales durante la noche. En el menú se encuentran clásicos de todos los días como la Standard BKK Wagyu Burger con foie gras, así como filete tártaro y costillas enteras asadas servidas en la mesa en carritos de madera y mármol hechos a la medida.

En el piso 76, los huéspedes pueden disfrutar de un restaurante cuya inauguración fue de las más esperadas del año en Bangkok, una colaboración con el galardonado chef Francisco "Paco" Ruano. Su restaurante de inspiración mexicana Ojo se inspira en la perspectiva progresista de Bangkok y el diseño caprichoso del lugar, y hace referencia a las antiguas civilizaciones de México para ofrecer sabores nunca experimentados en Tailandia o en la región, como los camarones de temporada en aguachile y las tortillas de tuétano, complementados por cócteles innovadores y una cuidadosa lista de vinos. Al reunir las habilidades culinarias del Chef Paco, las vistas panorámicas, el programa creativo de bebidas y la decoración de fusión de géneros, Ojo se instalará con orgullo al lado del legendario Boom Boom Room de The Standard en la ciudad de Nueva York y la atracción estelar Decimo de Londres como uno de los mejores lugares en terraza del mundo.

Para vistas de 360 grados desde el mirador del piso 78 está el Sky Beach, el bar más alto de Bangkok que mezcla un ambiente encantador, ritmos downtempo, una impactante selección de cócteles de uno de los mixólogos más famosos de Tailandia y de granizados todo el día. Los huéspedes también pueden disfrutar de la galardonada cocina china en la terraza al aire libre de Mott 32 Bangkok, salpicada de exuberante vegetación. No se puede perder el famoso pato de Pekín asado con madera de manzana, así como cócteles cuidadosamente seleccionados y auténtica cocina cantonesa, de Pekín y de Szechuan. En Tease, un salón de té de bijoux en blanco y negro sorprendentemente gráfico, la habitación desborda de extravagancia y fantasía. Los huéspedes pueden descubrir cervezas con alcohol, bocadillos de sal y dulce como el Quail & Whiskey Party Pie, y el praliné de chocolate, hay batidos de bayas que no se encuentran en ningún otro lugar de Bangkok, y un entorno inspirado en los grandes cafés de Viena. La elegante loza de Fuerstenberg-porzellan completa esta experiencia especial.

Para comida reconfortante donde se pueda disfrutar de la programación cultural de The Standard, los huéspedes pueden visitar The Parlor. El menú ofrece auténtica cocina tailandesa, desayuno todo el día y cócteles como "Honey Trap" y "Be Wild", creados por "Milk" Thanaworachayakit, el gerente de bebidas del hotel. Además de una lista musical ecléctica que destaca el talento local y global, seleccionada por la división de música de The Standard, el relajado centro social del hotel organiza charlas y talleres, incluidas sesiones de astrología, presentaciones en vivo y noches de bingo temáticas inspiradas en las fabulosas sesiones de bingo del The Standard, High Line.

Toque artístico

Los espacios públicos en el hotel sumergen a los huéspedes en la comunidad local y los introduce a la vibrante escena creativa de Bangkok a través de los elementos artísticos ocultos a simple vista. La impresionante y vibrante obra de Marc Quinn, "Flood Plain of the Tributaries of the Orinoco" de 2018, de la colección privada del grupo King Power, realza el color y la personalidad en la recepción. Oculta a simple vista en los corredores que conducen al ascensor y a The Parlor se encuentra una escultura de Joan Miro, original e impresionante, titulada "Personnage" (escultura de bronce en L4), 1976, también de la colección King Power. El vestíbulo da la bienvenida con el retrato insertado en el piso de una pareja sorprendida en un abrazo. En el techo, las lámparas de rattan hechas a mano por los residentes crean un complejo toldo, mientras que los hermosos objetos en la tienda son trabajo del amor de los artistas locales, así como de The Standard y sus colaboradores. Verena Haller, directora de diseño, y su equipo, seleccionaron cuidadosamente piezas de arte, antigüedades y curiosidades, creando su versión de un mercado de antigüedades, que destaca tanto el mobiliario diseñado a la medida como el de origen local, lo que genera espacios meticulosamente proyectados e increíblemente atractivos de los que los huéspedes nunca quieren salir.

The Standard, Bangkok Mahanakhon, ahora presenta su oferta de apertura "Bite into Bangkok". Ofrece a los huéspedes que se alojen entre el 29 de julio y el 30 de septiembre de 2022 la oportunidad de experimentar los conceptos gastronómicos más emocionantes de Bangkok; el paquete incluye hasta 5.000 créditos para hotel y comida por día, según la categoría de habitación.

Para obtener más información sobre el hotel, los huéspedes pueden visitar www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok, llamar al 02 085 8888, enviar un correo electrónico a [email protected] o agregarnos a través de la LÍNEA OA @TheStandardBangkok.

The Standard, Bangkok Mahanakhon: Instagram / Facebook

Acerca de The Standard, Bangkok Mahanakhon:

Establecido en asociación con King Power Group y Standard International, The Standard, Bangkok Mahanakhon es la estrella asiática del The Standard y un destino global de clase mundial. El espíritu innovador y original de Bangkok lo convirtió en el lugar perfecto para The Standard, Bangkok Mahanakhon. Ubicado en uno de los edificios más icónicos de Bangkok, el King Power Mahanakhon, el hotel de 155 habitaciones ya es un referente. Con habitaciones que van desde 40 hasta 144 metros cuadrados, penthouse, una piscina en la terraza, gimnasio y spa, salas de reuniones y una variedad de lugares de comida, bebida y vida nocturna, el hotel es la opción ideal para cualquier viajero, ya sea de día o de noche. Están el Parlor, el centro del hotel para registro y salida, cócteles, trabajo o descanso, el ecléctico e inesperado Tea Room, los clásicos asados americanos en The Standard Grill, la galardonada cocina china de Mott 32 y dos experiencias gastronómicas de altura desde Ojo, un restaurante inspirado en México dirigido por uno de los mejores chefs de México, hasta el Sky Beach, el bar en terraza al aire libre más alto de Bangkok.

