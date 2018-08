The Stars Group annonce la conférence téléphonique sur la publication des résultats du deuxième trimestre de 2018, les détails de la webdiffusion et les changements apportés aux segments d'information

TORONTO, August 2, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) a annoncé aujourd'hui qu'il publiera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin ainsi que des prévisions financières révisées pour l'exercice 2018 complet afin d'inclure ses acquisitions récemment complétées avant le début des négociations le lundi 13 août 2018, et qu'il tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion à 8h30 HNE pour discuter de cela.

Pour y accéder par télé-conférence, veuillez composer le 1-877-451-6152 ou le 1-201-389-0879 dix minutes avant l'horaire prévu de la conférence.

La rediffusion sera disponible deux heures après la fin de l'événement au 1-844-512-2921 ou au 1-412-317-6671. Le numéro identifiant de la conférence est le 13682288.

Pour accéder à la version en ligne, veuillez suivre le lien suivant : http://public.viavid.com/index.php?id=130894

En conséquence des acquisitions précédemment annoncées en Australie et en prévision de la future intégration de Sky Betting & Gaming et de l'éventuelle expansion géographique à venir, The Stars Group a révisé la composition de ses segments d'information et sa façon de rendre compte de ses résultats d'exploitation à partir du deuxième trimestre 2018. The Stars Group est convaincu que la nouvelle présentation reflètera mieux sa structure administrative et opérationnelle actuelle et prévue. The Stars Group avait auparavant un segment d'information, le jeu, divisé en deux lignes d'opération principales, l'activité de poker en ligne avec de l'argent réel et l'activité combinée de casino et paris sportifs en ligne avec de l'argent réel. La division se fera désormais en deux segments d'information, International et Australie, avec quatre lignes d'opération principales, poker en ligne avec de l'argent réel, paris en ligne avec de l'argent réel, casino en ligne avec de l'argent réel et autres opérations liées aux jeux ainsi qu'un centre de coût institutionnel. Les résultats par segment trimestriels et annuels précédents et les informations incluses dans les résultats financiers de The Stars Group pour le deuxième trimestre 2018 seront reformulés pour être présentés selon les segments d'information modifiés.

The Stars Group est un fournisseur de produits technologiques divers dans le domaine du divertissement interactif et du jeu à l'échelle mondiale. Ses marques comptent des millions de clients enregistrés dans le monde, et sont ensemble les leaders des jeux de paris, de poker, de casino et d'autres offres liées aux jeux en ligne et hors ligne.The Stars Group possède ou accorde des licences à des marques et entreprises de jeux en ligne ou connexes, notamment PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker, ainsi que des tournois de poker en direct et des marques d'évènements, y compris les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK. The Stars Group est l'un des plus importants exploitants de jeux en ligne sous licence avec ses filiales qui détiennent collectivement des licences ou approbations dans 19 juridictions à travers le monde, notamment en Europe, en Australie et en Amérique. The Stars Group a pour objectif de devenir la destination de jeux en ligne préférée des joueurs du monde entier et se donne pour mission de permettre à ses clients de vivre des moments de gloire.

