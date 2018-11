The Stars Group annonce la publication de ses résultats du troisième trimestre 2018 et apporte des précisions sur sa conférence téléphonique et la webdiffusion

TORONTO, November 1, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) a annoncé aujourd'hui qu'il va publier avant le début de la négociation, le mercredi 7 novembre 2018, ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2018 et qu'il va tenir une conférence téléphonique et une webdiffusion à 8 h 30, heure de l'Est, pour en discuter.

Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le 1-855-327-6838 ou le 1-631-891-4304 dix minutes avant le début prévu de la conférence.

La rediffusion sera disponible deux heures après l'évènement au 1-844-512-2921 ou au 1-412-317-6671. Le numéro d'identification de la conférence est 10005822.

Pour accéder à la webdiffusion, veuillez utiliser le lien suivant : http://public.viavid.com/index.php?id=132084

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un leader mondial de l'industrie des jeux en ligne et du divertissement interactif, qui fait la joie de millions de clients grâce à ses offres de produits de poker en ligne en argent réel et en argent virtuel, de jeux et de paris, qui sont proposés sur des applications mobiles et de bureau et sur Internet. The Stars Group offre ces produits directement ou indirectement par le biais de plusieurs entreprises et marques grand public de jeux et d'activités connexes, en propriété ou sous licence, parmi lesquelles figurent, pour ne citer qu'elles, PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker et Oddschecker, ainsi que des tournois et des évènements de poker en direct, dont le Championnat PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK. The Stars Group est l'un des opérateurs de jeux en ligne qui a le plus de licences au monde. Collectivement, ses filiales détiennent des licences ou des approbations dans 19 juridictions à l'échelle planétaire, notamment en Europe, en Australie et en Amérique. The Stars Group a comme perspective de devenir la destination iGaming préférée au monde et il s'est fixé pour mission de procurer à ses clients des moments gagnants.

