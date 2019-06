The Stars Group anuncia una extensión de asociación de dos años con Right to Play

PokerStars, la marca de póquer destacada de The Stars Group, se asoció en primer lugar con Right To Play en 2014 a través de su programa de concesión empresarial Helping Hands. Desde entonces, los jugadores y personal han ayudado a conseguir más de 1,7 millones de libras, con planes ilusionantes para 2019 y 2020 que servirán para conseguir una enorme diferencia en las vidas de los niños poco privilegiados.

La asociación ayuda a mostrar cómo Right To Play utiliza el deporte y juego para otorgar poder de cara a los niños vulnerables de África, Asia y Oriente Medio. La organización caritativa es pionera dentro de una aproximación única basada en el juego que está dedicada al aprendizaje y desarrollo con programas que protegen, forman y otorgan poder a los niños, además de ayudar a blindarlos desde las realidades duras de la guerra y el abuso.

El mes pasado, PokerStars fue el principal patrocinador del 2019 Right To Play Sports Quiz, que se celebró en el Leonardo Royal Hotel London St. Paul's y que consiguió 262.000 libras. PokerStars ha patrocinado el Right To Play Sports Quiz desde el año 2016, con el evento consiguiendo más de 777.000 libras en total.

"The Stars Group se complace al seguir llevando a cabo la asociación con Right To Play. Los fondos vitales conseguidos han hecho que cuente con, y siga contando, con un impacto positivo para muchos niños en todo el mundo", comentó Sue Hammett, responsable de concesión empresarial de The Stars Group. "Nos dirigimos a conseguir 1 millón de libras más en los próximos dos años con muchas iniciativas de consecución de fondos de Helping Hands para venir".

"Estamos emocionados de que nuestro socio desde hace tiempo, The Stars Group, se haya comprometido a trabajar con Right To Play por dos años más", indicó Nikki Skipper, director nacional de Right To Play UK. "Aquí en Right To Play, sabemos que el juego es una herramienta ponderosa para ayudar a los niños a procesar el mundo entorno a ellos, hacer frente a la adversidad severa y aumentar sus oportunidades en la vida. Con el apoyo de socios como The Stars Group, podemos seguir teniendo un impacto enorme en sus vidas, ayudando a que prosperen por encima de la adversidad. Estamos emocionados de trabajar junto a los empelados de The Stars Group y sus clientes y seguir sirviendo como diferencia".

Notas para los redactores:

Si desea más información contacte con press@pokerstarsstarsgroup.com

Acerca de Helping Hands

Helping Hands es el programa de concesión empresarial propiedad de The Stars Group Inc. Proporciona apoyo a las organizaciones caritativas por medio de la galvanización del apoyo de las marcas, jugadores y personal. Helping Hands es la integración del valor de The Stars Group que trabaja con sus comunidades y personas para conseguir que una diferencia sea una parte esencial de ser un negocio responsable. Helping Hands trabaja con las organizaciones caritativas de forma local, en las que The Stars Group tiene una presencia de oficina y mundial a través de sus socios de caridad, como CARE International y Right To Play, a través de las que The Stars Group ayuda a las comunidades a recuperarse de las emergencias internacionales y utiliza el poder del deporte y juego para transformar las vidas de los niños. Desde su lanzamiento en el año 2013, Helping Hands ha contribuido con más de 8 millones de dólares a las organizaciones caritativas en todo el mundo.

Juega de forma responsable. Si desea más información acerca del juego responsable visite nuestra página web a través de http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

Acerca de Right To Play

Right To Play es una organización caritativa mundial que utiliza el deporte y el juego para mejorar las vidas de los niños vulnerables en algunas de las comunidades más pobres del mundo. Cada niño merece tener la oportunidad del éxito y de prosperar en la vida, pero cada día, son millones de niños los que se ponen a prueba por medio de la pobreza, guerra, enfermedad y educación pobre. Estos retos suponen un riesgo para sus futuros y también les roban su potencial. Right To Play les devuelve una oportunidad con la que contar. Gracias al uso del deporte y juego, tienen una formación accesible y divertida, enseñando a los niños habilidades de la vida vitales, cómo poder resolver conflictos sin violencia y cómo evitar las enfermedades.

Right To Play forma a los voluntarios locales y profesores como 'coaches' de Right To Play para desplegar programas de formación vitales en sus comunidades. De esta forma, más de 32.000 profesores y coaches tendrán alcance a cerca de 2 millones de niños cada semana repartidos en 15 países de África, Asia y Oriente Medio.

Right To Play busca formar, otorgar poder y proteger a los niños que viven en comunidades desfavorecidas.

Right To Play cree en un futuro para cada niño impulsado por la oportunidad, otorgación de poder y posibilidad.

Si desea más visite la página web: www.righttoplay.org.uk

Video - https://www.youtube.com/watch?v=h88CKWRy-cE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/902550/The_Stars_Group.jpg

Related Links

http://www.pokerstars.com



SOURCE The Stars Group