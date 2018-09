The Stars Group dépose une déclaration d'acquisition d'entreprise et fournit des informations complémentaires pour Sky Betting & Gaming

TORONTO, 21 septembre 2018 /PRNewswire/ -- The Stars Group Inc. (NASDAQ : TSG) (TSX : TSGI) a déposé aujourd'hui une déclaration d'acquisition d'entreprise concernant l'achat de Sky Betting & Gaming (« SBG ») et fournit un certain nombre d'informations financières historiques complémentaires ainsi que des mises à jour pour SBG. La déclaration d'acquisition d'entreprise inclut, parmi d'autres informations, les états financiers vérifiés de SBG pour son exercice financier qui s'est achevé le 30 juin 2018, ainsi qu'un certain nombre d'états financiers et d'informations non-vérifiés de The Stars Group. Sauf indication contraire, tous les montants en dollar ($) sont en dollars des États-Unis et toutes les références à l'abréviation « £ » et à la « Livre sterling » renvoient à la livre sterling de la Grande-Bretagne.

« 2018 est pour notre entreprise l'année de la transformation, avec trois acquisitions et les financements correspondants et d'autres changements importants apportés à la structure de notre entreprise et de notre capital », a déclaré Rafi Ashkenazi, président-directeur général de The Stars Group. « Nous avons exécuté ces transactions et nous sommes impatients de voir ce que 2019 nous apportera. Actuellement, nous nous concentrons sur l'intégration et nous sommes certains de mener à bien nos plans de développement de part de marché dans les principaux marchés mondiaux. SBG est un élément clé de ce plan. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de SBG qui est l'une des entreprises de paris sportifs et de jeux en ligne les plus importantes et connaissant la croissance la plus rapide expansion au Royaume-Uni, le plus grand marché régulé au monde de jeux en ligne », a conclu M. Ashkenazi.

« L'exercice financier 2018 a encore été une excellente année pour SBG, avec un leadership en matière de produits et de l'innovation en continu », a ajouté Richard Flint, président-directeur général de SBG. « Nous avons profité d'une autre année de croissance, en étendant notre leadership en tant que marque de paris et de jeux en ligne la plus populaire au Royaume-Uni. Nous avons également poursuivi nos investissements dans la marque, la technologie et le personnel, et nous avons livré en continu des produits innovants qui répondent aux besoins de nos clients. Nous pensons que tout cela combiné générera d'excellents résultats d'exploitation », a poursuivi M. Flint.

« Je suis également particulièrement satisfait des progrès que nous avons réalisés pour fournir un environnement de jeu plus sécurisé à nos clients, pour continuer à miser sur la création d'emplois et sur nos investissements dans le Yorkshire, et pour contribuer aux taxes régionales et nationales que nous devons verser au Royaume-Uni », a précisé M. Flint.

« La transaction avec The Stars Group nous permettra de proposer nos produits de première qualité à un public vraiment mondial. Nous poursuivons l'année 2018 et planifions d'aborder 2019 en tant que partie intégrante de l'une des entreprises de jeux en ligne cotées en bourse les plus importantes au monde, et je suis très enthousiasmé par les opportunités que cette combinaison présente », a conclu M. Flint.

Résumé financier de l'exercice financier 2018 de SBG Exercice financier qui s'est achevé en juin, En milliers de livres sterling (sauf pourcentages et indications contraires) 2018 2017 Évolution du % Participations (millions) 3 859 3 417 13 % Marge gagnante nette paris (%) 10,5 % 8,7 % 1,8 points de % Chiffre d'affaires généré par les paris 406 510 297 399 36,7 % Chiffre d'affaires généré par les jeux 239 244 200 949 19,1 % Chiffre d'affaires généré par d'autres sources 24 712 17 417 41,9 % Chiffre d'affaires total 670 466 515 765 30 % Marge brute 500 132 375 533 33,2 % Marge d'exploitation 86 719 68 574 26,5 % Perte nette (15 282) (5 995) 154,9 % EBITDA ajusté ¹ 208 623 145 812 43,1 % Marge d'EBITDA ajusté ¹ 31,1 % 28,3 % 2,8 points de % Flux net de trésorerie issus des activités d'exploitation 200 584 141 751 41,5 % Dépenses en capital 28 233 32 673 (13,6 %)

Résumé financier trimestriel de l'exercice financier 2018 de SBG Trimestre financier achevé en septembre, Trimestre financier achevé en décembre, En millions de livres sterling (sauf pourcentages et indications contraires) 2017 2016 Évolution du % 2017 2016 Évolution du % Participations (millions) 923 686 35 % 910 731 24 % Marge gagnante nette paris (%) 9,0 % 10,2 % (1,2) points de % 14 % 8,6 % 5,4 points de pourcentage Chiffre d'affaires Paris 83 70 18 % 128 63 103 % Jeux 58 43 35 % 59 46 28 % Autre 5 4 25 % 6 4 53 % Chiffre d'affaires total 146 117 25 % 193 113 71 % Marge brute 109 86 26 % 147 83 78 % Marge bénéficiaire brute (%) 74 % 74 % 0,6 points de % 76 % 73 % 3,1 points de % Marge d'exploitation 24 22 7 % 58 5 960 % EBITDA ajusté ¹ 42 39 9 % 77 23 230 % Marge d'EBITDA ajusté ¹ 28,6 % 32,8 % (4,2) points de % 39,7 % 20,5 % 19,2 points de % Utilisateurs actifs uniques par trimestre (millions) 1,6 1,3 21 % 1,6 1,3 19 % Rendement net trimestriel (£) 88 86 2 % 116 81 43 % Trimestre financier achevé en mars, Trimestre financier achevé en juin, En millions de livres sterling (sauf pourcentages et indications contraires) 2018 2017 Évolution du % 2018 2017 Évolution du % Participations (millions) 1 005 933 8 % 1 022 1 068 (4 %) Marge gagnante nette paris (%) 9,2 % 8,2 % 1 point de % 10,2 % 8,3 % 1,9 points de % Chiffre d'affaires Paris 92 76 21 % 104 88 18 % Jeux 59 54 10 % 63 58 8 % Autre 6 3 74 % 8 6 29 % Chiffre d'affaires total 157 133 18 % 174 152 15 % Marge brute 116 96 21 % 128 111 16 % Marge bénéficiaire brute (%) 74 % 72 % 2,1 points de % 74 % 73 % 0,9 points de % Marge d'exploitation (Perte) 19 13 47% (15) 28 (152 %) EBITDA ajusté ¹ 38 32 21 % 52 52 (1 %) Marge d'EBITDA ajusté ¹ 24,3 % 23,7 % 0,6 points de % 29,8 % 34,5 % (4,6) points de % Utilisateurs actifs uniques par trimestre (millions) 1,8 1,6 10 % 2,0 1,7 16 % Rendement net trimestriel (£) 83 79 5 % 83 85 (2 %) 1 Mesures non-IFRS. Pour les informations importantes sur les mesures non-IFRS de SBG, veuillez consulter ci-dessous la section « Mesures non-IFRS » et les tableaux dans « Réconciliation des mesures non-IFRS par rapport aux mesures IFRS les plus proches ».

Exercice financier 2018 de SBG et renseignements financiers ultérieurs

Chiffre d'affaires – Le chiffre d'affaires pour l'exercice a augmenté de 30 % sur douze mois pour atteindre 670 millions de £. Tous les segments ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires.

– Le chiffre d'affaires pour l'exercice a augmenté de 30 % sur douze mois pour atteindre 670 millions de £. Tous les segments ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires issu des paris – Le chiffre d'affaires issu des paris pour l'exercice s'élevait à 407 millions de £, soit une augmentation de 37 % sur douze mois, principalement en raison de l'augmentation des participations et de la marge gagnante nette paris. La croissance des participations a été en grande partie attribuable à l'amélioration et à l'innovation des produits, avec une marge gagnante nette paris grandement influencée par une évolution soutenue des résultats sportifs favorables aux opérateurs, particulièrement en ce qui concerne le football européen. Le chiffre d'affaires de SBG issu des paris inclut les revenus générés par les produits de paris sportifs en ligne en argent réel.

Le chiffre d'affaires issu des paris pour l'exercice s'élevait à 407 millions de £, soit une augmentation de 37 % sur douze mois, principalement en raison de l'augmentation des participations et de la marge gagnante nette paris. La croissance des participations a été en grande partie attribuable à l'amélioration et à l'innovation des produits, avec une marge gagnante nette paris grandement influencée par une évolution soutenue des résultats sportifs favorables aux opérateurs, particulièrement en ce qui concerne le football européen. Le chiffre d'affaires de SBG issu des paris inclut les revenus générés par les produits de paris sportifs en ligne en argent réel. Chiffre d'affaires issu des jeux – Le chiffre d'affaires pour l'exercice s'élevait à 239 millions de £, soit une augmentation de 19 % sur douze mois, principalement en raison de l'innovation continue des produits comme indiqué ci-dessous, et du lancement de contenu en exclusivité. Le chiffre d'affaires de SBG issu des paris inclut les revenus générés par les produits de poker, de casino et de bingo en ligne en argent réel.

– Le chiffre d'affaires pour l'exercice s'élevait à 239 millions de £, soit une augmentation de 19 % sur douze mois, principalement en raison de l'innovation continue des produits comme indiqué ci-dessous, et du lancement de contenu en exclusivité. Le chiffre d'affaires de SBG issu des paris inclut les revenus générés par les produits de poker, de casino et de bingo en ligne en argent réel. EBITDA ajusté et marge d'EBITDA ajusté – L'EBITDA ajusté pour l'exercice s'élevait à 209 millions de £, soit une augmentation de 43 % sur douze mois. L'augmentation est principalement attribuable à ce qui a été mentionné précédemment, ce qui a été partiellement contrebalancé par une hausse de 25 % du total des coûts d'exploitation sur douze mois (hors dépréciation, amortissement et coûts associés aux transactions). La marge d'EBITDA ajusté pour l'exercice a augmenté de 2,8 points de pourcentage sur douze mois passant à 31 %, principalement en raison des améliorations associées à la taille accrue de l'entreprise, y compris un traitement plus efficace des paiements et de l'externalisation des contenus, ainsi que des revenus intermédiaires issus de l'évolution soutenue des résultats sportifs favorables aux opérateurs par rapport à l'EBITDA ajusté. Les coûts du personnel ont largement augmenté dans la même mesure que le chiffre d'affaires car l'entreprise a continué d'investir dans la technologie, les produits et les contenus alors que les coûts marketing augmentaient de 23 %, en dessous de la croissance du chiffre d'affaires, avec un ratio marketing/chiffre d'affaires passant de 23 % à 22 % en raison de dépenses marketing plus efficaces et de l'impact des résultats sportifs favorables aux opérateurs au cours de la période.

Exercice financier 2018 de SBG et renseignements d'exploitation ultérieurs

Participations et marge gagnante nette paris – Les participations ont augmenté de 13 % sur douze mois, tandis que la marge gagnante nette paris a augmenté de 1,8 point de pourcentage sur douze mois. Tandis que la variabilité des résultats sportifs est un facteur naturel dans le secteur des paris sportifs, l'exercice financier 2018 de SBG a observé une évolution continue des résultats sportifs favorables aux opérateurs, particulièrement dans le football européen, ce qui a entraîné une marge gagnante nette paris pour l'exercice de 10,5 % alors que l'on s'attendait à un niveau d'environ 9 %.

Les participations ont augmenté de 13 % sur douze mois, tandis que la marge gagnante nette paris a augmenté de 1,8 point de pourcentage sur douze mois. Tandis que la variabilité des résultats sportifs est un facteur naturel dans le secteur des paris sportifs, l'exercice financier 2018 de SBG a observé une évolution continue des résultats sportifs favorables aux opérateurs, particulièrement dans le football européen, ce qui a entraîné une marge gagnante nette paris pour l'exercice de 10,5 % alors que l'on s'attendait à un niveau d'environ 9 %. Les utilisateurs actifs uniques par trimestre – En moyenne, les utilisateurs actifs uniques étaient 1,8 million, ce qui représente une hausse de 17 % sur douze mois. Cette augmentation était principalement attribuable aux gains de parts de marché attribuables à des améliorations et à de nouveaux produits, ce qui a permis à SBG de maintenir sa position de marque de paris sportifs et de jeux en ligne et sur mobile la plus populaire du Royaume-Uni. Par exemple, lors de l'exercice précédent, SBG a lancé le produit, les innovations promotionnelles et les améliorations qui suivent :

– En moyenne, les utilisateurs actifs uniques étaient 1,8 million, ce qui représente une hausse de 17 % sur douze mois. Cette augmentation était principalement attribuable aux gains de parts de marché attribuables à des améliorations et à de nouveaux produits, ce qui a permis à SBG de maintenir sa position de marque de paris sportifs et de jeux en ligne et sur mobile la plus populaire du Royaume-Uni. Par exemple, lors de l'exercice précédent, SBG a lancé le produit, les innovations promotionnelles et les améliorations qui suivent : « Soccer Saturday Super Boost », qui permet aux clients de bénéficier de prix compétitifs sur les meilleures équipes et de faire partie d'un plan de participation client et marketing plus larges pour renforcer la fidélité



« MyBets », qui permet aux clients de suivre tous leurs paris de manière rapide, simple et intuitive, y compris de suivre les paris en direct avec le produit populaire de SBG appelé « RequestABet ».



« Bonus Time », le contenu exclusif de SBG qui tire profit de ses capacités en matière de données en temps réel et de contrôle de ses technologies frontales pour attribuer de façon aléatoire des jeux bonus aux joueurs s'ils jouent sur Sky Vegas pendant un certain temps.

pendant un certain temps.

« Fast Withdrawals », qui permet aux clients de recevoir leurs retraits presque immédiatement. Cette fonctionnalité a été initialement déployée en partenariat avec la banque nationale du Royaume-Uni et pourrait s'étendre à l'avenir à d'autres banques et clients.



« ITV7 », qui est un jeu de pronostics sur les courses de chevaux que SBG a lancé en partenariat avec ITV, la plus grande chaîne télévisée commerciale terrestre au Royaume- Uni. Le produit tire profit de l'expertise de SBG dans le secteur des jeux gratuits, génère des produits attractifs pour les courses d'ITV, donne la possibilité de gagner des prix impressionnants par le biais de jeux gratuits, et crée une nouvelle source d'acquisition et de rétention de clients pour SBG.

Rendement net trimestriel – Le rendement net trimestriel moyen était de 93 £, soit une augmentation de 12 % sur douze mois. Cette augmentation a été principalement attribuable à la hausse de la marge gagnante nette paris.

– Le rendement net trimestriel moyen était de 93 £, soit une augmentation de 12 % sur douze mois. Cette augmentation a été principalement attribuable à la hausse de la marge gagnante nette paris. Coupe du monde de football 2018 – SBG a connu un vif succès lors de la Coupe du monde avec 1,3 million de clients actifs uniques sur son site de bookmakers, ce qui a généré un chiffre d'affaires (avant les compensations pour bonus, les promotions ou les avantages) d'environ 33 millions de £ pendant le tournoi. La majeure partie de ce chiffre d'affaires a été généré avant l'acquisition de SBG par The Stars Group le 10 juillet 2018, et par conséquent cela ne sera pas inclus dans les résultats consolidés pour le troisième trimestre de 2018.

– SBG a connu un vif succès lors de la Coupe du monde avec 1,3 million de clients actifs uniques sur son site de bookmakers, ce qui a généré un chiffre d'affaires (avant les compensations pour bonus, les promotions ou les avantages) d'environ 33 millions de £ pendant le tournoi. La majeure partie de ce chiffre d'affaires a été généré avant l'acquisition de SBG par The Stars Group le 10 juillet par conséquent cela ne sera pas inclus dans les résultats consolidés pour le troisième trimestre de 2018. Des jeux plus sécurisés – Cette année, SBG a accéléré les investissements dans le secteur pour promouvoir auprès de ses clients un environnement de jeux et de paris plus sécurisé. Cela comprenait une utilisation des données clients, une promotion et une accessibilité aux outils d'auto-assistance, une interaction avec les clients et des interventions améliorées, y compris par le biais d'un système de blocage ou de limite de jeu. SBG pense que ces investissements apporteront des bénéfices sur le long terme et soutiendront les gains de parts de marché en cours, malgré l'impact négatif de ces derniers sur le chiffre d'affaires de SBG l'année dernière.

Exercice financier 2018 de SBG, et renseignements financiers et d'exploitation ultérieurs

Premier trimestre : Le chiffre d'affaires pour le premier trimestre a augmenté pour atteindre 146 millions de £, principalement en raison d'une augmentation des revenus issus des paris et des jeux sur douze mois, respectivement de 18 % et de 35 %. L'augmentation des revenus issus des paris a été essentiellement attribuable à la forte croissance de la clientèle suite à une campagne de rétention clients réussie au début de la saison de football européen, notamment avec le lancement de « Soccer Saturday Super Boost ». L'augmentation du chiffre d'affaires a été principalement attribuable aux importantes ventes croisées des paris aux jeux, le tout combiné au lancement de nouveaux produits, contenus et promotions. Lors du premier trimestre, l'EBITDA ajusté a augmenté de 9 % sur douze mois pour atteindre 42 millions de £, avec une marge d'EBITDA ajusté sur la même période diminuant de 4,2 points de pourcentage sur douze mois, principalement en raison d'une marge gagnante nette paris plus élevée que la normale sur la même période et un investissement accru dans les promotions au début de la saison de football européen 2018.

Le chiffre d'affaires pour le premier trimestre a augmenté pour atteindre 146 millions de £, principalement en raison d'une augmentation des revenus issus des paris et des jeux sur douze mois, respectivement de 18 % et de 35 %. L'augmentation des revenus issus des paris a été essentiellement attribuable à la forte croissance de la clientèle suite à une campagne de rétention clients réussie au début de la saison de football européen, notamment avec le lancement de « Soccer Saturday Super Boost ». L'augmentation du chiffre d'affaires a été principalement attribuable aux importantes ventes croisées des paris aux jeux, le tout combiné au lancement de nouveaux produits, contenus et promotions. Lors du premier trimestre, l'EBITDA ajusté a augmenté de 9 % sur douze mois pour atteindre 42 millions de £, avec une marge d'EBITDA ajusté sur la même période diminuant de 4,2 points de pourcentage sur douze mois, principalement en raison d'une marge gagnante nette paris plus élevée que la normale sur la même période et un investissement accru dans les promotions au début de la saison de football européen 2018. Deuxième trimestre : Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre a augmenté pour atteindre 193 millions de £, principalement en raison d'une augmentation des revenus issus des paris et des jeux sur douze mois, respectivement de 103 % et de 28 %. L'augmentation des revenus issus des paris a été principalement attribuable à la croissance des participations de 24 % et à une évolution continue des résultats sportifs favorables aux opérateurs, particulièrement en football européen, entraînant une marge gagnante nette paris pour la période de 14 %, qui était environ de 50 % au-dessus du niveau habituellement attendu par SBG. L'augmentation du chiffre d'affaires a été principalement attribuable aux volumes importants de joueurs et aux ventes croisées des paris, le tout combiné à des promotions et à des nouveaux contenus. L'EBITDA ajusté pour le deuxième trimestre a augmenté de 230 % sur douze mois pour atteindre 77 millions de £, principalement en raison de la marge gagnante nette paris élevée expliquée précédemment, et de la baisse des coûts marketing, car ces derniers ont progressé davantage pendant le premier trimestre et le début de la saison de football européen. La marge d'EBITDA ajusté pour la même période a augmenté de plus de 19 points de pourcentage sur douze mois car le coût de base est géré plus en fonction des volumes de joueurs et de l'activité, plutôt qu'en fonction du chiffre d'affaires, ce qui signifie que la marge gagnante nette paris lors de la période a eu un impact intermédiaire sur l'EBITDA ajusté.

Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre a augmenté pour atteindre 193 millions de £, principalement en raison d'une augmentation des revenus issus des paris et des jeux sur douze mois, respectivement de de 28 %. L'augmentation des revenus issus des paris a été principalement attribuable à la croissance des participations de 24 % et à une évolution continue des résultats sportifs favorables aux opérateurs, particulièrement en football européen, entraînant une marge gagnante nette paris pour la période de 14 %, qui était environ de 50 % au-dessus du niveau habituellement attendu par SBG. L'augmentation du chiffre d'affaires a été principalement attribuable aux volumes importants de joueurs et aux ventes croisées des paris, le tout combiné à des promotions et à des nouveaux contenus. L'EBITDA ajusté pour le deuxième trimestre a augmenté de 230 % sur douze mois pour atteindre 77 millions de £, principalement en raison de la marge gagnante nette paris élevée expliquée précédemment, et de la baisse des coûts marketing, car ces derniers ont progressé davantage pendant le premier trimestre et le début de la saison de football européen. La marge d'EBITDA ajusté pour la même période a augmenté de plus de 19 points de pourcentage sur douze mois car le coût de base est géré plus en fonction des volumes de joueurs et de l'activité, plutôt qu'en fonction du chiffre d'affaires, ce qui signifie que la marge gagnante nette paris lors de la période a eu un impact intermédiaire sur l'EBITDA ajusté. Troisième trimestre : Le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre a augmenté pour atteindre 157 millions de £, principalement en raison d'une augmentation des revenus issus des paris et des jeux sur douze mois, respectivement de 21 % et de 10 %. L'augmentation des revenus issus des paris a été principalement attribuable à la croissance des participations de 8 %, et une augmentation de la marge gagnante nette paris à 9,2 %, qui est plus proche des niveaux attendus. Le taux de croissance des participations était plus bas que lors des trimestres précédents, ce qui est attribuable principalement à l'impact de l'évolution continue des résultats sportifs favorables aux opérateurs comme expliqué précédemment et ayant pour conséquence des clients avec des soldes de compte plus petits. L'augmentation des revenus issus des paris a été principalement attribuable aux améliorations continues des produits et des promotions, mais a été partiellement compensée par des ventes croisées moins élevées en raison, entre autres, de l'impact de l'évolution des résultats sportifs du trimestre et des initiatives de SBG pour instaurer des jeux plus sécurisés. L'EBITDA ajusté pour le troisième trimestre a augmenté pour atteindre 38 millions de £, avec une marge d'EBITDA ajusté pour la même période demeurant relativement stable, avec des investissements en cours dans la marque, la technologie et le personnel, ce qui compense le levier d'exploitation par rapport à la croissance du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre a augmenté pour atteindre 157 millions de £, principalement en raison d'une augmentation des revenus issus des paris et des jeux sur douze mois, respectivement de 21 % et de 10 %. L'augmentation des revenus issus des paris a été principalement attribuable à la croissance des participations de 8 %, et une augmentation de la marge gagnante nette paris à 9,2 %, qui est plus proche des niveaux attendus. Le taux de croissance des participations était plus bas que lors des trimestres précédents, ce qui est attribuable principalement à l'impact de l'évolution continue des résultats sportifs favorables aux opérateurs comme expliqué précédemment et ayant pour conséquence des clients avec des soldes de compte plus petits. L'augmentation des revenus issus des paris a été principalement attribuable aux améliorations continues des produits et des promotions, mais a été partiellement compensée par des ventes croisées moins élevées en raison, entre autres, de l'impact de l'évolution des résultats sportifs du trimestre et des initiatives de SBG pour instaurer des jeux plus sécurisés. L'EBITDA ajusté pour le troisième trimestre a augmenté pour atteindre 38 millions de £, avec une marge d'EBITDA ajusté pour la même période demeurant relativement stable, avec des investissements en cours dans la marque, la technologie et le personnel, ce qui compense le levier d'exploitation par rapport à la croissance du chiffre d'affaires. Quatrième trimestre : Le chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre a augmenté pour atteindre 174 millions de £, principalement en raison d'une augmentation des revenus issus des paris et des jeux sur douze mois, respectivement de 18 % et de 8 %. L'augmentation des revenus issus des paris a été principalement attribuable à la hausse continue et forte de la clientèle les quatorze premiers jours de la Coupe du monde et à la marge gagnante nette paris plus élevée sur douze mois. Malgré la forte croissance de la clientèle, les participations étaient 4 % plus basses sur douze mois principalement en raison des participations plus basses par joueur car les clients ont continué à sentir l'évolution des résultats sportifs expliqués précédemment, ainsi que la période comparative incluant une fin excitante de la dernière saison de football européen. L'augmentation des revenus issus des jeux a été principalement attribuable aux mêmes raisons que celles indiquées pour le troisième trimestre. L'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre a été relativement fixe à 52 millions de £, avec une marge d'EBITDA ajusté pour la même période diminuant de 4,6 points de pourcentage sur douze mois alors que SBG a beaucoup investi dans le marketing en vue de la Coupe du monde, avec une période comparative ayant des dépenses marketing moins élevées en raison de l'absence de tournois sportifs ou d'événements lors de ladite période.

Orientation de l'exercice complet 2018

Orientation de l'exercice complet –The Stars Group continue d'anticiper les orientations de l'exercice complet 2018 selon les intervalles suivants :

–The Stars Group continue d'anticiper les orientations de l'exercice complet 2018 selon les intervalles suivants : Chiffre d'affaires entre 1,995 et 2,145 milliards de $ ;

entre 1,995 et 2,145 milliards de $ ;

EBITDA ajusté entre 755 et 810 millions de $ ;

entre 810 millions de $ ;

Bénéfices nets ajustés entre 485 et 545 millions de $ ;

entre 485 et 545 millions de $ ;

Bénéfices nets ajustés par action diluée entre 1,99 et 2,22 $ ; et

entre 1,99 et 2,22 $ ; et

Dépenses en capital entre 110 et 150 millions de $.

entre 150 millions de $. Orientation exerce complet Pro Forma – The Stars Group fournit également une certaine orientation pro forma pour l'exercice complet 2018 avec des intervalles sur une base consolidée qui reflètent les acquisitions de SBG et australiennes (les entreprises CrownBet et William Hill Australia, désormais collectivement nommées BetEasy) comme si la consolidation avait été faite depuis le 1er janvier 2018 :

– The Stars Group fournit également une certaine orientation pro forma pour l'exercice complet 2018 avec des intervalles sur une base consolidée qui reflètent les acquisitions de SBG et australiennes (les entreprises CrownBet et William Hill Australia, désormais collectivement nommées BetEasy) comme si la consolidation avait été faite depuis le 1er janvier 2018 : Chiffre d'affaires entre 2, 537 et 2,687 milliards de $ ;

entre 2, 2,687 milliards de $ ;

EBITDA ajusté entre 897 et 952 millions de $ ; et

Ces résultats prévus non vérifiés reflètent le point de vue de la direction du marché actuel et futur et des conditions commerciales, y compris des hypothèses de (i) marge gagnante nette paris entre 8 % et 10,5 %, (ii) conditions d'exploitation défavorables continues en Pologne et conditions d'exploitation défavorables potentielles en Russie résultant de changements réglementaires antérieurs, y compris les contraintes sur le traitement des paiements, (iii) aucun autre événement d'ordre réglementaire ou d'investissement associé à l'entrée sur de nouveaux marchés, (iv) aucun impact résultant de l'interdiction de publicité sur les jeux en Italie, et (v) aucune fluctuation des taux de change, en particulier par rapport à l'euro, à la livre sterling et au dollar australien. Cette orientation se base également sur un taux de change EUR/USD de 1,17 contre 1, un taux de change GBP/AUD de 1,32 contre 1 et un taux de change AUD/USD de 0,74 contre 1, et l'orientation Pro Forma 2018 inclut la pré-acquisition actuelle en utilisant les taux de change historiques et transmet l'orientation post-acquisition pour chacune des trois acquisitions en utilisant les taux de change selon les hypothèses indiquées précédemment. Une telle orientation est également basée sur les actions diluées entre 241 000 000 et 243 000 000 pour le bas et le haut de l'intervalle du bénéfice net ajusté et dilué par action, respectivement, et certaines hypothèses comptables.

Les dépenses en capital incluent les dépenses estimées en immobilisations incorporelles et corporelles, installations et matériels et certains frais de développement.

Déclaration d'acquisition d'entreprise et informations supplémentaires

La déclaration d'acquisition d'entreprise de The Star Group relative à son acquisition de SBG, ainsi que toute information supplémentaire relative à The Stars Group, SBG et ses activités, peut être trouvée sur les sites web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com, Edgar à l'adresse www.sec.gov et The Stars Group à l'adresse www.starsgroup.com.

En plus des communiqués de presse, des valeurs mobilières, et des conférences téléphoniques et des diffusions web publiques, The Stars Group entend utiliser sa page des relations avec les investisseurs sur son site web comme un moyen de divulguer des informations importantes à ses investisseurs et à d'autres parties et pour se conformer à ses obligations de divulgation conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, les investisseurs et autres parties devraient surveiller le site web en plus de suivre les communiqués de presse, des valeurs mobilières, et des conférences téléphoniques et des diffusions web publiques de The Stars Group. La liste pourra être actualisée de temps à autre.

Conférence téléphonique et diffusion web pour les investisseurs

Réconciliation des mesures non-IFRS et des mesures IFRS les plus proches

Les tableaux ci-dessous présentent les réconciliations de l'EBITDA ajusté de SBG par rapport au bénéfice d'exploitation, qui est la mesure IFRS la plus proche :

Trimestre financier achevé Septembre Septembre Décembre Décembre Mars Mars Juin Juin En millions de livres sterling 2017 2016 2017 2016 2018 2017 2018 2017 Marge d'exploitation 23,7 22,2 58,1 5,5 19,5 13,2 (14,5) 27.7 Dépréciation et amortissement 18.2 16,3 18,4 17,7 18,8 18,5 17,8 18,4 Dépréciation des actifs incorporels - - - - - - - 6,3 Coûts liés aux transactions - - - - - - 48,8 - EBITDA ajusté 1 41,9 38,5 76,5 23,2 38,2 31,7 52 52,4

__________________________________________________ 1 L'exercice financier 2018 inclut des aliénations à hauteur de 1,9 £.

Pour des informations supplémentaires sur les mesures non-IFRS de SBG, veuillez consulter ci-dessous les sections « Mesures non-IFRS » et « Indicateurs clés et autres données ».

The Stars Group n'a pas fourni une réconciliation des mesures non-IFRS par rapport aux mesures IFRS les plus proches incluses dans son orientation pro forma pour l'exercice financier complet 2018 fournie dans le présent communiqué de presse, y compris l'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice ajusté net par action diluée, car certains éléments de réconciliation nécessaires pour projeter avec précision ces mesures IFRS, en particulier le bénéfice (perte) net, ne peuvent pas être raisonnablement projetés à cause d'un certain nombre de facteurs, y compris la variabilité issue des potentielles fluctuations des taux de change ce qui a un impact sur les frais financiers, et la nature d'autres frais périodiques et ponctuels (qui sont exclus des mesures non-IFRS mais inclus dans le bénéfice (perte) net ainsi que la variabilité typique découlant de l'audit des rapports financiers annuels, y compris, mais sans s'y limiter, certaines dispositions comptables au titre de l'impôt sur le revenu, et les autres questions comptables associées.

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur d'envergure mondiale de produits basés sur la technologie, spécialisé dans les secteurs du divertissement interactif et des jeux. Ses marques servent des millions de clients inscrits partout dans le monde et collectivement elles s'imposent à la tête des offres de paris, poker, casino et autres jeux en ligne et sur mobile. The Stars Group possède ou accorde des licences de jeux et les activités et marques grand public associées, y compris PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, et Sky Poker, ainsi que les marques de tournois et événements de poker en direct, y compris PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK. The Stars Group est l'un des opérateurs de jeux qui possède le plus grand nombre d'autorisations au monde, et détient collectivement avec ses filiales des licences et des approbations dans 19 juridictions à travers le monde, y compris en Europe, en Australie et dans les Amériques. La vision de The Stars Group est en phase de devenir la destination favorite au monde de l'industrie des jeux en ligne et sa mission est de fournir à ses clients des moments gagnants.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce nouveau communiqué de presse contient des déclarations et des informations prévisionnelles au sens du Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, certaines prévisions et projections financières et opérationnelles, comme certains plans et stratégies futurs d'exploitation et de croissance, y compris en ce qui concerne SBG et l'orientation de l'exercice financier complet 2018. Les déclarations et les informations prévisionnelles peuvent, mais pas toujours, être identifiées par l'utilisation de mots comme « rechercher », « anticiper », « planifier »,« continuer », « évaluer », « prévoir »,« peut/peuvent », « sera/seront, etc. » (utilisation de la forme future), « projeter », « prévoir »,« potentiel », « visant », « avoir l'intention de »,« pourrait/pourraient, etc. » (utilisation de la forme conditionnelle), « croire », « objectif », « en cours », « impliquer », « supposer », « but », « vraisemblablement » et toutes les autres références semblables à des périodes futures ou à ces mêmes mots avec la marque de la négation, ou des variations, ou des synonymes de ces mots ou une terminologie et des expressions semblables. Ces déclarations et informations, autres que les déclarations de faits historiques, sont basées sur les attentes actuelles de la direction et sont sujettes à un certain nombre de risques, incertitudes, et hypothèses, y compris les conditions économiques et du marché et les conditions économiques, les perspectives et les occasions d'affaires, les plans et les stratégies futurs, les prévisions, les développements technologiques, les événements anticipés et les tendances et les changements réglementaires qui affectent The Stars Group, y compris SBG et leurs clients et industries respectifs. Même si The Stars Group et la direction pensent que les attentes reflétées dans de telles déclarations et informations prévisionnelles sont raisonnables et basées sur des hypothèses raisonnables et des estimations données en date des présentes, il n'a aucune garantie que ces hypothèses s'avéreront précises. Les déclarations prévisionnelles sont sujettes en soi à des risques commerciaux, réglementaires, économiques et compétitifs importants, à des incertitudes et à des aléas qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux formulés de manière explicite ou implicite dans de telles déclarations. Les risques et les incertitudes spécifiques incluent, mais ne se limitent pas à ce qui suit : l'industrie rigoureusement réglementée dans laquelle The Stars Group exerce ses activités ; les risques liés au divertissement interactif et aux jeux en ligne sur mobile de forme générale ; les lois ou les règlements actuels et futurs et les nouvelles interprétations des lois ou des règlements existants, ou les interdictions potentielles, en rapport avec le divertissement interactif ou les jeux en ligne ou les activités liées à, ou nécessaires à l'exploitation et à l'offre de jeux en ligne ; les potentiels changements au cadre réglementaire des jeux ; les exigences juridiques et réglementaires ; la capacité d'obtenir, de maintenir et de se conformer à tous les permis, licences et certifications applicables et obligatoires pour offrir, exploiter et commercialiser son offre de produits, y compris de la même façon les difficultés ou les délais ; les barrières significatives ; et l'environnement concurrentiel au sein des marchés et des industries potentiels ; l'impact de l'incapacité à terminer les acquisitions futures et annoncées ou d'intégrer des entreprises avec succès ; l'endettement important de The Stars Group requiert qu'il utilise une partie de son flux de trésorerie pour verser des paiements au titre du service de la dette ; les facilités de crédit garanties de The Stars Group contiennent des conventions et d'autres restrictions qui peuvent limiter sa flexibilité d'exploitation de ses activités ; les risques liés aux avancées technologiques, y compris l'intelligence artificielle ; la capacité à développer et à améliorer des offres de produit existantes et des nouvelles offres de produit commercialement viables ; la capacité à atténuer les risques liés aux taux de change et aux devises étrangères ; la capacité à atténuer les risques fiscaux d'impôt et les conséquences fiscales défavorables, y compris, mais sans se limiter à, l'imposition de taxes nouvelles ou supplémentaires, telles que les taxes sur la valeur ajoutée et les points de consommation, et les taxes sur les jeux ; l'exposition de The Stars Group à une responsabilité fiscale plus grande que celle anticipée ; les risques liés aux opérations étrangères de forme générale ; la protection de la technologie propriétaire et des droits de propriété intellectuelle, la capacité de recruter et de retenir le personnel de direction et qualifié, y compris le personnel clé technique, de vente et de marketing ; les défauts dans les offres de produit ; les pertes dues à des activités frauduleuses ; la gestion de la croissance ; l'attribution de contrats ; les opportunités financières potentielles sur les marchés potentiels et conformément aux contrats individuels ; la capacité de l'infrastructure technologique à répondre à la demande et à la dépendance des opérateurs de télécommunications en ligne et mobiles ; les systèmes, les réseaux, les télécommunications ou les failles ou les interruptions de services ou les cyber-attaques et l'incapacité à protéger les données des clients, y compris les informations personnelles et financières ; les règlements et les lois qui peuvent être adoptés en rapport avec le commerce Internet et électronique ou qui peuvent impacter le cas échéant The Stars Group dans les juridictions dans lesquels l'entreprise mène actuellement ses activités, particulièrement celles liées aux jeux en ligne ou qui pourraient impacter la capacité à fournir des offres de produit en ligne, y compris, mais sans s'y limiter, tout ce qui a trait au traitement des paiements ; la capacité à obtenir des financements supplémentaires ou à achever des refinancements selon des modalités raisonnables ; les préférences des clients et des opérateurs et les changements dans l'économie ; la dépendance à l'acceptation des clients de ses offres de produit ; la consolidation au sein de l'industrie des jeux ; les coûts et conséquences des litiges ; l'expansion au sein de marchés existants et nouveaux ; les relations avec les fournisseurs et distributeurs ; et les événements naturels ; les relations contractuelles de SBG ou The Stars Group avec Sky plc et/ou ses filiales ; les risques de contrepartie ; l'incapacité des systèmes et des commandes de The Stars Group à restreindre l'accès à ses produits ; la dépendance à planifier et à diffuser en direct les événements sportifs majeurs ; les conditions macro-économiques et les tendances de l'industrie des jeux et des paris ; les risques liés aux activités de bookmakers ; une capacité à réaliser des gains financiers prévus attribuables aux acquisitions et aux stratégies commerciales de The Stars Group ; et une capacité à réaliser toutes ou une partie des synergies prévues de the Stars Group et les économies de coût en rapport avec les acquisitions. D'autres risques et incertitudes applicables incluent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans la notice annuelle de The Stars Group pour l'exercice s'achevant le 31 décembre 2017, y compris la section intitulée « Facteurs de risque et incertitudes », de la brochure supplémentaire du 21 juin 2018, la brochure préalable de base simplifiée datée du 16 janvier 2018 (la « Brochure supplémentaire ») dans la section intitulée « Facteurs de risque », et dans la discussion et l'analyse de la direction sur trois et six mois s'achevant le 30 juin 2018 (la « D&A du T2 2018 »), y compris dans les sections intitulées « Facteurs de risque et incertitudes », « Limites des indicateurs clés, autres données et mesures non-IFRS » et « Indicateurs clés et mesures non-IFRS », tout cela disponible sur les sites web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com, d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov et de The Stars Group à l'adresse www.starsgroup.com, et dans d'autres documents que The Starts Group a créé et créera à l'avenir auprès des autorités compétentes en charge des valeurs mobilières. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations et aux informations prévisionnelles. Toute déclaration et information prévisionnelle n'est valide qu'en date des présentes, et The Stars Group ne s'engage aucunement à corriger ou actualiser les déclarations prévisionnelles, découlant de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si des lois l'exigent.

Mesures non-IFRS

Ce communiqué de presse se réfère aux mesures non-IFRS de SBG, y compris le bénéfice net trimestriel, l'EBITDA ajusté et la marge d'EBITDA ajusté, et de The Stars Group, y compris l'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté et dilué par action. The Stars Group pense que ces mesures financières non-IFRS fourniront aux investisseurs des informations supplémentaires utiles à propos du rendement financier de ses activités et de celles de SBG, pour permettre de comparer les résultats financiers entre différentes périodes pendant lesquelles certains éléments peuvent varier indépendamment du rendement commercial, et pour apporter une meilleure transparence en rapport avec les indicateurs clés utilisés par la direction pour mener ses activités. Même si la direction pense que ces informations sont importantes dans l'évaluation de The Stars Group et de SBG, elles ne sont pas destinées à être considérées isolément, comme substitut, ou supérieures, à des informations financières préparées et présentés conformément aux IFRS. Elles ne sont pas des mesures reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de significations homologuées prescrites par les IFRS. Ces mesures peuvent varier des mesures financières non-IFRS utilisées par d'autres entreprises, ce qui limite leur utilité à des fins de comparaison. D'ailleurs, la présentation d'un certain nombre de ces mesures est donnée à des fins de comparaison sur douze mois, et les investisseurs devraient être prévenus que l'effet des ajustements s'y afférant fournis dans les présentes ont un effet réel sur les résultats d'exploitation de The Stars Group. En plus du bénéfice net trimestriel, qui est défini ci-dessous dans la section « Indicateurs clés et autres données », The Stars Group fournit les mesures non-IFRS suivantes dans le présent communiqué de presse, et dans chaque cas, elles ne concernent que SBG :

EBITDA ajusté signifie bénéfice (perte) pour la période attribuable aux fonds propres avant charge fiscale/(crédit), frais financiers, revenus de placements, réévaluation à la juste valeur de certains instruments financiers, dépréciation, amortissement, pertes de valeur et autres éléments exceptionnels (comme il s'agit de coûts liés aux transactions, qui sont ajustés pour le présent communiqué de presse mais ne sont pas ajustés pour les états financiers vérifiés de SBG pour son exercice financier achevé le 30 juin 2018). Veuillez consulter le tableau de réconciliation présenté ci-dessus dans ce communiqué de presse pour de plus amples informations.

La marge d'EBITDA ajusté signifie l'EBITDA ajusté en tant que pourcentage du chiffre d'affaires total.

Pour des informations supplémentaires sur les mesures non-IFRS de SBG, veuillez consulter le reste du présent communiqué de presse et la brochure supplémentaire, y compris les sections intitulées « Note d'avertissement concernant l'utilisation des mesures non-PCGR » et « Discussion et analyse de la direction de Sky Betting & Gaming ».

The Stars Group fournit les mesures non-IFRS suivantes dans ce communiqué de presse, dans chaque cas, comme elles se rapportent exclusivement à The Stars Group sur une base consolidée, et comme elles se rapportent à l'orientation pour l'exercice financier complet 2018, et à l'orientation financière pro forma pour l'exercice complet 2018 fournies dans ce communiqué de presse :

L'EBITDA ajusté signifie bénéfice net avant frais financiers, charge d'impôts (recouvrement), dépréciation et amortissement, restructuration, rémunération à base d'actions, restructuration, bénéfice (perte) net sur associés et certains autres postes.

Bénéfice net ajusté signifie bénéfice net avant intérêts courus, amortissement des actifs incorporels résultant de la répartition des prix d'achat suite aux acquisitions, impôts différés, rémunération à base d'actions, restructuration et certains autres postes.

Bénéfice ajusté et dilué net par action signifie le bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Stars Group divisé par les actions diluées. Actions diluées signifie le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de The Stars Group (« Actions ordinaires ») sur une base entièrement diluée, y compris les options, autres primes incitatives sous forme d'actions et actions préférentielles. Les effets des actions ordinaires potentielles anti-dilutives sont ignorés dans le calcul des Actions diluées. Aux fins des orientations pour l'exercice financier complet 2018 et pro forma pour l'exercice financier complet 2018 fournies dans le présent communiqué, les actions diluées se situent entre 241 000 000 et 243 000 000 pour le haut et le bas de l'intervalle du bénéfice ajusté et dilué net par action, respectivement.

Pour des informations supplémentaires sur les mesures non-IFRS de the Stars Group, veuillez consulter le reste de ce communiqué de presse et la D&A du T2 2018, y compris les sections intitulées « Discussion et analyse de la direction », « Limites des indicateurs clés, autres données et mesures non-IFRS » et « Indicateurs clés et mesures non-IFRS ».

Indicateurs clés et autres données

The Stars Group fournit les indicateurs clés suivants dans ce communiqué de presse, et dans tous les cas, ils sont associés uniquement à SBG :

QAU signifie utilisateurs actifs uniques (en ligne, sur mobile et sur ordinateur) qui ont misé sur un produit de pari lors du trimestre étudié. SBG considère unique un utilisateur qui joue au moins une fois une de ses offres en argent réel sur la période étudiée, et cela exclut les comptages en double, même si l'utilisateur est actif sur plus d'un créneau (paris et jeux). Les utilisateurs actifs uniques par trimestre sont indiqués dans ce communiqué de presse sur une base combinée pour les marques de paris et de jeux en ligne en argent réel de SBG. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs uniques par trimestre fourni dans ce communiqué de presse reflète une moyenne simple pour les périodes correspondantes indiquées.

Le rendement net trimestriel est calculé en divisant les revenus trimestriels issus des paris et des jeux (revenus totaux moins autres revenus générés par Oddschecker et les divisions internationales de SBG) générés par SBG par le nombre d'utilisateurs actifs uniques sur la période indiquée. Le rendement net trimestriel est une mesure non-IFRS. The Stars Group ne fournit pas de réconciliation pour le numérateur de bénéfice net trimestriel car les éléments de revenus de celui-ci (c.-à-d. les revenus issues de paris et des jeux) sont mentionnés dans le présent communiqué de presse.

Ici, « les participations » signifie les sommes misées sur les paris effectués via l'offre de produit en ligne de SBG. C'est également un terme employé dans le secteur qui représente le montant total des fonds misés par les clients dans la ligne d'activité des paris pendant une période spécifique.

La marge gagnante nette paris est calculée comme le chiffre d'affaires issu des paris en tant que pourcentage de participation.

Les dépenses de capitalpour SBG représentent l'achat de propriété, d'installations et d'équipements et l'achat d'immobilisations incorporelles.

Pour toute information supplémentaire sur les indicateurs clés et les autres données de SBG, veuillez consulter la brochure supplémentaire au niveau de la section intitulée « Discussion et analyse de la direction de Sky Betting & Gaming ».

