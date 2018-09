The Stars Group lança BetStars para apostas esportivas online em Nova Jersey

"Estamos entusiasmados em apresentar a BetStars aos fãs dos esportes de Nova Jersey", disse Matt Primeaux, vice-presidente sênior de estratégia e operações do The Stars Group para os EUA. "Somos uma das maiores empresas de jogos online do mundo, com milhões de clientes em âmbito mundial, e lançamos com sucesso a BetStars em mercados regulados em toda a Europa. Estamos animados em expandir e aprimorar a nossa BetStars em Nova Jersey, inclusive alavancando a aquisição da Sky Betting & Gaming após a aprovação da Autoridade da Concorrência do Reino Unido (Competition and Markets Authority), para fornecer uma experiência e um produto de alta qualidade aos nossos clientes nesse mercado novo e em desenvolvimento."

A BetStars opera utilizando a tecnologia de uso exclusivo e a plataforma de gestão de conta de jogador do The Stars Group, fornecendo aos clientes em Nova Jersey uma única conta, carteira comum, várias opções de depósito e saque online e em dispositivos móveis, e uma experiência de apostas integrada, assim como os populares produtos de cassino e pôquer online do The Stars Group.

A BetStars oferece também apostas no jogo, opções de saque antecipado e produtos e bônus aprimorados. Essas oportunidades de apostas incluirão inicialmente esportes variados, como futebol universitário e profissional, basquete, beisebol, golfe, hóquei, futebol, tênis, entre outros.

Com seu lançamento, a BetStars oferecerá também várias promoções exclusivas voltadas ao jogador para apresentar os novos clientes à BetStars, inclusive bônus de inscrição e "odds boosts" (aumento de probabilidades), que multiplicam as chances e o pagamento potencial para os clientes.

Sobre o The Stars Group

O The Stars Group é provedor de produtos baseados em tecnologia nos setores mundiais de jogos e entretenimento interativo. Suas marcas possuem milhões de clientes registrados globalmente, e coletivamente são líderes em apostas online e no celular, pôquer, casino e outros produtos relacionados a jogos. O The Stars Group possui ou licencia empresas e marcas de consumo e relacionadas a jogos, entre elas PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, e Sky Poker, assim como torneios de pôquer ao vivo e marcas de eventos, entre elas PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival e PokerStars MEGASTACK. O The Stars Group é uma das maiores operadoras licenciadas de jogos online, e suas subsidiárias possuem coletivamente licenças ou aprovações em 19 jurisdições em todo o mundo, inclusive na Europa, Austrália e nas Américas. A visão do The Stars Group é se tornar o destino de iGaming preferido do mundo e sua missão é fornecer aos seus clientes momentos de vitória.

Aviso sobre declarações prospectivas e outras informações

