The Stars Group lanza las apuestas deportivas online BetStars en Nueva Jersey

The Stars Group ha anunciado hoy que ha lanzado su marca de apuestas deportivas online BetStars en el mercado del juego online regulado de Nueva Jersey a través de su asociación con Resorts Casino Hotel. BetStars.com, que está inicialmente disponible a través del móvil, ofrece a los clientes de Nueva Jersey una cartera deportiva móvil innovadora y robusta junto con las ofertas de póquer y casino online de Stars Group disponibles a través de PokerStarsNJ y PokerStarsCasinoNJ.

"Estamos encantados de introducir BetStars a los aficionados al deporte de Nueva Jersey", dijo Matt Primeaux, vicepresidente de Estrategia y Operaciones de EE.UU. en The Stars Group. "Como una de las mayores compañías de juegos online del mundo con millones de clientes en todo el mundo, hemos lanzado con éxito BetStars en mercados regulados en Europa y esperamos expandir y mejorar nuestra oferta BetStars de Nueva Jersey, incluyendo el aprovechamiento de la adquisición de Sky Betting & Gaming tras la aprobación de la UK Competition and Markets Authority, para ofrecer un producto y experiencia de primer nivel a nuestros clientes en este nuevo mercado en desarrollo".

BetStars opera con la tecnología patentada y plataforma de gestión de cuentas de jugadores de Stars Group, que ofrece a los clientes en Nueva Jersey una sola cuenta, una cartera común, varias opciones de depósito y retirada online y móvil, y una experiencia de apuestas online integrada junto con productos online de póquer y casino de Stars Group.

BetStars también ofrece apuestas dentro del juego, opciones de retirada de efectivo temprana y bonos y productos mejorados. Estas oportunidades de apuestas inicialmente incluirán numerosos deportes, incluyendo fútbol profesional y colegiado, baloncesto, béisbol, golf, hockey, fútbol, tenis y otros.

Como parte de su lanzamiento, BetStars ofrecerá una serie de promociones centradas en el jugador orientadas a introducir nuevos clientes a BetStars, incluyendo un bono suscrito y los 'odds boosts', que multiplican las probabilidades y el posible pago a los clientes,

