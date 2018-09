- The Stars Group presenta un informe de adquisición empresarial y ofrece información complementaria para Sky Betting & Gaming

TORONTO, 18 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- The Stars Group Inc. (NASDAQ :TSG ) (TSX :TSGI ) ha presentado hoy un informe de adquisición empresarial en relación con su adquisición de Sky Betting & Gaming ("SBG") y ofrece determinada información histórica financiera complementaria y otros puntos destacados y actualizaciones para SBG. El informe de adquisición empresarial incluye, entre otra información, declaraciones financieras auditadas de SBG para su año fiscal terminado el 30 de junio de 2018, así como determinadas declaraciones financieras no auditadas pro forma e información de The Stars Group. A menos que se indique de otra manera, todas las cantidades expresadas en dólares ($) se refieren a dólares estadounidenses y todas las referencias a "£" y "libras esterlinas" se refieren a libras británicas.

"2018 es un año transformador para el negocio, con tres adquisiciones y financiación relativas así como otros cambios importantes para nuestra estructura corporativa y de capital", explicó Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "Hemos ejecutado estas transacciones y con vistas a 2019, estamos ahora centrados en la integración y confiamos en que podamos llevar a cabo nuestros planes para aumentar la cuota de mercado tanto globalmente como en mercados clave. SBG es un componente clave de este plan y estamos encantados con su potencial como una de las empresas de más rápido crecimiento de apuestas deportivas y juegos online y móviles en el Reino Unido, el mayor mercado del juego online regulado del mundo", concluyó Ashkenazi.

"El año fiscal 2018 fue otro año fuerte para SBG, con un continuado liderazgo e innovación de producto", destacó Richard Flint, consejero delegado de SBG. "Disfrutamos otro año de crecimiento, ampliando nuestro liderazgo como marca de apuestas y juego online más popular del Reino Unido. También continuamos nuestra inversión en marca, tecnología y personas, y seguimos ofreciendo productos innovadores que cubren las necesidades de nuestros clientes, todos ellos combinados creemos que impulsarán fuertes resultados operativos", continuó Flint.

"Estoy también particularmente contento con el progreso que hemos realizado para ofrecer un entorno de juego seguro para nuestros clientes y seguir nuestro récord de creación de empleo e inversión en Yorkshire, así como nuestra contribución con la fiscalidad regional y nacional en el Reino Unido", dijo Flint.

"La transacción con The Stars Group nos permitirá ofrecer nuestros mejores productos a una audiencia realmente global. Entramos en el resto de 2018 y nos dirigimos a 2019 como parte de una de las compañías de juegos online de cotización pública más grandes del mundo, y estoy emocionado ante las oportunidades que presenta esta combinación", comentó Flint.

Resumen financiero de SBG para el año fiscal 2018 Año fiscal terminado en junio En miles de libras esterlinas (excepto porcentajes o que se especifique de otra manera) 2018 2017 % Cambio Apuestas (millones) 3.859 3.417 13% Margen de ganancia neta de apuestas (%) 10,5% 8,7% 1,8 ppts Ingresos de apuestas 406.510 297.399 36,7% Ingresos de juego 239.244 200.949 19,1% Otros ingresos 24.712 17.417 41,9% Ingresos totales 670.466 515.765 30,0% Beneficio bruto 500.132 375.533 33,2% Beneficio operativo 86.719 68.574 26,5% Pérdida neta (15.282) (5.995) 154,9% EBITDA ajustado ¹ 208.623 145.812 43,1% Margen de EBITDA ajustado ¹ 31,1% 28,3% 2,8 ppts Flujos de efectivo netos de actividades operativas 200.584 141.751 41,5% Gasto de capital 28.233 32.673 (13,6%)

Resumen financiero trimestral del año fiscal 2018 de SBG Trimestre fiscal terminado en septiembre, Trimestre fiscal terminado en diciembre, En millones de libras esterlinas (excepto porcentajes o que se especifique de otra manera) 2017 2016 % Cambio 2017 2016 % Cambio Apuestas (millones) 923 686 35% 910 731 24% Margen de ganancia neta de apuestas (%) 9,0% 10,2% (1,2)ppts 14,0% 8,6% 5,4ppts Ingresos Apuestas 83 70 18% 128 63 103% Juegos 58 43 35% 59 46 28% Otros 5 4 25% 6 4 53% Ingresos totales 146 117 25% 193 113 71% Beneficio bruto 109 86 26% 147 83 78% Margen de beneficios bruto (%) 74% 74% 0.6ppts 76% 73% 3,1ppts Beneficio operativo 24 22 7% 58 5 960% EBITDA ajustado¹ 42 39 9% 77 23 230% Margen de EBITDA ajustado (%) ¹ 28,6% 32,8% (4,2)ppts 39,7% 20,5% 19,2ppts Ejemplares activos trimestrales (QAUs) (millones) 1,6 1,3 21% 1,6 1,3 19% Rendimiento neto trimestral (QNY) (£) 88 86 2% 116 81 43% Trimestre fiscal terminado en marzo, Trimestre fiscal terminado en junio, En millones de libras esterlinas (excepto porcentajes o que se especifique de otra manera) 2018 2017 % Cambio 2018 2017 % Cambio Acciones (millones) 1.005 933 8% 1.022 1.068 (4%) Margen de ganancia neta de apuestas (%) 9,2% 8,2% 1,0ppts 10,2% 8,3% 1,9ppts Ingresos Apuestas 92 76 21% 104 88 18% Juegos 59 54 10% 63 58 8% Otros 6 3 74% 8 6 29% Ingresos totales 157 133 18% 174 152 15% Beneficio bruto 116 96 21% 128 111 16% Margen de beneficio bruto (%) 74% 72% 2.1ppts 74% 73% 0,9ppts Beneficio operativo (Pérdida) 19 13 47% (15) 28 (152%) EBITDA ajustado ¹ 38 32 21% 52 52 (1%) Margen de EBITDA ajustado (%) ¹ 24,3% 23,7% 0,6ppts 29,8% 34,5% (4,6)ppts QAUs (millones) 1,8 1,6 10% 2,0 1,7 16% QNY (£) 83 79 5% 83 85 (2%) 1 Medida no-IFRS. Para información importante acerca de las medidas no-IFRS de SBG, consulte los apartados "medidas no-IFRS" y las tablas "reconciliación de las medidas no-IFRS hasta las medidas IFRS más cercanas".

Información destacada financiera del año fiscal 2018 y posteriormente de SBG

Ingresos totales – Los ingresos para el año aumentaron un 30% de año en año, a 670 millones de libras. Todos los segmentos contribuyeron al crecimiento de los ingresos.

– Los ingresos para el año aumentaron un 30% de año en año, a 670 millones de libras. Todos los segmentos contribuyeron al crecimiento de los ingresos. Ingresos de apuestas – Los ingresos de apuestas para el año fueron de 407 millones de libras, o una subida del 37% de año en año, principalmente el resultado del aumento en las apuestas y el margen de ganancia neta de las apuestas. El crecimiento de las apuestas se vio impulsado principalmente por la mejora e innovación del producto, con el margen de ganancia neta de las apuestas se vio afectado principalmente por una trayectoria sostenida de los resultos deportivos favorables al operador, particularmente en relación con el fútbol europeo. Los ingresos de apuestas de SBG incluyen ingresos de productos de apuestas deportivas online de dinero real.

Los ingresos de apuestas para el año fueron de 407 millones de libras, o una subida del 37% de año en año, principalmente el resultado del aumento en las apuestas y el margen de ganancia neta de las apuestas. El crecimiento de las apuestas se vio impulsado principalmente por la mejora e innovación del producto, con el margen de ganancia neta de las apuestas se vio afectado principalmente por una trayectoria sostenida de los resultos deportivos favorables al operador, particularmente en relación con el fútbol europeo. Los ingresos de apuestas de SBG incluyen ingresos de productos de apuestas deportivas online de dinero real. Ingresos de juegos – Los ingresos del juego para el año fueron de 239 millones de libras, o una subida del 19% de año en año, principalmente el resultado de innovación de producto como se señaló arriba, continuas promociones y lanzamientos de contenido exclusivo. Los ingresos del juego de SBG incluyen ingresos de póquer real, casino y bingo online con dinero real.

– Los ingresos del juego para el año fueron de 239 millones de libras, o una subida del 19% de año en año, principalmente el resultado de innovación de producto como se señaló arriba, continuas promociones y lanzamientos de contenido exclusivo. Los ingresos del juego de SBG incluyen ingresos de póquer real, casino y bingo online con dinero real. EBITDA ajustado y margen del EBITDA ajustado – El EBITDA ajustado para el año fue de 209 millones de libras, o una subida del 43% de año en año. El aumento se debió principalmente a los mayores ingresos totales como se señaló arriba, que se vio compensado parcialmente por un incremento del 25% de año en año en los costes operativos totales (excluyendo costes de depreciación, amortización y transacción). El margen del EBITDA ajustado para el año aumentó 2,8 puntos porcentuales de año en año al 31%, principalmente el resultado de las mejoras relativas a la mayor escala del negocio, incluyendo procesamiento de pago y creación de contenido más eficiente, así como la circulación de ingresos de la trayectoria sostenida de resultados deportivos favorables al operador para el EBITDA ajustado. Los costes de personal aumentaron ampliamente en línea con los ingresos mientras la empresa continuó invirtiendo en tecnología, producto y contenido, mientras los costes de marketing aumentaron un 23%, por debajo del crecimiento de los ingresos, con el ratio de marketing para ingresos reduciéndose del 23 al 22% como resultado de un gasto de marketing más eficiente y el impacto de los resultados deportivos favorables al operador en el periodo.

Información destacada de operaciones para el año fiscal 2018 y posteriormente de SBG

Apuestas y margen de ganancia neta de apuestas – Las apuestas aumentaron un 13% de año en año, mientras el margen de ganancia neta de apuestas aumentó 1,8 puntos porcentuales de año en año. Aunque la variabilidad en los resultados deportivos es un factor natural en un negocio de apuestas deportivas, el año fiscal 2018 de SBG vio una trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorables al operador, particularmente en el fútbol europeo, resultando en que su margen de ganancia neta de apuestas para el año fuera del 10,5% en comparación con su nivel esperado de aproximadamente el 9%.

Las apuestas aumentaron un 13% de año en año, mientras el margen de ganancia neta de apuestas aumentó 1,8 puntos porcentuales de año en año. Aunque la variabilidad en los resultados deportivos es un factor natural en un negocio de apuestas deportivas, el año fiscal 2018 de SBG vio una trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorables al operador, particularmente en el fútbol europeo, resultando en que su margen de ganancia neta de apuestas para el año fuera del 10,5% en comparación con su nivel esperado de aproximadamente el 9%. Ejemplares activos trimestrales (QAUs) – Los QAUs medios fueron de 1,8 millones, un aumento del 17% de año a año. Este aumento fue principalmente el resultado de las ganancias de la cuota de mercado impulsadas por mejoras de productos y nuevos productos, conduciendo a SBG a mantener su posición como la marca de apuestas deportivas y juego online y móvil más populares del Reino Unido. Por ejemplo, durante el año pasado, SBG presentó el siguiente producto e innovaciones y mejoras promocionales:

"Soccer Saturday Super Boost", que da a los clientes un precio superior sobre los principales equipos y es parte de un plan de implicación de clientes y marketing más amplio para mejorar la fidelidad



"MyBets", que ofrece a los clientes una manera rápida, sencilla e intuitiva de seguir todas sus apuestas, incluyendo seguimiento en vivo del producto popular "RequestABet" de SBG



"Bonus Time", que es el contenido exclusivo de SBG que aprovecha su capacidad y control de datos en tiempo real de su tecnología front-end para conceder aleatoriamente a los jugadores bonos de juego si juegan en Sky Vegas durante ciertos tiempos.

durante ciertos tiempos.

"Fast Withdrawals", que ofrece a los clientes la capacidad de recibir sus retiradas casi instantáneamente. Esta función se lanzó inicialmente en asociación con un banco nacional del Reino Unido y podría expandirse a más bancos y clientes en el futuro.



"ITV7", que es un juego de apuestas de carreras de caballos que SBG lanzó en asociación con ITV, el mayor canal de televisión terrestre comercial del Reino Unido. El producto aprovecha la experiencia de SBG en juegos gratuitos, genera contenido atractivo para programas de carreras de ITV, ofrece la oportunidad de ganar premios que pueden cambiar la vida de las personas gratis, y crea una nueva fuente de adquisición y retención de clientes para SBG.

Rendimiento neto trimestral (QNY) – El QNY medio fue de 98 libras, una subida del 12% de año en año. Esta subida se debió principalmente al mayor margen de ganancia neta de apuestas.

– El QNY medio fue de 98 libras, una subida del 12% de año en año. Esta subida se debió principalmente al mayor margen de ganancia neta de apuestas. Copa Mundial 2018 – SBG experimentó una Copa Mundial de éxito con 1,3 millones de clientes únicos activos en su cartera deportiva, generando ingresos (antes de cualquier compensación para bonos, promociones o incentivos) de aproximadamente 33 millones de libras en el torneo. Una gran parte de dichos ingresos se generó antes de la adquisición de SBG de The Stars Group el 10 de julio de 2018 y no se incluirá en los resultados consolidados de The Stars Group para el tercer trimestre de 2018.

– SBG experimentó una Copa Mundial de éxito con 1,3 millones de clientes únicos activos en su cartera deportiva, generando ingresos (antes de cualquier compensación para bonos, promociones o incentivos) de aproximadamente 33 millones de libras en el torneo. Una gran parte de dichos ingresos se generó antes de la adquisición de SBG de The Stars Group el 10 de julio de 2018 y no se incluirá en los resultados consolidados de The Stars Group para el tercer trimestre de 2018. Juego más seguro – Durante el año, SBG aceleró las inversiones en el negocio para promover un entorno de apuestas y juego más seguro para sus clientes. Esto incluyó un uso mejorado de los datos de cliente, mayor promoción y accesibilidad de las herramientas de autoayuda, mayor interacción con los clientes y mayores intervenciones, incluyendo bloqueo pertinente o limitación de juego. SBG cree que estas inversiones ofrecerán beneficio a largo plazo y apoyarán las ganancias de la cuota de mercado, a pesar del efecto negativo de las mismas en los ingresos de SBG del año pasado.

Información destacada financiera y operacional trimestral para el año fiscal 2018 de SBG

Primer trimestre: Los ingresos para la primera mitad aumentaron a 146 millones de libras, principalmente impulsados por un incremento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 18 y el 35% de año en año, respectivamente. El incremento en ingresos de apuestas se debió principalmente al fuerte crecimiento de los clientes resultante de una campaña de retención de clientes de éxito a principios de la temporada de fútbol europea, incluyendo el lanzamiento de "Soccer Saturday Super Boost". El incremento en ingresos de juegos fue principalmente el resultado de la fuerte venta cruzada de apuestas a juegos, combinado con los lanzamientos de nuevos productos, contenido y promociones. El EBITDA ajustado para el primer trimestre aumentó un 9% de año en año a 42 millones de libras, con el margen del EBITDA ajustado para el mismo periodo reduciéndose 4,2 puntos porcentuales de año en año principalmente debido a un margen de ganancias netas de apuestas superior al normal en el periodo comparativo y mayor inversión en promociones a principios de la temporada de fútbol europea de 2018.

Los ingresos para la primera mitad aumentaron a 146 millones de libras, principalmente impulsados por un incremento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 18 y el 35% de año en año, respectivamente. El incremento en ingresos de apuestas se debió principalmente al fuerte crecimiento de los clientes resultante de una campaña de retención de clientes de éxito a principios de la temporada de fútbol europea, incluyendo el lanzamiento de "Soccer Saturday Super Boost". El incremento en ingresos de juegos fue principalmente el resultado de la fuerte venta cruzada de apuestas a juegos, combinado con los lanzamientos de nuevos productos, contenido y promociones. El EBITDA ajustado para el primer trimestre aumentó un 9% de año en año a 42 millones de libras, con el margen del EBITDA ajustado para el mismo periodo reduciéndose 4,2 puntos porcentuales de año en año principalmente debido a un margen de ganancias netas de apuestas superior al normal en el periodo comparativo y mayor inversión en promociones a principios de la temporada de fútbol europea de 2018. Segundo trimestre: Los ingresos para el segundo trimestre aumentaron a 193 millones de libras, debido principalmente al aumento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 103 y 28% de año en año, respectivamente. La subida en los ingresos de apuestas se debió principalmente al crecimiento de las apuestas del 24% y una trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorables al operador, particularmente dentro del fútbol europeo, resultando en un margen de ganancias netas de apuestas para el periodo del 14%, que fue aproximadamente un 50% superior al nivel normal esperado de SBG. El incremento en los ingresos de juegos se debió principalmente a los fuertes volúmenes de jugadores y venta cruzada, junto con promociones y nuevo contenido. El EBITDA ajustado para el segundo trimestre aumentó un 230% de año en año a 77 millones de libras, debido principalmente al alto margen de ganancias netas de apuestas señalado anteriormente, y los menores costes de marketing, ya que fueron escalonados durante el primer trimestre y el inicio de la temporada de fútbol europea. El margen de EBITDA ajustado para el mismo periodo aumentó más de 19 puntos porcentuales de año en año ya que la base del coste está gestionada más estrechamente para los volúmenes y actividad de los jugadores, en lugar de los ingresos, suponiendo el mayor margen de ganancias netas de apuestas durante el periodo tuvo un impacto de circulación significativo en el EBITDA ajustado.

Los ingresos para el segundo trimestre aumentaron a 193 millones de libras, debido principalmente al aumento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 103 y 28% de año en año, respectivamente. La subida en los ingresos de apuestas se debió principalmente al crecimiento de las apuestas del 24% y una trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorables al operador, particularmente dentro del fútbol europeo, resultando en un margen de ganancias netas de apuestas para el periodo del 14%, que fue aproximadamente un 50% superior al nivel normal esperado de SBG. El incremento en los ingresos de juegos se debió principalmente a los fuertes volúmenes de jugadores y venta cruzada, junto con promociones y nuevo contenido. El EBITDA ajustado para el segundo trimestre aumentó un 230% de año en año a 77 millones de libras, debido principalmente al alto margen de ganancias netas de apuestas señalado anteriormente, y los menores costes de marketing, ya que fueron escalonados durante el primer trimestre y el inicio de la temporada de fútbol europea. El margen de EBITDA ajustado para el mismo periodo aumentó más de 19 puntos porcentuales de año en año ya que la base del coste está gestionada más estrechamente para los volúmenes y actividad de los jugadores, en lugar de los ingresos, suponiendo el mayor margen de ganancias netas de apuestas durante el periodo tuvo un impacto de circulación significativo en el EBITDA ajustado. Tercer trimestre: Los ingresos para el tercer trimestre aumentaron a 157 millones de libras, debido principalmente al aumento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 21 y el 10% de año en año, respectivamente. El aumento en los ingresos de apuestas se debió principalmente al crecimiento de las apuestas del 8%, y un aumento en el margen de ganancias netas de apuestas al 9,2%, que está más cerca de los niveles esperados. El índice de crecimiento de las apuestas fue más bajo de lo que ha sido en trimestres anteriores debido al impacto de la trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorable al operador señalados arriba, que hicieron que los clientes tuvieran balances de cuentas más pequeños. El incremento en los ingresos del juego se debió principalmente a las continuas mejoras de productos y promociones, pero se vio parcialmente compensado por la venta cruzada más baja debido, entre otras cosas, al impacto de la trayectoria de los resultados deportivos en el trimestre anterior y las iniciativas de juego más seguro de SBG. El EBITDA ajustado para el tercer trimestre aumentó a 38 millones de libras, con un margen de EBITDA ajustado para el mismo periodo relativamente estable, con la actual inversión en marca, tecnología y personal compensando cierto apalancamiento operacional del crecimiento de los ingresos.

Los ingresos para el tercer trimestre aumentaron a 157 millones de libras, debido principalmente al aumento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 21 y el 10% de año en año, respectivamente. El aumento en los ingresos de apuestas se debió principalmente al crecimiento de las apuestas del 8%, y un aumento en el margen de ganancias netas de apuestas al 9,2%, que está más cerca de los niveles esperados. El índice de crecimiento de las apuestas fue más bajo de lo que ha sido en trimestres anteriores debido al impacto de la trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorable al operador señalados arriba, que hicieron que los clientes tuvieran balances de cuentas más pequeños. El incremento en los ingresos del juego se debió principalmente a las continuas mejoras de productos y promociones, pero se vio parcialmente compensado por la venta cruzada más baja debido, entre otras cosas, al impacto de la trayectoria de los resultados deportivos en el trimestre anterior y las iniciativas de juego más seguro de SBG. El EBITDA ajustado para el tercer trimestre aumentó a 38 millones de libras, con un margen de EBITDA ajustado para el mismo periodo relativamente estable, con la actual inversión en marca, tecnología y personal compensando cierto apalancamiento operacional del crecimiento de los ingresos. Cuarto trimestre: Los ingresos para el cuarto trimestre aumentaron a 174 millones de libras, principalmente impulsados por una subida en los ingresos de apuestas e ingresos de juego del 18 y el 8% de año en año, respectivamente. El incremento en los ingresos de apuestas se debió principalmente al continuo crecimiento de los clientes, los primeros 14 días de la Copa Mundial y un mayor margen de ganancias netas de apuestas de año en año. A pesar del fuerte crecimiento de los clientes, las apuestas fueron un 4% más bajas de año en año, sobre todo debido a apuestas más bajas por jugador, mientras los clientes seguían sintiendo los efectos de la trayectoria de los resultados deportivos señalados arriba, así como el periodo comparativo que incluyó un fin vibrante a la anterior temporada de fútbol europea. El aumento en los ingresos del juego se debió principalmente a las mismas razones señaladas para el tercer trimestre. El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre fue relativamente plano a 52 millones de libras, con el margen del EBITDA ajustado para el mismo periodo reduciéndose 4,6 puntos porcentuales de año en año mientras SBG invirtió fuertemente en marketing con antelación a la Copa Mundial, con el periodo comparativo presentando un gasto de marketing inferior debido a la ausencia de torneos o eventos deportivos importantes durante dicho periodo.

Guía del año completo 2018

Guía del año completo –The Stars Group sigue esperando las siguientes gamas de guía de año financiero completo 2018:

Ingresos de entre 1.995 y 2.145 millones de dólares;

de entre 1.995 y 2.145 millones de dólares;

EBITDA ajustado de entre 755 y 810 millones de dólares;

de entre 755 y 810 millones de dólares;

Ganancias netas ajustadas de entre 485 y 545 millones de dólares;

de entre 485 y 545 millones de dólares;

Ganancias netas ajustadas por acción diluida de entre 1,99 y 2,22 dólares; y

de entre 1,99 y 2,22 dólares; y

Gastos de capital de entre 110 y 150 millones de dólares.

Guía pro forma del año completo – The Stars Group proporciona también una guía financiera de año completo pro forma 2018 sobre las bases consolidadas para reflejar las adquisiciones SBG y de Australia (CrownBet y William Hill Australia, conocidas de forma colectiva como BetEasy) como si se hubieran consolidado desde el 1 de enero de 2018:

Ingresos de entre 2.537 y 2.687 milliones de dólares;

de entre 2.537 y 2.687 milliones de dólares;

EBITDA ajustado de entre 897 y 952 millones de dólares; y

Estos resultados esperados no auditados reflejan la visión del mercado actual y futuro del equipo administrativo en relación a sus condiciones, incluyendo las presunciones de (i) margen de ganancia neta de apuesta esperado de entre un 8,0% y un 10,5%, (ii) condiciones operativas negativas continuadas en Polonia y condiciones operativas negativas potenciales en Rusia resultantes de los cambios normativos anteriores, incluyendo las contracciones en los procesamientos de pago, (iii) no existencia de otros eventos normativos materiales o inversiones asociadas con la entrada de los nuevos mercados, (iv) no existencia de impacto de la prohibición de publicidad del juego en Italia, y (v) no existencia de fluctuaciones de tasa de cambio de divisa extranjera material, sobre todo frente al euro, libra esterlina británica frente al dólar de Estados Unidos y dólar de Australia. Estas direcciones se basan además en un tipo de cambio de euro a dólar estadounidense de 1,17 a 1,00, un tipo de cambio de libra esterlina de Gran Bretaña a dólar estadounidense de 1,32 a 1,00 y de dólar australiano a dólar estadounidense de 0,74 a 1,00, y la guía proforma 2018 incluye la pre-adquisición de los resultados actuales utilizando las tasas de cambio extranjeras históricas y dirección pos-adquisición para cada una de las tres adquisiciones utilizando tipos de cambio extranjeros en las suposiciones anteriores. Estas direcciones se basan además en unas acciones diluidas de entre 241.000.000 y 243.000.000 para los topes máximos y mínimos de las gamas de ganancias netas ajustadas por acción diluida, respectivamente, y algunas presunciones de contabilidad.

Los gastos de capital incluyen un gasto estimado de activos intangibles, propiedad, planta y equipamiento y algunos costes de desarrollo.

Informe de la adquisición empresarial e información adicional

Las declaraciones financieras consolidadas condensadas interinas sin auditar de The Stars Group en relación a la adquisición de SBG, además de la información adicional relacionada con The Stars Group, SBG y sus negocios, está disponible en SEDAR a través de www.sedar.com Edgar a través de www.sec.gov y la página web de The Stars Group a través de www.starsgroup.com.

Además de las notas de prensa, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y webcasts, The Stars Group busca utilizar la página de relaciones con los inversores en su página web como medio de desvelación de información de material para sus inversores y otros, además de cumplir con sus obligaciones de desvelación bajo la normativa de valores aplicables. De este modo, los inversores y otros deberán controlar la página web, además de los siguientes comunicados de The Stars Group, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y páginas web. Esta lista podrá actualizarse de vez en cuando.

Rueda de prensa de inversores y webcast

The Stars Group realizará hoy, 17 de septiembre de 2018 a las 8:30 a.m. ET, una rueda de prensa para debatir acerca de la información presentada en este comunicado y el informe de adquisición empresarial. Para acceder por medio de teleconferencia, llame al +1 877-451-6152 o +1 201-389-0879 diez minutos antes del comienzo programado de la llamada. La reproducción estará disponible dos horas después del evento a través del teléfono +1 844-512-2921 o +1 412-317-6671. El número ID de la conferencia es el 13683167. Si desea acceder a la webcast utilice el enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=131264

Reconciliación de las medidas no-IFRS hasta las medidas IFRS más cercanas

La siguiente tabla presenta reconciliaciones de EBITDA ajustada de SBG hasta beneficio operativo, que es la medida IFRS más cercana:

Trimestre fiscal terminado Septiembre Septiembre Diciembre Diciembre Marzo Marzo Junio Junio En millones de libras esterlinas 2017 2016 2017 2016 2018 2017 2018 2017 Beneficios operativos 23,7 22,2 58,1 5,5 19,5 13,2 (14,5) 27,7 Depreciación y amortización 18,2 16,3 18,4 17,7 18,8 18,5 17,8 18,4 Pérdida por valores intangibles - - - - - - - 6,3 Costes relacionados con la transacción - - - - - - 48,8 - EBITDA ajustada 1 41,9 38,5 76,5 23,2 38,2 31,7 52,0 52,4

__________________________________________________ 1 El año fiscal 2018 incluye eliminaciones de £1,9.

Para más informaciòn acerca de las medidas no-IFRS de SBG, consulte a continuación los apartados "medidas no-IFRS" y "métricas clave y otros datos".

The Stars Group no ha proporcionado una reconciliación de las medidas no-IFRS con las medidas más cercanas IFRS incluídas en esta dirección financiera del año completo 2018 pro forma proporcionada en este comunicado, incluyendo reconciliaciones de EBITDA ajustada, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción diluida, ya que algunos de los artículos de reconciliación son necesarios para proyectar de forma precisa estas medidas IFRS, sobre todo las ganancias netas (pérdidas), que no se pueden proyectar de forma razonable debido a diversos factores, incluyendo la variabilidad de las fluctuaciones potenciales de tipo de cambio extranjero que impactan en los gastos financieros, además de la naturaleza de otros costes no recurrentes o de un solo tiempo (que se excluyen de las medidas no-IFRS pero que se incluyen en las ganancias netas (pérdidas)), además de la variabilidad normal que suele surgir de la auditoría de las declaraciones financieras anuales, incluyendo, sin limitación, alguna contabilidad de aprovisionamiento de impuestos por ingresos, además de los temas de contabilidad relacionados.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. Sus marcas tienen millones de clientes registrados a nivel mundial y colectivamente son líderes en apuestas online y móviles, póquer, casino y otras ofertas relacionadas con las apuestas. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo y Sky Poker, así como PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK live poker tour y marcas de evento. The Stars Group es uno de los operadores de juego online más acreditados del mundo y sus filiales mantienen colectivamente licencias o aprobaciones en 19 jurisdicciones de todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y América. La visión de The Stars Group es convertirse en el destino de iGaming favorito del mundo y su misión es ofrecer a sus clientes momentos de victoria.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores y la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, incluyendo, sin limitación, determinadas expectativas y proyecciones financieras, como guía financiera para el año 2018, y determinados planes y estrategias operativas y de crecimiento futuros, incluyendo las relacionadas con SBG y la dirección financiera del año completo 2018. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "anticipa", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "potencial", "objetivo", "puede", "haría", "debe de", "considera", "implica", "asume", "probable" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras o variaciones o sinónimos de esas palabras o terminología comparable y expresiones similares. Estas declaraciones e información, diferentes de las declaraciones de carácter histórico, se basan en las actuales expectativas de la dirección y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, que incluyen condiciones de mercado y económicas, prospectos empresariales u oportunidades, planes y estrategias futuras, proyecciones, desarrollos tecnológicos, eventos anticipados y tendencias y cambios regulatorios que afectan a The Stars Group, sus filiales y sus clientes e industrias. Aunque The Stars Group y la directiva creen que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en suposiciones y estimaciones razonables efectuadas en la fecha de la misma, no se garantiza que estas sean precisas o que alguna de ellas vaya a ser precisa. Las declaraciones e información prospectiva están inherentemente sujetas a riesgos empresariales, regulatorios, económicos y competitivos, incertidumbres y contingencias que podrían causar que los eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres específicos incluyen, pero no se limitan a: la industria fuertemente regulada en la que The Stars Group lleva a cabo su negocio; entretenimiento interactivo y juegos online y móviles en general; leyes o reglamentos actuales y futuros y nuevas interpretaciones de las leyes o reglamentos existentes, o prohibiciones potenciales, con respecto a entretenimiento interactivo o juegos online o actividades relacionadas o necesarias para la operación y oferta de juegos online; posibles cambios en el marco reglamentario de los juegos; requisitos legales y reglamentarios; capacidad de obtener, mantener y cumplir con todas las licencias, permisos y certificaciones aplicables y requeridas para ofrecer, operar y comercializar sus ofertas de producto, incluyendo dificultades o retrasos en el mismo; impacto de la incapacidad para completar futuras adquisiciones o para integrar negocios con éxito; obstáculos significativos a la entrada; la competencia y el entorno competitivo dentro de los mercados e industrias direccionable de The Stars Group; capacidad para obtener financiación adicional en términos razonables o en absoluto; riesgos de refinanciación; el importante endeudamiento de The Stars Group requiere que utilice una parte significativa de su flujo de efectivo para hacer pagos de servicio de la deuda; las instalaciones de crédito garantizadas de The Stars Group contienen convenios y otras restricciones que pueden limitar su flexibilidad en la operación de su negocio; los riesgos asociados con los adelantos tecnológicos, incluida la inteligencia artificial; capacidad para desarrollar y mejorar las ofertas de productos existentes y nuevas ofertas comerciales viables de productos; capacidad para mitigar los riesgos de divisas y cambios; capacidad para mitigar los riesgos fiscales y las consecuencias fiscales adversas, incluyendo, sin limitación, la imposición de impuestos nuevos o adicionales, como los impuestos sobre el valor añadido y el punto de consumo, y los derechos de juego; riesgos de operaciones extranjeras en general; protección de la tecnología propia y de los derechos de propiedad intelectual; capacidad para reclutar y retener a la gerencia y a otro personal calificado, incluyendo personal técnico, de ventas y de comercialización; defectos en las ofertas de productos de The Stars Group; pérdidas debidas a actividades fraudulentas; gestión del crecimiento; adjudicación de contratos; oportunidades financieras potenciales en mercados direccionables y con respecto a contratos individuales; capacidad de la infraestructura tecnológica para satisfacer la demanda aplicable; sistemas, redes, interrupciones de telecomunicaciones o servicios o fallos o ataques cibernéticos; reglamentos y leyes que pueden ser adoptados con respecto a Internet y comercio electrónico o que de otra manera pueden impactar a The Stars Group en las jurisdicciones donde actualmente está haciendo negocios o tiene la intención de hacer negocios, particularmente aquellos relacionados con juegos online o que podrían impactar la capacidad de ofrecer ofertas de productos online, incluyendo, sin limitación, en lo que se refiere al procesamiento de pagos; preferencias del cliente y del operador y cambios en la economía; dependencia de la aceptación por los clientes de sus ofertas de productos; consolidación dentro de la industria del juego; costes y resultados de litigios; expansión dentro de los mercados existentes y en los nuevos; relaciones con vendedores y distribuidores; y eventos naturales; relaciones contractuales de SBG o The Stars Group con Sky plc y/o sus filiales; riesgos de otras partes; fallod e los sistemas y controles de The Stars Group para restringir el acceso a sus productos; basarse en la programación y emisión en directo de los principales eventos deportivos; condiciones macroeconómicas y tendencias en la industria del juego y las apuestas; riesgos de apuestas; capacidad para conseguir los aumentos financieros propuestos atribuible a las adquisiciones y estrategias de negocios de The Stars Group; además de la capacidad para conseguir todos o cualquiera de las sinergias estimadas de The Stars Group y los ahorros de costes en relación con las adquisiciones. Otros riesgos e incertidumbres aplicables son, entre otros, los identificados en el formulario de información anual de The Stars Group para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, incluidos en el titular "factores de riesgo e incertidumbres", del suplemento del prospecto del 21 de junio de 2018 con el prospecto de base de forma crta con fecha de 16 de enero de 2018 (el "suplemento del prospecto") bajo el titular "factores de riesgo", y en el debate y análisis administrativo de The Stars Group para los tres meses y seis meses finalizados el 30 de junio de 2018 (el "Q2 2018 MD&A"), incluido por medio del encabezamiento "Risk Factors and Uncertainties", "Limitations of Key Metrics, Other Data and Non-IFRS Measures" y "Key Metrics and Non-IFRS Measures", disponibles en SEDAR en www.sedar.com, EDGAR en www.sec.gov y el sitio web de The Stars Group, www.starsgroup.com y en otros documentos que The Stars Group ha presentado y podría presentar a las autoridades de valores aplicables en el futuro. Se recomienda a los inversores no poner una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, ya que estas se refieren solo a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que se requiera por la legislación aplicable.

Medidas no-IFRS

Este comunicado de prensa hace referencia a medidas financieras no IFRS, incluyendo QNY, EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción. The Stars Group cree que estas medidas financieras no IFRS proveerán a los inversores información suplementaria útil sobre el rendimiento financiero de su negocio, permitiendo la comparación de los resultados financieros entre los periodos en que ciertos artículos pueden variar independiente del rendimiento del negocio, y permite una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la gerencia en la operación de su negocio. Aunque la gerencia cree que estas medidas financieras son importantes en la evaluación de The Stars Group, no se pretende que se consideren aisladas o como sustitutos, o superiores a, de información financiera preparada y presentada de acuerdo con IFRS. No son medidas reconocidas bajo IFRS y no tienen significados estandarizados prescritos por IFRS. Estas medidas pueden ser diferentes de las medidas financieras no IFRS utilizadas por otras empresas, limitando su utilidad para fines comparativos. Por otra parte, la presentación de ciertas de estas medidas se proporciona para propósitos de comparación de año tras año, y los inversores deben ser advertidos que el efecto de los ajustes aquí proporcionados tiene un efecto real sobre los resultados de funcionamiento de The Stars Group. Además de QNY, que se define a continuación en "métricas clave y otros datos ", The Stars Group ofrece las siguientes medidas no IFRS en este comunicado de prensa, en cada caso, se refieren exclusivamente a SBG:

EBITDA ajustado significa beneficios/(pérdidas) para el periodo atribuible a los poseedores de valores antes de gastos por impuestos/(crédito), costes de finanzas, ingresos de inversión, re-evaluación de los instrumentos financieros evaluados con un valor justo, depreciación, amortización, impago y artículos excepcionales (siendo costes relacionados con la transacción, que se ajustan para ello en este comunicado pero que no se ajustan para las declaraciones financieras auditadas de SBG para su año fiscal finalizado el 30 de junio de 2018). Ver la tabla de reconciliación presentada anteriormente dentro de este comunicado si desea disponer de más información.

Margen EBITDA ajustado significa EBITDA ajustado como proporción de los ingresos totales.

Si desea más información acerca de las medidas no-IFRS de SBG, consulte en otros apartados de este comunicado y en el suplemento del prospecto, que se incluye bajo los titulares "nota de advertencia relacionada con el uso de las medidas no-GAAP" y "debate adminstrativo y análisis de Sky Betting & Gaming".

The Stars Group proporciona las siguientes medidas no-IFRS en este comunicado, en cada uno de los casos relacionadas únicamente con The Stars Group en una base consolidada y en relación con la dirección financiera del año completo 2018 y con la dirección financiera pro forma del año completo 2018 proporcionado en este comunicado:

EBITDA ajustado significa ganancias netas antes de gastos financieros, gastos de impuestos sobre la renta (recuperación), depreciación y amortización, compensación basada en acciones, reestructuración y algunos otros artículos.

Ganancias netas ajustadas significa ganancias netas antes de la acumulación de intereses, amortización de activos intangibles resultantes de la asignación de precios de compra después de adquisiciones, impuestos diferidos, compensación basada en acciones, reestructuración, divisas y algunos otros artículos.

Ganancias netas ajustadas por acción diluida significa ganancias netas ajustadas atribuibles a los accionistas de The Stars Group divididas por las acciones diluidas. Las acciones diluidas significan el número medio ponderado de acciones comunes sobre una base completamente diluida de The Stars Group ("acciones ordinarias"), incluidas las opciones, otros premios basados en la equidad, las garantías y las acciones preferentes convertibles. Los efectos de las acciones comunes potenciales anti-diluciones se ignoran en el cálculo de las acciones diluidas. A los efectos de la orientación financiera del año completo 2018 proporcionada en este comunicado de prensa, las acciones diluidas equivalen a entre 241.000.000 y 243.000.000 para los extremos alto y bajo de las ganancias netas ajustadas por rango de acciones diluidas, respectivamente.

Para información adicional sobre las medidas no-IFRS de The Stars Group, vea en este comunicado de prensa y el 2018 MD&A del segundo trimestre, incluido bajo los titulares "debate y análisis administrativo", "limitaciones de la métrica clave, otros datos y medidas no-IFRS" y "métrica clave y medidas no-IFRS".

Métricas clave y otros datos

The Stars Group proporciona las siguientes métricas clave en este comunicado de prensa, en cada caso relacionadas únicamente con SBG:

QAUs significa clientes únicos activos (cliente online, móvil y de escritorio) que ha establecido una acción en cualquier producto de apuesta o juego dentro del periodo trimestral relevante. SBG define único como cliente que juga al menos una de sus ofertas de dinero real durante este periodo, excluyendo la contabilidad duplicada, incluso si el cliente es activo por medio de más de un vertical (apuesta y juego). Los QAUs se desvelan en este comunicado en una base combinada para juegos online con dinero real de SBG y marcas de apuestas. Las cifras medias QAU proporcionadas en este comunicado reflejan la media sencilla para los periodos respectivos presentados.

QNY se calcula dividiendo las apuestas trimestrales e ingresos por juegos (ingresos totales menos otros ingresos generados por medio de las divisiones internacionales y Oddschecker de SBG) generadas por SBG según la cifra de QAUs dentro del periodo indicado. QNY es una medida no-IFRS. The Stars Group no proporciona una reconciliación para el numerador de QNY como componentes de ingresos (por ejemplo, ingresos de apuestas y juegos) que se establecen en este comunicado.

Stakes son las cantidades de apuestas de paga en las ofertas de productos de apuestas online SBG, siendo además un término de industria que representa la cantidad agregada de fondos de salario por los clientes dentro de la línea de apuestas de funcionamiento para los periodos específicos.

El margen de ganancia neta de apuestas se calcula como los ingresos de apuestas como porcentaje de las apuestas.

El gasto de capital para SBG significa especificamente la compra de la propiedad, planta y equipamiento y la compra de los activos intangibles.

Para obtener información adicional sobre las métricas clave de SBG y otros datos, consulte el suplemento del prospecto, incluido bajo los titulares "debate administrativo y análisis de Sky Betting & Gaming".

