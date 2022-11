The Trading Pit, uma empresa premiada de trading proprietário, garante €10 milhões em financiamento de crescimento

VADUZ, Liechtenstein, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A The Trading Pit (TTP) tem o orgulho de anunciar que garantiu €10 milhões em sua última rodada de financiamento de crescimento. A fintech de trading proprietário de alto crescimento garantiu capital para promover suas iniciativas de crescimento, com a missão de tornar-se líder global em trading proprietário on-line.

A The Trading Pit agora está preparada para permitir o acesso global a todas as principais classes de ativos, como Forex, futuros, ações e criptomoedas, nos próximos seis meses. A Pinorena Capital foi a principal investidora nessa rodada de financiamento, após seu investimento inicial na empresa.

"Estamos muito ansiosos para apoiar a The Trading Pit, considerando os serviços excepcionais da empresa em todas as frentes de seu plano de negócios original. Ficamos admirados com o forte interesse que a TTP recebeu de corretores, provedores de plataformas e, naturalmente, de traders em tão pouco tempo. Isso solidifica nossa crença de que os produtos e serviços da TTP mudarão fundamentalmente a forma como o setor de trading proprietário funciona hoje. A startup fintech tem nosso apoio total para tornar-se a referência no setor nos próximos anos e criar o super aplicativo de trading proprietário, investimentos e gestão de ativos."

Illimar Mattus | Fundador da Pinorena Capital & cofundador da The Trading Pit

A Pinorena Capital, empresa de capital privado liderada pelo empresário Illimar Mattus, tem um portfólio de empresas com grande volume de fintechs. Esse financiamento ajudará a TTP a atingir seus objetivos e a criar um super aplicativo, começando com trading proprietário e, em seguida, expandindo naturalmente para investimentos e gestão de ativos. A TTP está desenvolvendo uma oferta ambiciosa de produtos B2B e uma rede de desenvolvimento de negócios B2C, da Ásia às Américas. Uma rede global de cerca de 30 grandes plataformas de trading e prestadores de serviços farão parte da infraestrutura de trading proprietário da TTP nos próximos 24 meses, com liquidez proveniente de mais de 20 corretoras líderes do setor.

"Estamos satisfeitos em ver um forte compromisso de nossos investidores atuais, o que nos ajudará a cumprir todos os objetivos estratégicos da The Trading Pit em um ritmo muito mais rápido. A The Trading Pit surgiu do conceito simples de oferecer a todos os traders habilidosos uma oportunidade justa de conseguir o sucesso em um ambiente onde não haja conflito de interesses e que tenha total transparência. Nosso sucesso inicial nos convenceu de que precisamos ser muito mais ousados com nossos planos e execução, e o capital fornecido por nossos investidores nos ajudará a fazer exatamente isso."

Christoph Radecker | Fundador da Futures.de & cofundador da The Trading Pit

Uma vez que a empresa espera implementar sua abordagem inovadora ao trading, os mercados, sua capacidade de desenvolvimento de produtos e velocidade serão fundamentais para que ela se estabeleça como o local unificado para o trading proprietário on-line. A plataforma e as ofertas da The Trading Pit representam nada menos do que uma nova geração de serviços e produtos on-line para traders talentosos. Os desafios de trading proprietário da empresa foram desenvolvidos por especialistas do setor e desenvolvedores para identificar e reter os principais traders em todo o mundo. A empresa tem superado de forma consistente as previsões de crescimento, e sua inovação em suas plataformas e serviços permite que os traders gerem resultados muito mais impactantes.

