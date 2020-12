The Trust Project annonce l'arrivée de nouveaux partenaires médias européens au sein de son réseau mondial

En Espagne, The Trust Project a pris de la vitesse avec l'adhésion du journal 20 Minutos, troisième plus grand titre du pays sur les cinq à rejoindre le réseau ; El Heraldo de Aragon, premier titre régional, et La Información, premier site d'infos économique espagnol s'engagent à suivre les recommandations du Trust Project. La Libre Belgique est quant à elle la première rédaction belge et première francophone du Trust Project. Chaque site a suivi les 8 Indicateurs de confiance du Trust Project et adopté le logo Trust.

"Ces sites n'ont pas ménagé leurs efforts pour relever les défis économiques et sociaux posés par la pandémie de COVID-19, afin d'assurer à leur lectorat un accès fiable à l'information" a déclaré Sally Lehrman, fondadrice et PDG du Trust Project. "Les gens ont besoin de compter sur des informations fiables quand, chaque jour, des décisions sont prises pour sauver des vies et que les enjeux économiques sont également élevés".

Ces nouveaux partenaires se sont engagés, pendant sept mois, à suivre les 8 Indicateurs du Trust Project - évaluation et mise à jour des stratégies, création de nouvelles procédures, et nouvelles garanties de transparence. Les indicateurs de confiance (en anglais trust), charte globale sur la transparence journalistique développée par The Trust Project en collaboration avec les lecteurs et les responsables de médias internationaux, aide ces derniers à se responsabiliser et assurer la fiabilité de leurs sources, au bénéfice du public.

Les 8 indicateurs aident le public à comprendre qui fait l'information et comment elle s'élabore, à travers différentes rubriques :

Bonnes pratiques (normes et politiques)

Expertise du journaliste

Catégories d'article

Citations et références

Méthodes de reportage

Expertise de terrain, sources locales

Points de vue et perspectives divers

Possibilité de suivi de l'information et commentaires (interaction avec les lecteurs)

Sur les pages internet de ces médias, recherchez ces rubriques et la marque Trust, un gage d'adhésion officielle au Trust Project et à son éthique journalistique.

The Trust Project est financé par Craig Newmark Philanthropies, le Fonds pour la Démocratie, Facebook, Google et la Fondation John S. et James L. Knight. Les Indicateurs de confiance et les stratégies du Trust Project sont établis et appliqués en toute impartialité financière.

Plus d'infos sur The Trust Project et ses 8 Indicateurs de confiance sur thetrustproject.org .

A propos du Trust Project

The Trust Project est un réseau international de médias pour un journalisme plus transparent, inclusif et fiable. Il a créé la marque Trust Indicators ™ (Indicateurs de confiance), un outil au design innovant, fruit de la collaboration entre journalistes, permettant aux lecteurs et aux algorithmes d'attester facilement de la fiabilité de l'information. The Trust Project, les Indicateurs de confiance et le logo Trust sont des marques déposées exclusives du Trust Project.

Plus d'infos sur thetrustproject.org /faq/ .

Pour plus d'infos sur ce communiqué, s.v.p. contactez:

Jessica Sterling

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1374266/Trust_Project_Teaser_Facebook_EN.jpg

Related Links

https://www.thetrustproject.org



SOURCE The Trust Project