The Trust Project anuncia nuevos miembros de la Red Mundial de Medios de Noticias

PACIFICA, California, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- The Trust Project, una organización sin fines de lucro de alcance mundial dedicada a la transparencia, fiabilidad y diversidad en las noticias, hoy anunció la incorporación como socios de seis nuevas organizaciones de noticias, ampliando su red de más de 200 medios al Perú y a Argentina.

Los siguientes socios de noticias han implementado los 8 Indicadores de Confianza de The Trust Project y se logrado poder usar el Sello Trust: El Comercio (Perú), The Highlands Current (EE.UU.), inewsource (EE.UU.), La Nación (Argentina), Pocket-lint (Reino Unido) y YES! (EE.UU.). El Comercio y La Nación son las primeras organizaciones de noticias en sus respectivos países en unirse al Trust Project.

"Estoy animada por el profundo compromiso de nuestros socios por hacer periodismo responsable, especialmente en medio de la urgencia por realizar coberturas importantes y las presiones financieras que están experimentando hoy en día," dijo Sally Lehrman, fundadora y CEO de The Trust Project. "Su trabajo amplía el alcance de los 8 Indicadores de Confianza a nuevas regiones importantes y hace que estén presentes en un escenario mundial, donde los lectores pueden saber que sus noticias provienen de una fuente que pone el interés público en primer lugar",

The Trust Project ha estado presente en América Latina desde 2019 cuando fue creado el Projeto Credibilidade, capítulo brasileño de la organización, a través del cual seis organizaciones de noticias hoy presentan los Indicadores de Confianza en sus páginas web.

Los nuevos socios participaron durante cinco meses de un extenso esfuerzo para implementar los 8 Indicadores de Confianza, evaluando y actualizando sus políticas, creando nuevos procesos y transparentando normas existentes. Los Indicadores de Confianza, ampliamente reconocidos como un estándar de transparencia fueron desarrollados por The Trust Project después de consultas al público y en colaboración con medios de comunicación de todo el mundo, para garantizar la rendición de cuentas de los medios y asegurar noticias precisas y confiables.

Los Indicadores ayudan a la audiencia a saber quién y qué está detrás de una determinada noticia al divulgar información sobre:

Buenas prácticas

Experiencia periodística

Tipo de trabajo

Referencias

Métodos

¿De origen local?

Diversidad de voces

Retroalimentación viable

The Trust Project está financiado por Craig Newmark Philanthropies, Democracy Fund, Facebook, Google y la Fundación John S. y James L. Knight.

Para más información sobre The Trust Project y los 8 Indicadores de Confianza, consulte thetrustproject.org.

Sobre The Trust Project:

El Trust Project es un consorcio mundial de organizaciones periodísticas que buscan afianzar y extender el compromiso con un periodismo más transparente, riguroso e incluyente. El proyecto creó los Indicadores de Confianza, un estándar de calidad, fruto del esfuerzo conjunto del periodismo, que ayuda tanto al usuario común como a los sistemas de las empresas de tecnología a evaluar fácilmente la legitimidad e integridad de las noticias. Los Indicadores de Confianza están diseñados según una sólida investigación centrada en el usuario y responden a las necesidades y deseos del público. Para más información, visita la página de thetrustproject.org .

