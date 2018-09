The Ultimate Travelling Camp remporte le prestigieux prix PATA Gold Awards 2018

MUMBAI, Inde, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

The Ultimate Travelling Camp (TUTC) a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès en remportant le prestigieux prix Gold Award de la Pacific Asia Travel Association (PATA) pour sa vidéo promotionnelle de voyage dans la catégorie médias marketing. La cérémonie de remise des prix qui a eu lieu au Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), à Langkawi en Malaisie, a récompensé 32 candidatures remarquables des secteurs du voyage et du tourisme.

S'exprimant sur cette réussite, Mme Dhun Cordo, cofondatrice de TUTC, a déclaré : « Ce prix reconnaît vraiment nos efforts visant à offrir à nos clients des expériences de voyage uniques dans des lieux exceptionnels soigneusement sélectionnés, à faire sortir les voyageurs des sentiers battus et à leur faire découvrir différents aspects de la culture, du peuple, des traditions et des modes de vie locaux. À travers nos vidéos de voyage, nous avons essayé d'immortaliser des récits d'expériences culturelles enrichissantes du Ladakh - les danses, la cuisine, les gens et le paysage ».

TUTC développe ses activités dans des régions non découvertes de l'Inde avec, notamment, le camp de Chamba, à Thiksey (Ladakh), le camp de Chamba, à Diskit (Ladakh), le camp de Kohima (Nagaland), ainsi que le Jaagir Lodge Dudhwa (Uttar Pradesh). Chaque propriété de luxe forge des expériences qui mettent en avant la richesse et le caractère unique de la destination. Les camps Chamba assurent la protection de différents aspects du mode de vie ladakhi et bouddhiste. Le camp Kohima, qui coïncide avec le festival Hornbill, vise à raviver, protéger et préserver la tradition des 16 tribus indigènes du Nagaland. Le Jaagir Lodge Dudhwa, une expérience d'hébergement en lodges de luxe, familiarise les hôtes avec la faune spectaculaire et les initiatives de conservation dans l'écosystème le plus diversifié de l'Inde.

