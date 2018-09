The Ultimate Travelling Camp vence prestigioso PATA Gold Awards de 2018

MUMBAI, Índia, 14 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A The Ultimate Travelling Camp (TUTC) acrescentou ainda mais uma vitória à sua lista ao ganhar o prestigioso Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Award por seu vídeo promocional para viagens na categoria de marketing de mídia. A cerimônia de premiação que aconteceu no Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), Langkawi, Malásia, reconheceu 32 menções notáveis da indústria da viagem e turismo.

Ao comentar sobre essa conquista, a Srta. Dhun Cordo, cofundadora da TUTC, declarou: "Este prêmio reconhece verdadeiramente nossos esforços em proporcionar aos nossos hóspedes experiências de viagem únicas em locais excepcionais cuidadosamente selecionados, para levar os passageiros além do turismo e apresentá-los a diferentes aspectos da cultura, das pessoas, das tradições e de seu modo de vida. Por meio de nossos vídeos de viagem, tentamos capturar narrativas das ricas experiências culturais de Ladakh - as danças, a culinária, as pessoas e a paisagem".

A TUTC opera em regiões não descobertas da Índia, incluindo o Chamba Camp, Thiksey (Ladakh), o Chamba Camp, Diskit (Ladakh), o Kohima Camp (Nagaland), e o Jaagir Lodge Dudhwa (Uttar Pradesh). Cada propriedade de luxo combina experiências que promovem a riqueza e a unidade do destino. Os Chamba Camps garantem suporte aos diversos aspectos do estilo de vida ladakhi e budista, o Kohima camp que coincide com o festival Hornbill visa a reviver, proteger e preservar a tradição das 16 tribos nativas a Nagaland e o Jaagir Lodge Dudhwa, uma experiência de acampamento de luxo, familiariza os hóspedes com a empolgante vida selvagem e as iniciativas de conservação no ecossistema mais diversificado da Índia.

Para mais informações, ligue +91-8010902222, ou escreva-nos para info@tutc.com ou acesse nosso site http://www.tutc.com.

Contato com a imprensa:

Chaitra Shetty

E-mail: chaitra.shetty@tutc.com

FONTE The Ultimate Travelling Camp (TUTC)

