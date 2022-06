THE ULTIMATE, UMA MOEDA EXCLUSIVA DA CASA DA MOEDA CANADENSE, ULTRAPASSA CAD 1,2 MILHÃO EM LEILÃO DA HEFFEL

"Foi uma oportunidade incrível para a Heffel trabalhar com a Mint e ajudar a fazer história com a venda da The Ultimate", disse David Heffel, presidente da Heffel Fine Art Auction House. "Essa obra-prima exclusiva é uma obra de arte do mais alto calibre, e foi uma honra colocá-la em uma coleção excepcional. Esperamos acompanhar sua jornada histórica por décadas."

The Ultimate é a peça principal da Opulence Collection, lançada recentemente pela Mint. Também é a primeira moeda de platina pura 99,95% de um quilo da Mint. Perfeitamente polida, a The Ultimate apresenta um desenho no verso feito pelo artista canadense Derek Wicks, que destaca a beleza da flor de cerejeira em uma tela de 101,6 mm. Um total de 462 elegantes diamantes rosa brilhantes e requintados (peso total de 6,5 quilates) da mina Argyle foram cravejados à mão em peças de joalheria de platina folheadas a ouro rosa produzidas pela Beverly Hills Jewellers.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo e oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade e serviços relacionados. Para mais informações sobre a Royal Canadian Mint, seus produtos e serviços, acesse: www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Heffel Fine Art Auction House

Desde 1978, a Heffel conecta colecionadores apaixonados do mundo todo com obras de arte excepcionais, com vendas totalizando três quartos de um bilhão de dólares. Com escritórios em Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa e Calgary, a Heffel tem a equipe mais experiente de especialistas em obras de arte do Canadá e oferece atendimento superior ao cliente, internacionalmente, tanto para vendedores quanto para compradores.

