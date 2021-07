The Untold Story publie le court documentaire de Zhang Boli sur la lutte contre la pandémie

PÉKIN, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Zhang Boli, de l'Académie chinoise d'ingénierie et président honoraire de l'Université de médecine traditionnelle chinoise MTC) de Tianjin, est, par le biais de la MTC, un combattant contre la COVID-19. En août 2020, il a remporté le titre honorifique national de « Héros du peuple ».

Ce court documentaire a été produit par The Untold Story et il raconte principalement l'histoire de Zhang dans sa la lutte contre la COVID-19 et la mise en place d'une équipe de talents médicaux utiles.