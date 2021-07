The Untold Story veröffentlicht Zhang Limings Kurzdokumentation über den Innovationstraum eines Elektrikers

Zhang sagte, dass die Roboter über die Fähigkeiten der visuellen Erkennung, der Bewegungssteuerung und der elektromagnetischen Interferenz verfügen, die ihnen die Funktionen der genauen Positionierung, der unabhängigen Bahnplanung im Einklang mit den technischen Standards verleihen.

Dieser kurze Dokumentarfilm wurde von The Untold Story produziert und erzählt hauptsächlich die Innovationsgeschichte von Zhang Liming. In diesem Video konnte das Publikum erfahren, wie ein gewöhnlicher Arbeiter zu einer führenden Rolle in der Innovation wurde. Gleichzeitig zeigte es Zhangs gute Persönlichkeit und sein professionelles Streben.

In der nordchinesischen Stadt Tianjin wurden stromführende Drahtroboter in Betrieb genommen, die den Menschen bei der gefährlichen Arbeit an Hochspannungsleitungen ersetzen.

Zhang hat nicht nur den Binhai-Zweig des Unternehmens inspiriert, sondern auch die gesamte Tianjin-Niederlassung, die seinem Beispiel in Bezug auf freiwillige Arbeit und Innovationen folgt.

