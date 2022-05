THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022 ANUNCIA A WAWIRA NJIRU COMO GANADORA DEL ICON AWARD

LONDRES, 31 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- En el más reciente anuncio previo a la ceremonia de The World's 50 Best Restaurants 2022, se revela hoy que la ganadora del premio Icon Award 2022 es la nutricionista keniana Wawira Njiru, fundadora y directora de la organización sin fines de lucro Food for Education. El premio Icon Award homenajea a una persona que ha hecho una extraordinaria contribución al mundo alimentario, merecedora de reconocimiento internacional y que ha utilizado su plataforma para generar conciencia e impulsar un cambio positivo.