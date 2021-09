The World's 50 Best Restaurants anuncia la lista 51-100 para 2021

Fuera de los puntos gastronómicos más populares, la ciudad costera de Koksijde en Bélgica está representada por Willem Hiele en el puesto 77, mientras que La Grenouillère en La Madelaine-sous-Montreuil, norte de Francia, reingresa en el puesto 91. La estrella gastronómica de Ciudad del Cabo también está en ascenso, con la Colombe escalando 33 posiciones para llegar al puesto 81 y un nuevo nominado, Fyn, en en el puesto 92.

La lista ampliada de este año incluye más establecimientos asiáticos que nunca, con representación de cinco países. Además, Dinamarca, Bélgica, Colombia, Francia y Sudáfrica, cada uno tiene un nominado, mientras que Perú y el Reino Unido cuentan con dos cada uno. Puede ver la lista completa del 51 al 100 aquí.

William Drew, director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, comentó: "Con restaurantes en 22 países, la lista 51-100 de este año reconoce una serie de destinos más amplia que nunca. Nos entusiasma ver que 13 nuevos nominados se unen a la lista 51-100 por primera vez, mientras el mundo gastronómico sigue superando los enormes desafíos causados por la pandemia".

La lista anual es creada por un panel de votación equilibrado por género compuesto por más de 1.000 autoridades independientes en el mundo de la gastronomía, desde reconocidos chefs internacionales y periodistas de comidas hasta turistas gastronómicos.

The World's 50 Best Restaurants 2021 también se transmitirá en vivo por los canales de los listados 50 Best para Facebook y YouTube. Antes de la ceremonia, el famoso chef Massimo Bottura de Osteria Francescana, antes restaurante número 1 y parte del grupo "Best of the Best", organizará una transmisión en vivo en línea desde la alfombra roja a partir de las 16:30 hora central europea.

