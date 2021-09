The World's 50 Best Restaurants anuncia lista dos classificados de 51º a 100º para 2021

À parte dos pontos culinários mais renomados, a cidade litorânea belga Koksijde é representada pelo Willem Hiele, no 77º lugar, e o La Grenouillère, em La Madelaine-sous-Montreuil, no norte da França, é indicado novamente no 91º lugar. A estrela gastronômica da Cidade do Cabo também está em alta, com La Colombe subindo 33 lugares para o 81º lugar e uma nova entrada, Fyn, em 92º lugar.

A lista estendida deste ano inclui mais estabelecimentos asiáticos do que nunca, agora com cinco países sendo representados. Além disso, a Dinamarca, a Bélgica, a Colômbia, a França e a África do Sul têm uma nova inscrição, enquanto o Peru e o Reino Unido têm duas cada. A lista 51-100 completa pode ser visualizada aqui.

William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, comentou: "Com restaurantes de 22 países, a lista 51-100 deste ano reconhece uma gama de destinos mais ampla do que nunca. Estamos entusiasmados por ver 13 novas inscrições juntando-se à lista 51-100 pela primeira vez, enquanto que o mundo gastronômico continua a superar os enormes desafios trazidos pela pandemia."

A lista anual é criada por um painel de votação equilibrado em termos de gênero, formado por mais de mil autoridades independentes no mundo da gastronomia, de renomados chefs internacionais e jornalistas da área de alimentação até gastrônomos viajantes.

A premiação The World's 50 Best Restaurants 2021 também será transmitida ao vivo nos 50 melhores canais do Facebook e do YouTube. Antes da cerimônia, Massimo Bottura, renomado chef do restaurante anteriormente eleito n°1, Osteria Francescana, e parte do grupo "Best of the Best", realizará uma transmissão ao vivo do tapete vermelho a partir das 16h30 (horário da Europa Central).

