THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS AWARDS ANUNCIA 'CHAMPIONS OF CHANGE' DE 2022

Dieuveil Malonga é o chef do restaurante Meza Malonga em Kigali, em Ruanda e fundador do Chefs in Africa, uma plataforma on-line que desenvolve talentos da culinária na África, ajudando os cozinheiros a superar barreiras como a discriminação e a carência de treinamento ou equipamentos. A missão de Malonga é "escrever uma nova história da gastronomia com raízes na África e que contribua para consolidar ainda mais a culinária africana como gourmet".

Koh Seng Choon, que vive entre Hong Kong e Singapura, é o fundador do Dignity Kitchen, primeira praça de alimentação comunitária da Ásia, que é administrada por pessoas com deficiências, que também funciona como escolas para capacitar os deficientes e os menos favorecidos a coordenar as operações dos vendedores ambulantes. O Dignity Kitchen faz parte do Project Dignity, que oferece suporte a pessoas com deficiências por meio de várias iniciativas, incluindo uma loja de livros de segunda mão administrada por mães e seus filhos deficientes e do Dignity Meal, uma iniciativa de segurança alimentar para os menos favorecidos.

As amigas de Londres Olia Hercules e Alissa Timoshkina lançaram a iniciativa de arrecadação de alimentos #CookForUkraine em resposta à guerra na Ucrânia, onde Olia nasceu. #CookForUkraine tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a crise humanitária e arrecadar recursos para ajudar crianças e famílias desalojadas, ao mesmo tempo em que oferece uma plataforma para compartilhar e promover pratos ucranianos, juntamente com as histórias por trás dessas receitas.

William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, disse: "Estamos entusiasmados em reconhecer o trabalho incrível que Dieuveil, Koh Seng e Olia e Alissa estão fazendo para suas comunidades e estamos honrados em poder apoiar suas iniciativas brilhantes." Cada um dos três vencedores também receberá uma doação financeira significativa para seus projetos como parte do prêmio.

Champions of Change é um dos vários prêmios pré-anunciados durante a preparação para a cerimônia de premiação do The World's 50 Best Restaurants 2022 a ser realizado em 18 de julho.

