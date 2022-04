THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS DEVOILE SES "CHAMPIONS OF CHANGE"

Dieuveil Malonga est le chef du restaurant Meza Malonga à Kigali, au Rwanda, et le fondateur de Chefs in Africa, une plateforme en ligne qui encourage le talent et la passion culinaire en Afrique en aidant les cuisiniers à surmonter les obstacles tels que la discrimination et le manque de formation ou d'équipement. Sa mission est d'"écrire une nouvelle histoire de la gastronomie qui a ses racines en Afrique et de contribuer à affirmer la cuisine africaine dans sa dimension gastronomique".

Koh Seng Choon, qui vit entre Hong Kong et Singapour, est le fondateur de Dignity Kitchen, le premier food court communautaire d'Asie géré par des personnes handicapées, qui leur apprend également à tenir les stands. Dignity Kitchen fait partie du projet Dignity, qui soutient les personnes handicapées grâce à plusieurs initiatives dont une librairie de livres d'occasion gérée par des mères et leurs enfants handicapés, ou Dignity Meal, un projet destiné aux personnes défavorisées.

Amies installées à Londres, Olia Hercules et Alissa Timoshkina ont lancé la collecte de fonds #CookForUkraine en réaction à la guerre en Ukraine, d'où est originaire Olia. #CookForUkraine entend sensibiliser le public à la crise humanitaire et collecter des fonds pour aider les enfants et les familles déplacés par la guerre, tout en permettant aux familles ukrainiennes de partager leurs recettes, ainsi que les histoires derrière ces plats.

William Drew, directeur du contenu des World's 50 Best Restaurants, déclare : "Nous sommes ravis de récompenser le travail incroyable que Dieuveil, Koh Seng, et Olia et Alissa accomplissent pour leurs communautés et nous sommes honorés de pouvoir soutenir leur formidable travail." Chacun des trois lauréats recevra également un don financier conséquent pour soutenir son projet.

"Champions of Change" est l'un des nombreux prix spéciaux annoncés d'ici la cérémonie des World's 50 Best Restaurants 2022 qui aura lieu le 18 juillet.

