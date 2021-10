The World's 50 Best Restaurants dévoile son classement 2021 : Noma, dirigé par René Redzepi, se classe n°1.

L'événement a révélé cette année des restaurants de 26 pays sur 5 continents, avec comme point d'orgue l'annonce d'un nouveau numéro 1, René Redzepi, qui est monté sur scène pour recevoir la double distinction de meilleur restaurant du monde 2021 (The World's Best Restaurant 2021) et de meilleur restaurant d'Europe 2021 (The Best Restaurant in Europe 2021) pour son restaurant Noma à Copenhague, au Danemark.

En succédant au restaurant Mirazur, qui a rejoint les précédents n°1 au panthéon des « Best of the Best », Noma grimpe de la 2ème place qu'il avait directement rejointe en 2019 avec sa nouvelle identité, remportant alors le Highest New Entry Award.

Cette nouvelle version de Noma (parfois appelée Noma 2.0) est éligible à la liste des World's 50 Best Restaurants grâce à trois changements majeurs par rapport au restaurant original : son emplacement, son concept et son propriétaire.

Noma est rejoint dans le trio de tête par Geranium (n°2), également à Copenhague, au Danemark, et Asador Etxebarri (n°3) situé à Atxondo, en Espagne.

Vous pouvez découvrir la liste complète ici .

William Drew, directeur du contenu des World's 50 Best Restaurants, déclare : « Noma est sans doute le restaurant le plus influent de sa génération. Il est également devenu l'une des destinations gastronomiques les plus recherchées au monde et nous sommes ravis de l'annoncer comme le numéro 1 de cette année. »

